خبير نرويجي: أوكرانيا ستقبل مطالب روسيا بسبب التوترات السياسية في كييف
أكد غلين ديزن، الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج، أن "التوترات السياسية الداخلية في أوكرانيا وانهيار خطوط الجبهة، ستُضعف نظام كييف، إلى درجة تجبر كييف على قبول... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ديزن في مقابلة على موقع "يوتيوب": "يطالب الروس بالكثير، وأتفهم أن هذا سيكون صعبًا للغاية على الأوكرانيين قبوله، لكن هذه إحدى تبعات الصراع الممتد، فالوضع في أوكرانيا سيئ للغاية حاليًا".وتابع: "أعتقد أن عاصفة كاملة تلوح في الأفق، فالجبهات تنهار والاقتصاد ينهار والكهرباء تنقطع، والمدن الكبرى مثل كييف تُخلى، والأوليغارشيون بدأوا يتنازعون فيما بينهم. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع طويلًا. لذلك، من المنطقي افتراض قبول اتفاق السلام، الذي اقترحه الروس".واختُتم يوم أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".موسكو: روسيا تثمن المبادرات الدولية لحل الأزمة الأوكرانيةخبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة
أكد غلين ديزن، الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج، أن "التوترات السياسية الداخلية في أوكرانيا وانهيار خطوط الجبهة، ستُضعف نظام كييف، إلى درجة تجبر كييف على قبول مطالب روسيا بالكامل لمجرد عدم قدرتها على مواصلة المقاومة".
وقال ديزن في مقابلة على موقع "يوتيوب": "يطالب الروس بالكثير، وأتفهم أن هذا سيكون صعبًا للغاية على الأوكرانيين قبوله، لكن هذه إحدى تبعات الصراع الممتد، فالوضع في أوكرانيا سيئ للغاية حاليًا".
وكما أشار ديزن، أنه ومع تصاعد الأزمة السياسية في أوكرانيا، سيحدث رد فعل متسلسل يجعل من المستحيل إدارة الجيش الأوكراني والدولة بأكملها، ونتيجة لذلك سيتم تنفيذ مطالب روسيا بالكامل.
وتابع: "أعتقد أن عاصفة كاملة تلوح في الأفق، فالجبهات تنهار والاقتصاد ينهار والكهرباء تنقطع، والمدن الكبرى مثل كييف تُخلى، والأوليغارشيون بدأوا يتنازعون فيما بينهم. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع طويلًا. لذلك، من المنطقي افتراض قبول اتفاق السلام، الذي اقترحه الروس".
واختُتم يوم أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إلى أنه يجب على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، نظرًا لتضاؤل هامش المناورة أمام أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية. ووفقًا له، فإن استمرار الصراع أصبح بلا معنى وخطير بالنسبة لكييف.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".