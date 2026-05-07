خبير في الشأن الروسي: نظام كييف يريد الطريق العدائي واستمرار الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خبير في الشأن الروسي: نظام كييف يريد الطريق العدائي واستمرار الحرب
سبوتنيك عربي
شدد الخبير في الشأن الروسي من موسكو، موسى العملة، تعليقًا على الهدنة التي أعلنتها روسيا بمناسبة "يوم النصر"، أن "روسيا أرادت من خلال الهدنة، في هذا اليوم الذي... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، قال العملة إن "هذه الشعوب لها تاريخ مشترك وجذور واحدة وحاربت عدوًا مشتركًا، وتدرك موسكو أنها اليوم تحارب الامتداد النازي ذاته، الذي كانت تحاربه في الحرب الوطنية العظمى، التي تحتفل بانتصارها عليه في هذه الأيام، ولكن سلوك نظام كييف يعطي إيحاء بدون دراسة، أن الطريق الذي يريد أن يذهب به هو الطريق العدائي واستمرار الحرب".
10:59 GMT 07.05.2026
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
شدد الخبير في الشأن الروسي من موسكو، موسى العملة، تعليقًا على الهدنة التي أعلنتها روسيا بمناسبة "يوم النصر"، أن "روسيا أرادت من خلال الهدنة، في هذا اليوم الذي يعتبر أحد أهم الأعياد الوطنية الروسية، أن تجسّد نوعًا من التلاحم الشعبي".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، قال العملة إن "هذه الشعوب لها تاريخ مشترك وجذور واحدة وحاربت عدوًا مشتركًا، وتدرك موسكو أنها اليوم تحارب الامتداد النازي ذاته، الذي كانت تحاربه في الحرب الوطنية العظمى، التي تحتفل بانتصارها عليه في هذه الأيام، ولكن سلوك نظام كييف يعطي إيحاء بدون دراسة، أن الطريق الذي يريد أن يذهب به هو الطريق العدائي واستمرار الحرب".
وحول رسالة الخارجية الروسية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بشأن تهديدات نظام كييف، قال الخبير في الشأن الروسي إن هذه "الرسالة تحمل نوعًا من التصعيد والرد المباشر على استفزازات نظام كييف، فمن يأمر بالتصعيد والتهدئة هي العقلية الأوروبية، وبالتالي رسالة الخارجية الروسية، في هذا السياق، تأتي ضمن وضع الأوروبيين أمام مسؤولياتهم المباشرة".
خبير لـ"سبوتنيك": استهداف روسيا بالمسيرات رغم الهدنة يكشف نهج الخداع الأوكراني
خبير لـ"سبوتنيك": استهداف روسيا بالمسيرات رغم الهدنة يكشف نهج الخداع الأوكراني
أمس, 17:33 GMT
وأوضح العملة أن "زيلينسكي اليوم يمارس دور المواجهة لأهداف غربية تستهدف بالدرجة الأولى استنزاف القدرات الروسية العسكرية والاقتصادية والمدنية على جميع الصعد، وهذا أكثر ما يفسر أو يبرر اللهجة الروسية الجديدة تجاه كييف والعاصمة الغربية الداعمة".
وتابع أن "روسيا دائمًا هي التي تقدم الخطوة الأولى تجاه أي تسوية أو صفقة، لكن لا يكون هناك دائمًا ردود فعل أوكرانية مناسبة"، مضيفًا أن "الغرب يراهن على طول بال الروس قيادة وشعبًا، لأنهم يدركون أنه على المستوى الميداني لا يمكن تحقيق أي إنجازات، لكن العواصم الغربية تعمل على قاعدة أن هذه المعركة كلما طال أمدها كلما ذهبت في روسيا إلى نوع من الضعف والتفكك الداخلي والملل الشعبي، لهذا هم يراهنون على الوقت، لكن في حال أُغلق باب الدبلوماسية الروسية سيكون الوضع مختلف كليًا بالنسبة للأوروبيين، وستكون النتائج كارثية على الجميع، وأوروبا ستصبح أمام محرقة لم تخطر على بالها".
خبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
خبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
4 مايو, 11:51 GMT

وأكد الخبير في الشأن الروسي أن "هذه اللهجة الجديدة من الإدارة الروسية تجاه العملية الخاصة، في أوروبا والتعامل الغربي، هي قرار سياسي وليست فقط مجرد تصريحات".

ولفت إلى أن "ذهاب زيلينسكي يعني انتهاء العملية العسكرية، لأن روسيا تكون قد حققت واحدًا من أهم الأهداف، وهو اجتثاث النازية التي تتمثل بزيلنسكي، وبالتالي هي هزيمة للمراهنة الغربية على هذا النظام وقدرته على مواجهة روسيا".
