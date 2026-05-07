https://sarabic.ae/20260507/إعلام-إسرائيلي-قلق-بسبب-محاولات-إعادة-بناء-الجيش-السوري-1113176281.html

إعلام إسرائيلي: "قلق" بسبب محاولات إعادة بناء الجيش السوري

إعلام إسرائيلي: "قلق" بسبب محاولات إعادة بناء الجيش السوري

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حالة من القلق والتوتر" تسود المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية في تل أبيب، بعد قرار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع،... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T06:46+0000

2026-05-07T06:46+0000

2026-05-07T06:46+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن "الرئيس السوري الجديد يعمل حاليًا على إعادة تأهيل القوات الجوية السورية، وبناء أنظمة نارية ثقيلة تشمل المدرعات ووحدات المدفعية والصواريخ".ولفتت إلى أن إسرائيل "ترى في وتيرة تعزيز النظام الجديد في سوريا، سريعة للغاية، وتفوق التوقعات بكثير"، كما ذكرت أن "أنشطة النظام السوري الجديد تحظى بدعم تركيا ورئيسها (رجب طيب) أردوغان، وسوريا تصنّف حاليًا كدولة معادية ولا يوجد اتفاق سلام أو اعتراف متبادل بين إسرائيل وسوريا".وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن "النظام الجديد في سوريا أو نظام الشرع، خطير ويقوم على أيديولوجية إسلامية متطرفة - جهادية، خاصة وأنه يجهّز جيشه بدعم ومساعدة من تركيا، وعلى المدى البعيد قد يوجّه كل ذلك نحو إسرائيل".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد الشهر الماضي، أن "اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، يُعد باطلا".وأوضح الشرع، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أنه "لا يمكن لأي دولة التنازل عن أراضيها دون موافقة شعبها"، مشيرًا إلى أن سوريا "تسعى لإبرام اتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974".وأضاف أن بلاده "لم تنخرط في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران أو بين إسرائيل وإيران"، مؤكدًا أن "الأولوية تتمثل في تجنيب سوريا أي صراع جديد، والعمل على دفع الحلول القائمة على الحوار والدبلوماسية".

https://sarabic.ae/20260329/في-تطور-غير-مسبوق-الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-لبنان-من--الجولان-السوري-1112068542.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم, الأخبار