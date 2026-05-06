رئيس الوزراء اللبناني: لا نسعى للتطبيع مع إسرائيل وإنما للسلام

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن بلده لا تسعى للتطبيع مع إسرائيل، وإنما السلام، مشيرا إلى الحديث عن أي اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...

2026-05-06T13:37+0000

وقال سلام إن لبنان لا يسعى إلى "التطبيع" مع إسرائيل، بل إلى تحقيق "السلام"، مذكّراً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.وأشار إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تُعقد في واشنطن، مجدداً التأكيد أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عالٍ.وتابع سلام: "نحن بحاجة لمفاوضات داخلية للتوصل إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح"، مؤكدا أن "لبنان سيعيد النظر في خطة حصر السلاح ويطوّرها".وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن بيروت لن تتراجع عن مسار المفاوضات مع إسرائيل، ومستعدة أيضا لتسريع وتيرتها، مشيرا إلى أن هناك محادثات تحضيرية متوقعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الأيام المقبلة للتمهيد لبدء المفاوضات برعاية أميركية.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.عون: لا عودة عن مسار المفاوضات مع إسرائيل ولبنان مستعد لتسريع وتيرتهاترامب يدعو نتنياهو إلى الاقتصار على ضربات محددة في لبنان

