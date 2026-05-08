إعلام: إيران تحتجز الناقلة "أوشن كوي" للاشتباه في تعطيلها صادرات النفط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260508/إعلام-إيران-تحتجز-الناقلة-أوشن-كوي-للاشتباه-في-تعطيلها-صادرات-النفط-1113216301.html
إعلام: إيران تحتجز الناقلة "أوشن كوي" للاشتباه في تعطيلها صادرات النفط
إعلام: إيران تحتجز الناقلة "أوشن كوي" للاشتباه في تعطيلها صادرات النفط
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن إيران احتجزت ناقلة النفط "أوشن كوي" بسبب الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T11:06+0000
2026-05-08T11:06+0000
إيران
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109012192_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_629c01a3885657dd06040679617f1989.jpg
وذكرت وكالة "تسنيم"، اليوم الجمعة، أن قوات الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإيراني قامت بضبط ناقلة النفط المخالفة "أوشن كوي" على خلفية الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية.وقالت الوكالة: "في عملية خاصة، ضبطت قوات الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإيراني ناقلة النفط "أوشن كوي" التي كانت تحاول الإخلال في صادرات النفط والإضرار بمصالح الشعب الإيراني".وفي سياق متصل، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ "عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز ومسيّرات باتجاه المدمرات الأمريكية"، وفق تعبيره.وقال قائد القوة البحرية في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".وأضاف: "وتم إطلاق النيران باتجاه مدمرات العدو برؤوس حربية شديدة الانفجار. وتشير عمليات الرصد الاستخباري إلى تكبّد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، فيما فرّت 3 سفن حربية معادية بسرعة من منطقة مضيق هرمز".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260508/إيران-أمن-مضيق-هرمز-يجب-ألا-يكون-مجتزأ-1113204641.html
https://sarabic.ae/20260508/السعودية-ترد-على-مزاعم-فتح-المجال-الجوي-أمام-الجيش-الأمريكي-1113214053.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109012192_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_7e5ca7daf5fd2d47d1e98d2f9188538f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: إيران تحتجز الناقلة "أوشن كوي" للاشتباه في تعطيلها صادرات النفط

11:06 GMT 08.05.2026
© Photo / US_EUCOMناقلة النفط "مارينيرا"
ناقلة النفط مارينيرا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
© Photo / US_EUCOM
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن إيران احتجزت ناقلة النفط "أوشن كوي" بسبب الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية.
وذكرت وكالة "تسنيم"، اليوم الجمعة، أن قوات الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإيراني قامت بضبط ناقلة النفط المخالفة "أوشن كوي" على خلفية الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية.
وقالت الوكالة: "في عملية خاصة، ضبطت قوات الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإيراني ناقلة النفط "أوشن كوي" التي كانت تحاول الإخلال في صادرات النفط والإضرار بمصالح الشعب الإيراني".
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
إيران: أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ
05:28 GMT
وفي سياق متصل، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ "عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز ومسيّرات باتجاه المدمرات الأمريكية"، وفق تعبيره.
وقال قائد القوة البحرية في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".
وأضاف: "وتم إطلاق النيران باتجاه مدمرات العدو برؤوس حربية شديدة الانفجار. وتشير عمليات الرصد الاستخباري إلى تكبّد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، فيما فرّت 3 سفن حربية معادية بسرعة من منطقة مضيق هرمز".
طائرة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
السعودية ترد على مزاعم فتح المجال الجوي أمام الجيش الأمريكي
09:35 GMT
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала