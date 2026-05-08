https://sarabic.ae/20260508/السعودية-ترد-على-مزاعم-فتح-المجال-الجوي-أمام-الجيش-الأمريكي-1113214053.html

السعودية ترد على مزاعم فتح المجال الجوي أمام الجيش الأمريكي

السعودية ترد على مزاعم فتح المجال الجوي أمام الجيش الأمريكي

سبوتنيك عربي

ردت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، على ما ذكرته وسائل إعلام عن رفع دول الخليج القيود عن استخدام الجيش الأمريكي لقواعدها ومجالها الجوي لفتح مضيق هرمز. 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T09:35+0000

2026-05-08T09:35+0000

2026-05-08T09:35+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103212/31/1032123153_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_b6d4516b56a8dbd826dbf82ca56de8b2.jpg

وشدد وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدبلوماسية، السفير رائد قرملي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، على أن "المملكة تواصل موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المفاوضات والجهود المبذولة لخفض التوتر".وأكد رائد قرملي أن "السعودية تواصل التحذير من التقارير الإعلامية المنسوبة إلى مصادر مجهولة، بعضها يدعي أنه سعودي، وتخالف موقف المملكة الثابت الداعم للاستقرار والسلام".وكانت وسائل إعلام غربية، قد ذكرت أن دول الخليج ترفع القيود التي كانت تعرقل "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، وبأن قرار استعادة الوصول إلى القواعد والمجال الجوي يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لاستئناف عملية توجيه السفن عبر المضيق.وفي سياق متصل، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ "عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز ومسيّرات باتجاه المدمرات الأمريكية"، وفق تعبيره.وقال قائد القوة البحرية في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".وأضاف: "وتم إطلاق النيران باتجاه مدمرات العدو برؤوس حربية شديدة الانفجار. وتشير عمليات الرصد الاستخباري إلى تكبّد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، فيما فرّت 3 سفن حربية معادية بسرعة من منطقة مضيق هرمز".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260504/ولي-العهد-السعودي-يعرب-عن-إدانة-المملكة-الهجمات-الإيرانية-على-الإمارات-1113121501.html

https://sarabic.ae/20260508/إيران-أمن-مضيق-هرمز-يجب-ألا-يكون-مجتزأ-1113204641.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, إيران