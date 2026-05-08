https://sarabic.ae/20260508/إعلام-إيران-تحتجز-الناقلة-أوشن-كوي-للاشتباه-في-تعطيلها-صادرات-النفط-1113216301.html

إعلام: إيران تحتجز الناقلة "أوشن كوي" للاشتباه في تعطيلها صادرات النفط

إعلام: إيران تحتجز الناقلة "أوشن كوي" للاشتباه في تعطيلها صادرات النفط

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن إيران احتجزت ناقلة النفط "أوشن كوي" بسبب الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية. 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T11:06+0000

2026-05-08T11:06+0000

2026-05-08T11:06+0000

إيران

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109012192_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_629c01a3885657dd06040679617f1989.jpg

وذكرت وكالة "تسنيم"، اليوم الجمعة، أن قوات الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإيراني قامت بضبط ناقلة النفط المخالفة "أوشن كوي" على خلفية الاشتباه في محاولتها تعطيل صادرات النفط الإيرانية.وقالت الوكالة: "في عملية خاصة، ضبطت قوات الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإيراني ناقلة النفط "أوشن كوي" التي كانت تحاول الإخلال في صادرات النفط والإضرار بمصالح الشعب الإيراني".وفي سياق متصل، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ "عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز ومسيّرات باتجاه المدمرات الأمريكية"، وفق تعبيره.وقال قائد القوة البحرية في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".وأضاف: "وتم إطلاق النيران باتجاه مدمرات العدو برؤوس حربية شديدة الانفجار. وتشير عمليات الرصد الاستخباري إلى تكبّد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، فيما فرّت 3 سفن حربية معادية بسرعة من منطقة مضيق هرمز".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260508/إيران-أمن-مضيق-هرمز-يجب-ألا-يكون-مجتزأ-1113204641.html

https://sarabic.ae/20260508/السعودية-ترد-على-مزاعم-فتح-المجال-الجوي-أمام-الجيش-الأمريكي-1113214053.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار