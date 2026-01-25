خبير نرويجي: أوكرانيا ستقبل مطالب روسيا بسبب التوترات السياسية في كييف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير نرويجي: أوكرانيا ستقبل مطالب روسيا بسبب التوترات السياسية في كييف
وقال ديزن في مقابلة على موقع "يوتيوب": "يطالب الروس بالكثير، وأتفهم أن هذا سيكون صعبًا للغاية على الأوكرانيين قبوله، لكن هذه إحدى تبعات الصراع الممتد، فالوضع في أوكرانيا سيئ للغاية حاليًا".وتابع: "أعتقد أن عاصفة كاملة تلوح في الأفق، فالجبهات تنهار والاقتصاد ينهار والكهرباء تنقطع، والمدن الكبرى مثل كييف تُخلى، والأوليغارشيون بدأوا يتنازعون فيما بينهم. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع طويلًا. لذلك، من المنطقي افتراض قبول اتفاق السلام، الذي اقترحه الروس".واختُتم يوم أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".موسكو: روسيا تثمن المبادرات الدولية لحل الأزمة الأوكرانيةخبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة
خبير نرويجي: أوكرانيا ستقبل مطالب روسيا بسبب التوترات السياسية في كييف

05:47 GMT 25.01.2026
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
أكد غلين ديزن، الأستاذ بجامعة جنوب شرق النرويج، أن "التوترات السياسية الداخلية في أوكرانيا وانهيار خطوط الجبهة، ستُضعف نظام كييف، إلى درجة تجبر كييف على قبول مطالب روسيا بالكامل لمجرد عدم قدرتها على مواصلة المقاومة".
وقال ديزن في مقابلة على موقع "يوتيوب": "يطالب الروس بالكثير، وأتفهم أن هذا سيكون صعبًا للغاية على الأوكرانيين قبوله، لكن هذه إحدى تبعات الصراع الممتد، فالوضع في أوكرانيا سيئ للغاية حاليًا".

وكما أشار ديزن، أنه ومع تصاعد الأزمة السياسية في أوكرانيا، سيحدث رد فعل متسلسل يجعل من المستحيل إدارة الجيش الأوكراني والدولة بأكملها، ونتيجة لذلك سيتم تنفيذ مطالب روسيا بالكامل.

وتابع: "أعتقد أن عاصفة كاملة تلوح في الأفق، فالجبهات تنهار والاقتصاد ينهار والكهرباء تنقطع، والمدن الكبرى مثل كييف تُخلى، والأوليغارشيون بدأوا يتنازعون فيما بينهم. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع طويلًا. لذلك، من المنطقي افتراض قبول اتفاق السلام، الذي اقترحه الروس".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
الخارجية الروسية: كييف وأوروبا تحاولان تقويض قضايا التسوية الرئيسية بشأن الأزمة الأوكرانية
أمس, 12:21 GMT
واختُتم يوم أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إلى أنه يجب على كييف اتخاذ قرار والبدء في التفاوض، نظرًا لتضاؤل هامش المناورة أمام أوكرانيا نتيجةً للهجمات الروسية. ووفقًا له، فإن استمرار الصراع أصبح بلا معنى وخطير بالنسبة لكييف.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".
موسكو: روسيا تثمن المبادرات الدولية لحل الأزمة الأوكرانية
خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة
