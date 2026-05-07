إعلام إسرائيلي: "قلق" بسبب محاولات إعادة بناء الجيش السوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260507/إعلام-إسرائيلي-قلق-بسبب-محاولات-إعادة-بناء-الجيش-السوري-1113176281.html
إعلام إسرائيلي: "قلق" بسبب محاولات إعادة بناء الجيش السوري
إعلام إسرائيلي: "قلق" بسبب محاولات إعادة بناء الجيش السوري
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حالة من القلق والتوتر" تسود المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية في تل أبيب، بعد قرار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع،... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T06:46+0000
2026-05-07T06:46+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن "الرئيس السوري الجديد يعمل حاليًا على إعادة تأهيل القوات الجوية السورية، وبناء أنظمة نارية ثقيلة تشمل المدرعات ووحدات المدفعية والصواريخ".ولفتت إلى أن إسرائيل "ترى في وتيرة تعزيز النظام الجديد في سوريا، سريعة للغاية، وتفوق التوقعات بكثير"، كما ذكرت أن "أنشطة النظام السوري الجديد تحظى بدعم تركيا ورئيسها (رجب طيب) أردوغان، وسوريا تصنّف حاليًا كدولة معادية ولا يوجد اتفاق سلام أو اعتراف متبادل بين إسرائيل وسوريا".وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن "النظام الجديد في سوريا أو نظام الشرع، خطير ويقوم على أيديولوجية إسلامية متطرفة - جهادية، خاصة وأنه يجهّز جيشه بدعم ومساعدة من تركيا، وعلى المدى البعيد قد يوجّه كل ذلك نحو إسرائيل".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد الشهر الماضي، أن "اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، يُعد باطلا".وأوضح الشرع، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أنه "لا يمكن لأي دولة التنازل عن أراضيها دون موافقة شعبها"، مشيرًا إلى أن سوريا "تسعى لإبرام اتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974".وأضاف أن بلاده "لم تنخرط في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران أو بين إسرائيل وإيران"، مؤكدًا أن "الأولوية تتمثل في تجنيب سوريا أي صراع جديد، والعمل على دفع الحلول القائمة على الحوار والدبلوماسية".
https://sarabic.ae/20260329/في-تطور-غير-مسبوق-الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-لبنان-من--الجولان-السوري-1112068542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:4:457:347_1920x0_80_0_0_975500859eb3be629ecd611c9ef1436a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم, الأخبار

إعلام إسرائيلي: "قلق" بسبب محاولات إعادة بناء الجيش السوري

06:46 GMT 07.05.2026
© Photo / SANAالجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
© Photo / SANA
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حالة من القلق والتوتر" تسود المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية في تل أبيب، بعد قرار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إعادة بناء الجيش السوري، وفق تعبيرها.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن "الرئيس السوري الجديد يعمل حاليًا على إعادة تأهيل القوات الجوية السورية، وبناء أنظمة نارية ثقيلة تشمل المدرعات ووحدات المدفعية والصواريخ".
ولفتت إلى أن إسرائيل "ترى في وتيرة تعزيز النظام الجديد في سوريا، سريعة للغاية، وتفوق التوقعات بكثير"، كما ذكرت أن "أنشطة النظام السوري الجديد تحظى بدعم تركيا ورئيسها (رجب طيب) أردوغان، وسوريا تصنّف حاليًا كدولة معادية ولا يوجد اتفاق سلام أو اعتراف متبادل بين إسرائيل وسوريا".
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
في تطور غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في لبنان من الجولان السوري
29 مارس, 11:41 GMT
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن "النظام الجديد في سوريا أو نظام الشرع، خطير ويقوم على أيديولوجية إسلامية متطرفة - جهادية، خاصة وأنه يجهّز جيشه بدعم ومساعدة من تركيا، وعلى المدى البعيد قد يوجّه كل ذلك نحو إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "لا نثق بهذا النظام ويجب أن ننظر إليه كتهديد بالغ الخطورة، ولا يزال الوضع غامضًا، ولا يُعرف إلى أين تتجه سوريا".

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد الشهر الماضي، أن "اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، يُعد باطلا".
وأوضح الشرع، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أنه "لا يمكن لأي دولة التنازل عن أراضيها دون موافقة شعبها"، مشيرًا إلى أن سوريا "تسعى لإبرام اتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974".
وأضاف أن بلاده "لم تنخرط في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران أو بين إسرائيل وإيران"، مؤكدًا أن "الأولوية تتمثل في تجنيب سوريا أي صراع جديد، والعمل على دفع الحلول القائمة على الحوار والدبلوماسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала