نائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني يحذر من "كل أشكال التآمر" على اللبنانيين

سبوتنيك عربي

تحدث النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة،عن مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن "إسرائيل تسعى إلى فرض أوامرها بقوة... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T09:04+0000

وأوضح حمادة، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله حذّر مرارا من هذا الطرح وأن سقف التهديد المرتفع يُواجه بالحسم في الميدان".ورأى حمادة أن "طاولة المفاوضات تُستخدم للدفع نحو صراع داخلي لبناني بهدف القضاء على حزب الله"، وأكد أن "الحزب سيواجه ويقاوم بكل الوسائل، ويمد يده للوحدة الوطنية باعتبارها نقطة قوة للبنان".وحذّرحمادة من أن "أي لقاء بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون توديعا للبنان الذي نعرفه، لأنه يشكل خرقا للميثاقية على المستوى الدستوري وتمزيقا لاتفاق الطائف، وسيشكل تحالفا بين جزء من اللبنانيين المتمثل بالسلطة وإسرائيل لقتلنا وليس لتحرير لبنان إنما لإلغائه وسنواجهه كما نواجه الإسرائيلي تماما وبكل الأساليب".وأكد أن "حق الدفاع عن النفس حق مقدس، وحق المقاومة تكفله القوانين والشرائع الدولية، ما دامت هناك أراض لبنانية محتلة". وأضاف:"نحن أمام خيارين إما المواجهة أو إلحاق لبنان بإسرائيل"، وانتقد التهويل بتدمير لبنان واستخدام القوة المفرطة أمام ما تشهده المنطقة من تحولات ومعادلات جديدة.وأوضح أن وقف إطلاق النار في لبنان يُعد جزءا أساسيا من هذه المفاوضات، في حين أن المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية شأن لبناني لا تتدخل فيه إيران، وهي تدعم الحق اللبناني، وأن الصورة النهائية في لبنان لن تكون منفصلة عن المشهد الإقليمي.وفي ما يتعلق بملف السلاح، شدد حمادة على أن "حصر السلاح أو نزعه هدف إسرائيلي، ويمثل تموضعا في الخندق الإسرائيلي، وشكلا من أشكال التآمر على اللبنانيين وسنواجهه، ولن يتم البحث في هذا الملف قبل انسحاب إسرائيل ووضع استراتيجية أمنية تحمي لبنان، على أن يتم النقاش بشأنه بين أروقة لبنان ومن دون تدخل من أحد". وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تمثّل المؤثر الأكبر في الساحة اللبنانية" وأن "هناك تفاهما سعوديا- إيرانيا لخفض التوتر في لبنان"، وأن "طرح التفاوض مع إسرائيل يقوض مبادرة السلام العربية لعام 2002 ويتعارض مع اتفاق الطائف"، مرحبا بأي دور عربي يسهم في تحقيق مصلحة لبنان.وأكد حمادة أن "لا علاقة لحزب الله بأي خلايا خارج لبنان، ولا سيما في سوريا، وأن هذه الاتهامات تندرج في إطار الاستثمار السياسي"، متمنيا لسوريا "الخير والوحدة، مع ضرورة الحذر من المكونات والفصائل داخلها وارتباطاتها المتباينة".

