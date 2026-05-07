محكمة أمريكية تنشر "رسالة انتحار محتملة" لإبستين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260507/محكمة-أمريكية-تنشر-رسالة-انتحار-محتملة-لإبستين-1113176144.html
محكمة أمريكية تنشر "رسالة انتحار محتملة" لإبستين
محكمة أمريكية تنشر "رسالة انتحار محتملة" لإبستين
سبوتنيك عربي
نشرت محكمة فيدرالية في نيويورك، عن نسخة من "رسالة انتحار" يُزعم أن الممول سيئ السمعة جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على أطفال، قد كتبها. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب التقارير، وُضعت الرسالة ضمن وثائق تتعلق بقضية زميل إبستين في الزنزانة، نيكولاس تارتاليون. ويوم الخميس الماضي، طلبت صحيفة "نيويورك تايمز" من المحكمة نشرها.وأشارت الصحيفة، التي نشرت الرسالة بعد نشرها الأول من المحكمة، إلى أن المذكرة تنص على أن النيابة العامة "حققت لشهور ولم يجدوا شيئًا". واختتمت الرسالة بعبارتي "لا متعة" و"لا يستحق الأمر العناء". وتؤكد الصحيفة أنها "لا تستطيع تأكيد أن إبستين هو من كتب الرسالة".وضمّت دائرة أصدقاء ومعارف إبستين، العديد من المسؤولين الحاليين والمتقاعدين، ليس فقط من الولايات المتحدة، بل أيضًا من دول أخرى بمن فيهم رؤساء دول سابقون ورجال أعمال بارزين وشخصيات مشهورة في عالم الفن. وأُسقطت الدعوى الجنائية ضد الممول في بلده، بعد "انتحاره" في زنزانته، في أغسطس/ آب 2019.
نشرت محكمة فيدرالية في نيويورك، عن نسخة من "رسالة انتحار" يُزعم أن الممول سيئ السمعة جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على أطفال، قد كتبها.
وبحسب التقارير، وُضعت الرسالة ضمن وثائق تتعلق بقضية زميل إبستين في الزنزانة، نيكولاس تارتاليون. ويوم الخميس الماضي، طلبت صحيفة "نيويورك تايمز" من المحكمة نشرها.

وذكرت الصحيفة، أن تارتاليون، قال في رواية مصورة، إنه عثر على الرسالة، في يوليو/ تموز 2019، بعد "محاولة إبستين الأولى للانتحار"، على حد قولها.

وأشارت الصحيفة، التي نشرت الرسالة بعد نشرها الأول من المحكمة، إلى أن المذكرة تنص على أن النيابة العامة "حققت لشهور ولم يجدوا شيئًا". واختتمت الرسالة بعبارتي "لا متعة" و"لا يستحق الأمر العناء". وتؤكد الصحيفة أنها "لا تستطيع تأكيد أن إبستين هو من كتب الرسالة".
وألقت سلطات إنفاذ القانون في ولاية نيويورك، القبض على إبستين في 6 يوليو/ تموز 2019. وذكر المدعون العامّون أن لديهم أدلة تثبت أن إبستين رتّب، بين عامي 2002 و2005، زيارات لعشرات الفتيات القاصرات إلى منزله في مانهاتن، أصغرهن كانت تبلغ من العمر 14 عامًا.
وضمّت دائرة أصدقاء ومعارف إبستين، العديد من المسؤولين الحاليين والمتقاعدين، ليس فقط من الولايات المتحدة، بل أيضًا من دول أخرى بمن فيهم رؤساء دول سابقون ورجال أعمال بارزين وشخصيات مشهورة في عالم الفن. وأُسقطت الدعوى الجنائية ضد الممول في بلده، بعد "انتحاره" في زنزانته، في أغسطس/ آب 2019.
