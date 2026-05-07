خبير في الشأن الروسي: نظام كييف يريد الطريق العدائي واستمرار الحرب

سبوتنيك عربي

شدد الخبير في الشأن الروسي من موسكو، موسى العملة، تعليقًا على الهدنة التي أعلنتها روسيا بمناسبة "يوم النصر"، أن "روسيا أرادت من خلال الهدنة، في هذا اليوم الذي...

2026-05-07T10:59+0000

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، قال العملة إن "هذه الشعوب لها تاريخ مشترك وجذور واحدة وحاربت عدوًا مشتركًا، وتدرك موسكو أنها اليوم تحارب الامتداد النازي ذاته، الذي كانت تحاربه في الحرب الوطنية العظمى، التي تحتفل بانتصارها عليه في هذه الأيام، ولكن سلوك نظام كييف يعطي إيحاء بدون دراسة، أن الطريق الذي يريد أن يذهب به هو الطريق العدائي واستمرار الحرب".وحول رسالة الخارجية الروسية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بشأن تهديدات نظام كييف، قال الخبير في الشأن الروسي إن هذه "الرسالة تحمل نوعًا من التصعيد والرد المباشر على استفزازات نظام كييف، فمن يأمر بالتصعيد والتهدئة هي العقلية الأوروبية، وبالتالي رسالة الخارجية الروسية، في هذا السياق، تأتي ضمن وضع الأوروبيين أمام مسؤولياتهم المباشرة".وتابع أن "روسيا دائمًا هي التي تقدم الخطوة الأولى تجاه أي تسوية أو صفقة، لكن لا يكون هناك دائمًا ردود فعل أوكرانية مناسبة"، مضيفًا أن "الغرب يراهن على طول بال الروس قيادة وشعبًا، لأنهم يدركون أنه على المستوى الميداني لا يمكن تحقيق أي إنجازات، لكن العواصم الغربية تعمل على قاعدة أن هذه المعركة كلما طال أمدها كلما ذهبت في روسيا إلى نوع من الضعف والتفكك الداخلي والملل الشعبي، لهذا هم يراهنون على الوقت، لكن في حال أُغلق باب الدبلوماسية الروسية سيكون الوضع مختلف كليًا بالنسبة للأوروبيين، وستكون النتائج كارثية على الجميع، وأوروبا ستصبح أمام محرقة لم تخطر على بالها".ولفت إلى أن "ذهاب زيلينسكي يعني انتهاء العملية العسكرية، لأن روسيا تكون قد حققت واحدًا من أهم الأهداف، وهو اجتثاث النازية التي تتمثل بزيلنسكي، وبالتالي هي هزيمة للمراهنة الغربية على هذا النظام وقدرته على مواجهة روسيا".

