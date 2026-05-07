خطر فيروس "هانتا" يعيد مشهد "جائحة كورونا" إلى الأذهان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خطر فيروس "هانتا" يعيد مشهد "جائحة كورونا" إلى الأذهان
سبوتنيك عربي
أعاد تفشي فيروس هانتا الأخير على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين، تسليط الضوء على هذا المرض... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
علوم
تقارير سبوتنيك
جمع فريق وكالة الانباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من المعلومات التفصيلية عن بداية تفشي هذا الفيروس وتداعياته المستقبلية.كيف بدأت القصة؟يُعدّ الوضع على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، التي تحمل على متنها نحو 150 شخصًا، محور اهتمام وسائل الإعلام العالمية. انطلقت السفينة من أوشوايا، الأرجنتين، في الأول من أبريل/نيسان، متجهةً إلى الرأس الأخضر، وعلى متنها نحو 150 شخصًا.شمل مسار الرحلة القارة القطبية الجنوبية، وجزر فوكلاند، وجورجيا الجنوبية، وجزرًا نائية أخرى في جنوب المحيط الأطلسي. ثم اتجهت السفينة عبر المحيط الأطلسي نحو أفريقيا.وكانت إحدى محطاتها جزيرة سانت هيلينا، وبعدها اقتربت من الرأس الأخضر، حيث توقفت بسبب تفشي فيروس هانتا على متنها.أكدت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل ثماني حالات إصابة بالمرض بين ركاب وطاقم السفينة، توفي منهم ثلاثة.هل تُعدّ السفينة "ناقلة" للفيروس؟لم يُؤكد بعد، وفقًا للحكومة الأرجنتينية، ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد أُصيبوا بالعدوى قبل الصعود إلى السفينة، أو أثناء الرحلة، أو مباشرةً على متنها.في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية أن الزوجين الهولنديين اللذين توفيا، واللذين شُخّصت إصابتهما بفيروس هانتا، كانا يسافران لعدة أشهر عبر الأرجنتين وتشيلي، بالإضافة إلى أوروغواي، قبل صعودهما إلى السفينة في أوشوايا."حالة خطيرة ولكن يمكن السيطرة عليها"استجابت منظمة الصحة العالمية (WHO) بسرعة لخطر جائحة جديدة، مما أسهم في تهدئة المخاوف العامة بشأن تفشي فيروس هانتا الجديد.قال محمد يعقوب جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "هذه حالة خطيرة ولكن يمكن السيطرة عليها، ولا داعي للذعر أو فرض قيود على السفر في هذه المرحلة".مع ذلك، تواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع على متن السفينة السياحية عن كثب."كوفيد جديد؟"وفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تفشي فيروس هانتا الحالي لا يشبه بداية جائحة كوفيد-19، ولا يزال الخطر العالمي منخفضًا.في الوقت نفسه، أفاد رئيس منظمة الصحة العالمية بأنه تم إجلاء ثلاثة مرضى يُشتبه بإصابتهم بفيروس هانتا من سفينة "إم في هونديوس" وإرسالهم إلى هولندا لتلقي الرعاية الطبية بالتنسيق مع المنظمة.في غضون ذلك، تتجه السفينة إلى جزر الكناري، حيث من المتوقع أن ترسو لإجلاء الركاب المتبقين، وفقًا لوزارة الصحة الإسبانية.وجاء في البيان: "يقع على عاتق إسبانيا واجب أخلاقي وقانوني لتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، بمن فيهم عدد من المواطنين الإسبان".بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس هانتا على متن السفينة "إم في هوندوس"، أطلقت السلطات الصحية الأرجنتينية آليات التعاون الدولي، وأرسلت مواد لإجراء 2500 اختبار تشخيصي، وعززت المراقبة الوبائية لتسهيل التحقيق في تفشي المرض.ما هو فيروس هانتا وكيف ينتقل؟فيروس هانتا مرض ينتقل بشكل أساسي عن طريق القوارض المصابة. تحذر السلطات الأرجنتينية من أن البشر قد يُصابون بالعدوى عن طريق استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو لعاب أو براز هذه الحيوانات. يمكن أن يُسبب الفيروس أعراضًا خطيرة، بما في ذلك مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وقد يكون مميتًا في الحالات الأشد خطورة.ما هي الأعراض؟يُسبب فيروس هانتا مرضًا يبدأ كنزلة برد عادية، ولكنه قد يتفاقم بسرعة في بعض الحالات.أكثر الأعراض شيوعًا هي:عمومًا، يُشبه المرض في البداية حالة شديدة من الإنفلونزا، ولكن إذا تفاقمت الحالة بسرعة وظهرت صعوبة في التنفس، فهذه علامة تحذيرية تستدعي عناية طبية فورية.لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس هانتا. لا يملك الأطباء أدوية تقضي على الفيروس بشكل مباشر، لذا فإن الرعاية الداعمة هي الأساس.
19:39 GMT 07.05.2026
جمع فريق وكالة الانباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من المعلومات التفصيلية عن بداية تفشي هذا الفيروس وتداعياته المستقبلية.

كيف بدأت القصة؟

يُعدّ الوضع على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، التي تحمل على متنها نحو 150 شخصًا، محور اهتمام وسائل الإعلام العالمية. انطلقت السفينة من أوشوايا، الأرجنتين، في الأول من أبريل/نيسان، متجهةً إلى الرأس الأخضر، وعلى متنها نحو 150 شخصًا.
شمل مسار الرحلة القارة القطبية الجنوبية، وجزر فوكلاند، وجورجيا الجنوبية، وجزرًا نائية أخرى في جنوب المحيط الأطلسي. ثم اتجهت السفينة عبر المحيط الأطلسي نحو أفريقيا.
وكانت إحدى محطاتها جزيرة سانت هيلينا، وبعدها اقتربت من الرأس الأخضر، حيث توقفت بسبب تفشي فيروس هانتا على متنها.
أكدت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل ثماني حالات إصابة بالمرض بين ركاب وطاقم السفينة، توفي منهم ثلاثة.

هل تُعدّ السفينة "ناقلة" للفيروس؟

لم يُؤكد بعد، وفقًا للحكومة الأرجنتينية، ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد أُصيبوا بالعدوى قبل الصعود إلى السفينة، أو أثناء الرحلة، أو مباشرةً على متنها.

وجاء في البيان: "لا تزال طريقة انتقال الفيروس غير معروفة، وتُجرى دراسات إضافية في المختبر المرجعي الوطني في جنوب أفريقيا لتحديد سلالة الفيروس ومصدر تفشيه".

في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية أن الزوجين الهولنديين اللذين توفيا، واللذين شُخّصت إصابتهما بفيروس هانتا، كانا يسافران لعدة أشهر عبر الأرجنتين وتشيلي، بالإضافة إلى أوروغواي، قبل صعودهما إلى السفينة في أوشوايا.

"حالة خطيرة ولكن يمكن السيطرة عليها"

استجابت منظمة الصحة العالمية (WHO) بسرعة لخطر جائحة جديدة، مما أسهم في تهدئة المخاوف العامة بشأن تفشي فيروس هانتا الجديد.
قال محمد يعقوب جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "هذه حالة خطيرة ولكن يمكن السيطرة عليها، ولا داعي للذعر أو فرض قيود على السفر في هذه المرحلة".
مع ذلك، تواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع على متن السفينة السياحية عن كثب.

"كوفيد جديد؟"

وفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تفشي فيروس هانتا الحالي لا يشبه بداية جائحة كوفيد-19، ولا يزال الخطر العالمي منخفضًا.
في الوقت نفسه، أفاد رئيس منظمة الصحة العالمية بأنه تم إجلاء ثلاثة مرضى يُشتبه بإصابتهم بفيروس هانتا من سفينة "إم في هونديوس" وإرسالهم إلى هولندا لتلقي الرعاية الطبية بالتنسيق مع المنظمة.
في غضون ذلك، تتجه السفينة إلى جزر الكناري، حيث من المتوقع أن ترسو لإجلاء الركاب المتبقين، وفقًا لوزارة الصحة الإسبانية.
وجاء في البيان: "يقع على عاتق إسبانيا واجب أخلاقي وقانوني لتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، بمن فيهم عدد من المواطنين الإسبان".
بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس هانتا على متن السفينة "إم في هوندوس"، أطلقت السلطات الصحية الأرجنتينية آليات التعاون الدولي، وأرسلت مواد لإجراء 2500 اختبار تشخيصي، وعززت المراقبة الوبائية لتسهيل التحقيق في تفشي المرض.

ما هو فيروس هانتا وكيف ينتقل؟

فيروس هانتا مرض ينتقل بشكل أساسي عن طريق القوارض المصابة. تحذر السلطات الأرجنتينية من أن البشر قد يُصابون بالعدوى عن طريق استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو لعاب أو براز هذه الحيوانات. يمكن أن يُسبب الفيروس أعراضًا خطيرة، بما في ذلك مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وقد يكون مميتًا في الحالات الأشد خطورة.

ما هي الأعراض؟

يُسبب فيروس هانتا مرضًا يبدأ كنزلة برد عادية، ولكنه قد يتفاقم بسرعة في بعض الحالات.
أكثر الأعراض شيوعًا هي:
ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 38 درجة مئوية)
آلام في العضلات
قشعريرة
صداع
غثيان وقيء
ألم في البطن
إسهال
صعوبة في التنفس
ضيق في التنفس
ضعف شديد
احتمال انخفاض ضغط الدم
عمومًا، يُشبه المرض في البداية حالة شديدة من الإنفلونزا، ولكن إذا تفاقمت الحالة بسرعة وظهرت صعوبة في التنفس، فهذه علامة تحذيرية تستدعي عناية طبية فورية.
لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس هانتا. لا يملك الأطباء أدوية تقضي على الفيروس بشكل مباشر، لذا فإن الرعاية الداعمة هي الأساس.
