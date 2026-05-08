الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت عددًا من الصواريخ الباليستية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الدفاع الإماراتية: "يوم 8 مايو/أيار 2026، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة".وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدّراتها الوطنية".وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت عددًا من الصواريخ الباليستية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الإماراتية: "يوم 8 مايو/أيار 2026، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة".
وتابع البيان: "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخًا باليستيًا، و29 صاروخًا جوالًا و2263 طائرة مسيّرة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 230 من جنسيات متعددة".
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدّراتها الوطنية".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.