https://sarabic.ae/20260506/روبيو-السلام-بين-إسرائيل-ولبنان-ممكن-1113153053.html

روبيو: السلام بين إسرائيل ولبنان "ممكن"

روبيو: السلام بين إسرائيل ولبنان "ممكن"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠مشيرا إلى أن "حزب الله" هو المشكلة. 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T05:09+0000

2026-05-06T05:09+0000

2026-05-06T05:29+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e511c535fc8793a847eb1e63a136e0f.jpg

وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".وأوضح روبيو أن "ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها".وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن بيروت لن تتراجع عن مسار المفاوضات مع إسرائيل، ومستعدة أيضا لتسريع وتيرتها، مشيرا إلى أن هناك محادثات تحضيرية متوقعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الأيام المقبلة للتمهيد لبدء المفاوضات برعاية أمريكية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.عون: لا عودة عن مسار المفاوضات مع إسرائيل ولبنان مستعد لتسريع وتيرتهاوزير الخارجية الإسرائيلي: "حزب الله" يمثل تهديدا مشتركا لأمن إسرائيل وسيادة لبنان ومستقبله

https://sarabic.ae/20260505/روبيو-أمريكا-وإيران-تسعيان-إلى-إيجاد-أرضية-مشتركة--1113149368.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي