ضخ الدولار وبيعه عبر المصارف في ليبيا .. بين اختبار الوقت وضغوط السوق الموازية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ضخ الدولار وبيعه عبر المصارف في ليبيا .. بين اختبار الوقت وضغوط السوق الموازية
تتواصل التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي رغم شروع المصارف في بيع العملة الأجنبية نقدًا للمواطنين وسط تباين في التقديرات بشأن جدوى هذه الخطوة على... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
تتواصل التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي رغم شروع المصارف في بيع العملة الأجنبية نقدًا للمواطنين وسط تباين في التقديرات بشأن جدوى هذه الخطوة على المدى القريب.
في هذا السياق قال المستشار الاقتصادي وحيد الجبو، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن ارتفاع سعر الدولار مجددا بعد أن تراجع إلى مستوى 7.70 دينار ثم صعوده إلى حدود 7.90 دينار أمر لا يمكن الحكم عليه بشكل نهائي في الوقت الحالي باعتبار أن الفترة منذ بدء المصارف في بيع العملة الصعبة نقدا للمواطنين لا تزال قصيرة جدا.
انهيار الدينار الليبي... كيف حول الانقسام السياسي الثروة النفطية إلى أزمة معيشية؟
وأوضح الجبو أن "عملية توزيع الدولار عبر المصارف بدأت مؤخرًا وقد تكون واجهت بعض البطء أو التعثر في تنفيذ عمليات البيع أو في تلبية طلبات المواطنين وهو ما انعكس على السوق" وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع السعر هو أن سوق العملة في ليبيا يعاني من نقص حاد في الدولار نظرا لاعتماد البلاد شبه الكامل على الاستيراد لتغطية احتياجاتها الغذائية والدوائية والسلعية ما يجعل الطلب على العملة الأجنبية مرتفعًا بشكل دائم.
وأشار إلى أن هذا الطلب لا يقتصر على العمليات المصرفية الرسمية مثل الاعتمادات المستندية بل يمتد إلى السوق الموازية حيث يلجأ التجار للحصول على الدولار لتغطية وارداتهم إلى جانب الاحتياجات الشخصية كالدراسة والعلاج في الخارج والسفر وهو ما يضاعف حجم الطلب.
وبيّن الجبو أن "زيادة الطلب خلال الأيام الأولى من بدء بيع الدولار أدت إلى ارتفاع سعره إضافة إلى دور المضاربين الذين يسعون إلى عرقلة أي محاولة لخفض سعر الصرف في السوق الموازية وأكد أن خطوة المصرف المركزي بضخ العملة الأجنبية تهدف في الأساس إلى معالجة هذه الاختلالات وإعادة التوازن للسوق بما يسهم تدريجيا في استعادة القوة الشرائية للدينار الليبي".
كما لفت إلى أن وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية داخل ليبيا يزيد من الضغط على الطلب حيث تقوم هذه الفئات بشراء العملة الأجنبية وتحويلها إلى الخارج ما يؤدي إلى استنزاف جزء من السيولة المتاحة وأوضح أن جزءًا من الدولار الذي يحصل عليه المواطنون من المصارف قد يُعاد ضخه في السوق ليصل في النهاية إلى المضاربين أو إلى قنوات التحويل غير الرسمية.
وأكد الجبو أنه لا يمكن تقييم تجربة ضخ الدولار النقدي في السوق إلا بعد مرور عدة أسابيع مشددًا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والجهات الضبطية لمتابعة مسار هذه الأموال والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها مثل العلاج والدراسة والاستيراد بدلا من تهريبها أو المضاربة بها.
الاقتصاد الليبي تحت المجهر... قرارات متسرعة تشعل التضخم وتضعف الدينار
وفي ختام حديثه، شدد على أن استعادة القوة الشرائية للدينار الليبي تتطلب خفض سعر الدولار بما ينعكس على انخفاض أسعار السلع والخدمات وأشار إلى أن الارتفاع الكبير السابق في سعر الدولار أدى إلى موجة تضخم ملحوظة في حين لم يلمس المواطنون حتى الآن انخفاضا حقيقيا في الأسعار رغم تراجع سعر الصرف مرجعا ذلك إلى الجشع والاستغلال.
ودعا الجبو الجهات الرقابية والتنفيذية إلى تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالأسعار العادلة التي تعكس سعر الصرف الحالي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين سواء كانوا من المضاربين أو المحتكرين أو المستغلين لضمان حماية المستهلك واستقرار السوق.
ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث، في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن توفير الدولار نقدًا قد يحد من ارتفاع سعره في السوق الموازية لكن ذلك يظل مرتبطًا بقدرة المصرف على الاستمرار في هذه السياسة.
وأضاف أن السوق الموازية يصعب تحديد حجم الطلب فيها نظرا لتعدد الفئات التي تطلب الدولار وعدم ظهورها بشكل واضح وأوضح أنه يمكن تقدير طلب التجار إلى حد كبير من خلال معرفة طبيعة وارداتهم وحجمها استنادا إلى بيانات السنوات السابقة مع احتساب نسبة زيادة تقديرية ما يتيح الوصول إلى تقدير تقريبي لحجم الطلب.
الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي... محاولات "فاشلة" للسيطرة ومشاكل ترهق المواطنين
في المقابل أكد أن السوق الموازية تختلف تماما إذ تضم فئات غير معروفة مثل المضاربين وبعض المتعاملين في اقتصاد الظل بما في ذلك المهربون وتجار العملة وهو ما يجعل من المستحيل ضبط سلوكها أو التنبؤ باتجاهاتها وأشار إلى أن ضخ الدولار نقدا لا يعني بالضرورة انخفاض سعره إذ قد لا يتأثر السعر رغم زيادة المعروض كما قد ينخفض في أوقات أخرى دون تدخل مباشر.
وبيّن أن هذه الإجراءات تظل حلولا مؤقتة ولا تمثل معالجة جذرية للأزمة مشددًا على ضرورة تبني إصلاح شامل يشمل السياسات التجارية والنقدية والمالية إلى جانب إعادة بناء المؤسسات على أسس من الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
وأكد في ختام حديثه أن غياب العمل المؤسسي والاعتماد على الاجتهادات الشخصية يجعل من هذه الإجراءات مجرد مسكنات مؤقتة قد تفقد فعاليتها مع مرور الوقت.
