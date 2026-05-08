إعلام: اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومدني للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة اعتقلا ثلاثة جنود إسرائيليين ومدنيًا، للاشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس لصالح...

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن بعض المشتبه بهم بادروا من تلقاء أنفسهم إلى تنفيذ مهام ذات طابع أمني، مشيرةً إلى أنهم أوقفوا في مارس/آذار الماضي. وقد أقام المشتبه بهم علاقات طويلة الأمد مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، قاموا في إطارها بتصوير مواقع مختلفة، وتخريب ممتلكات. وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

