رئيس الوزراء اللبناني: لا نسعى للتطبيع مع إسرائيل وإنما للسلام
سبوتنيك عربي
2026-05-06T13:37+0000
13:37 GMT 06.05.2026 (تم التحديث: 13:43 GMT 06.05.2026)
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن بلده لا تسعى للتطبيع مع إسرائيل، وإنما السلام، مشيرا إلى الحديث عن أي اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقاً لأوانه.
وقال سلام إن لبنان لا يسعى إلى "التطبيع" مع إسرائيل، بل إلى تحقيق "السلام"، مذكّراً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
وأوضح أن "الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقاً لأوانه".
وأشار إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في واشنطن، مجدداً التأكيد أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عالٍ.
وقال: "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة".
وتابع سلام: "نحن بحاجة لمفاوضات داخلية للتوصل إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح"، مؤكدا أن "لبنان سيعيد النظر في خطة حصر السلاح ويطوّرها".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن بيروت لن تتراجع عن مسار المفاوضات مع إسرائيل، ومستعدة أيضا لتسريع وتيرتها، مشيرا إلى أن هناك محادثات تحضيرية متوقعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الأيام المقبلة للتمهيد لبدء المفاوضات برعاية أميركية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل
، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.