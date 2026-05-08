الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" على سفينة سياحية لا يشير إلى جائحة

سبوتنيك عربي

أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس"، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب، لا يمثل بداية جائحة أو وباء عالمي، رغم... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T07:40+0000

وقالت مديرة قسم الوقاية والتأهب للأوبئة في المنظمة، ماريا فان كيركوف، خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، أمس الخميس، إن الوضع الحالي ليس بداية وباء أو جائحة، مشددةً على أهمية الاستثمار في الأبحاث الخاصة بمسببات الأمراض المشابهة، لما لذلك من دور حاسم في تطوير العلاجات واللقاحات ووسائل التشخيص المنقذة للحياة.وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن المنظمة سجلت حتى الآن ثماني حالات مرتبطة بالحادثة، بينها ثلاث وفيات، مؤكداً أن خمس حالات ثبتت إصابتها بفيروس "هانتا"، فيما لا تزال ثلاث حالات أخرى قيد الاشتباه.وكانت السفينة "إم في هونديوس"، التي أبحرت من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر عبر المحيط الأطلسي، قد تحولت إلى محور اهتمام عالمي منذ إعلان وفاة ثلاثة من ركابها، الأحد الماضي، وسط ترجيحات بأن فيروس "هانتا" كان السبب المباشر.وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، عقب اجتماع مع سلطات المقاطعات كافة، أن مصدر العدوى لم يحدد بعد بشكل قاطع، في ظل استمرار التحقيقات والتنسيق مع الدول والوكالات الصحية المعنية.وتعد سلالة "الأنديز"، التي رصدت لدى الركاب المصابين، السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال من شخص إلى آخر.وأعلنت الشركة المشغلة للسفينة، أن نحو 30 راكباً من 12 جنسية غادروا السفينة أثناء توقفها في جزيرة سانت هيلينا البريطانية بتاريخ 24 أبريل/نيسان، فيما يخضع نحو 150 راكبا وعضوا من الطاقم حاليا للمراقبة الصحية قبل السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم، عند وصول السفينة المرتقب إلى جزر الكناري الإسبانية، نهاية الأسبوع الجاري.وبحسب منظمة الصحة العالمية، شارك الزوجان في رحلة لمراقبة الطيور تضمنت زيارة مناطق تنتشر فيها أنواع من الفئران المعروفة بحملها لسلالة "الأنديز" من فيروس "هانتا"، ما يعزز فرضية تعرضهما للعدوى خلال تلك الرحلات البرية.

