ضابط أمريكي متقاعد: طبيعة الصراع في أوكرانيا عززت سيطرة القوات المسلحة الروسية
سبوتنيك عربي
صرّح المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، بأن المرحلة التي وصل إليها الصراع في أوكرانيا، حددت هيمنة القوات المسلحة الروسية على القوات المسلحة... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T05:23+0000
صرّح المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، بأن المرحلة التي وصل إليها الصراع في أوكرانيا، حددت هيمنة القوات المسلحة الروسية على القوات المسلحة الأوكرانية، على المدى الطويل.
وقال ديفيس في مقابلة مع سكوت هورتون، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "اتضح أننا وجدنا أنفسنا في حرب استنزاف، سيستمر فيها الجانب الروسي، الذي يمتلك قوة أكبر بكثير، في الهيمنة على أوكرانيا. ولن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة من مواجهة التفوق العددي للروس".
وأوضح أنه في ظل الظروف الحالية، لن تساعد أي تحسينات افتراضية في تغيير وضع قوات نظام كييف.
وأضاف: "لن ينقذ شيء الجانب الأوكراني. دعونا نوضح هذا الأمر. مهما حدث لمعنوياتكم أو أي شيء آخر، فلن يغير شيء الوضع على خطوط المواجهة بالنسبة للجيش الأوكراني. ببساطة، ليس لديكم قوات كافية".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة أيضًا لمفاوضات السلام، الأمر الذي يتطلب مناقشة جوهرية لجميع تفاصيل الخطة المقترحة.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه على نظام كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وحذّر من أن حرية أوكرانيا في اتخاذ القرارات تتضاءل مع تقدم القوات المسلحة الروسية.