لافروف: النازية تطل برأسها في محاولات لإعادة كتابة التاريخ
الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" على سفينة سياحية لا يشير إلى جائحة
الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" على سفينة سياحية لا يشير إلى جائحة
أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس"، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب، لا يمثل بداية جائحة أو وباء عالمي، رغم... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت مديرة قسم الوقاية والتأهب للأوبئة في المنظمة، ماريا فان كيركوف، خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، أمس الخميس، إن الوضع الحالي ليس بداية وباء أو جائحة، مشددةً على أهمية الاستثمار في الأبحاث الخاصة بمسببات الأمراض المشابهة، لما لذلك من دور حاسم في تطوير العلاجات واللقاحات ووسائل التشخيص المنقذة للحياة.وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن المنظمة سجلت حتى الآن ثماني حالات مرتبطة بالحادثة، بينها ثلاث وفيات، مؤكداً أن خمس حالات ثبتت إصابتها بفيروس "هانتا"، فيما لا تزال ثلاث حالات أخرى قيد الاشتباه.وكانت السفينة "إم في هونديوس"، التي أبحرت من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر عبر المحيط الأطلسي، قد تحولت إلى محور اهتمام عالمي منذ إعلان وفاة ثلاثة من ركابها، الأحد الماضي، وسط ترجيحات بأن فيروس "هانتا" كان السبب المباشر.وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، عقب اجتماع مع سلطات المقاطعات كافة، أن مصدر العدوى لم يحدد بعد بشكل قاطع، في ظل استمرار التحقيقات والتنسيق مع الدول والوكالات الصحية المعنية.وتعد سلالة "الأنديز"، التي رصدت لدى الركاب المصابين، السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال من شخص إلى آخر.وأعلنت الشركة المشغلة للسفينة، أن نحو 30 راكباً من 12 جنسية غادروا السفينة أثناء توقفها في جزيرة سانت هيلينا البريطانية بتاريخ 24 أبريل/نيسان، فيما يخضع نحو 150 راكبا وعضوا من الطاقم حاليا للمراقبة الصحية قبل السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم، عند وصول السفينة المرتقب إلى جزر الكناري الإسبانية، نهاية الأسبوع الجاري.وبحسب منظمة الصحة العالمية، شارك الزوجان في رحلة لمراقبة الطيور تضمنت زيارة مناطق تنتشر فيها أنواع من الفئران المعروفة بحملها لسلالة "الأنديز" من فيروس "هانتا"، ما يعزز فرضية تعرضهما للعدوى خلال تلك الرحلات البرية.
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, العالم, السياحة

الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" على سفينة سياحية لا يشير إلى جائحة

07:40 GMT 08.05.2026
© AP Photo / Anja Niedringhausشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس"، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب، لا يمثل بداية جائحة أو وباء عالمي، رغم خطورة الحادثة وما أثارته من اهتمام دولي واسع.
وقالت مديرة قسم الوقاية والتأهب للأوبئة في المنظمة، ماريا فان كيركوف، خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، أمس الخميس، إن الوضع الحالي ليس بداية وباء أو جائحة، مشددةً على أهمية الاستثمار في الأبحاث الخاصة بمسببات الأمراض المشابهة، لما لذلك من دور حاسم في تطوير العلاجات واللقاحات ووسائل التشخيص المنقذة للحياة.
من جانبه، أوضح مدير عمليات الإنذار والاستجابة للطوارئ الصحية في المنظمة، عبدي رحمن محمود، أن "الحادثة مرشحة للبقاء ضمن نطاق محدود، شريطة الالتزام بتدابير الصحة العامة وتعزيز التعاون الدولي بين الدول المعنية"، بحسب وسائل إعلام غربية.
ناقلة نفط في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
فيروس "هانتا" يهاجم سفينة في عرض البحر... شهادات من الركاب وتفاصيل جديدة
4 مايو, 07:32 GMT
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن المنظمة سجلت حتى الآن ثماني حالات مرتبطة بالحادثة، بينها ثلاث وفيات، مؤكداً أن خمس حالات ثبتت إصابتها بفيروس "هانتا"، فيما لا تزال ثلاث حالات أخرى قيد الاشتباه.
وأشار إلى أن فترة حضانة فيروس "الأنديز" وهي السلالة المكتشفة بين المصابين قد تمتد إلى ستة أسابيع، ما يعني إمكانية ظهور حالات إضافية خلال الفترة المقبلة، رغم تقييم المنظمة بأن مستوى الخطر على الصحة العامة العالمية لا يزال منخفضا.
وكانت السفينة "إم في هونديوس"، التي أبحرت من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر عبر المحيط الأطلسي، قد تحولت إلى محور اهتمام عالمي منذ إعلان وفاة ثلاثة من ركابها، الأحد الماضي، وسط ترجيحات بأن فيروس "هانتا" كان السبب المباشر.
سفينة سياحية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
خطط لإجلاء 150 راكب سفينة قبالة الرأس الأخضر لاحتمال تفشي فيروس قاتل
5 مايو, 02:05 GMT
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، عقب اجتماع مع سلطات المقاطعات كافة، أن مصدر العدوى لم يحدد بعد بشكل قاطع، في ظل استمرار التحقيقات والتنسيق مع الدول والوكالات الصحية المعنية.

ويعرف فيروس "هانتا" بانتقاله عادة عبر القوارض المصابة، خاصة من خلال ملامسة البول أو البراز أو اللعاب ولا تتوفر حتى الآن لقاحات أو علاجات محددة لهذا الفيروس.

وتعد سلالة "الأنديز"، التي رصدت لدى الركاب المصابين، السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال من شخص إلى آخر.
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
خطر فيروس "هانتا" يعيد مشهد "جائحة كورونا" إلى الأذهان
أمس, 19:39 GMT
وأعلنت الشركة المشغلة للسفينة، أن نحو 30 راكباً من 12 جنسية غادروا السفينة أثناء توقفها في جزيرة سانت هيلينا البريطانية بتاريخ 24 أبريل/نيسان، فيما يخضع نحو 150 راكبا وعضوا من الطاقم حاليا للمراقبة الصحية قبل السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم، عند وصول السفينة المرتقب إلى جزر الكناري الإسبانية، نهاية الأسبوع الجاري.

وكشفت السلطات الصحية أن أول الضحايا كانا زوجين هولنديين قاما بجولة في دول عدة في أمريكا الجنوبية قبل صعودهما إلى السفينة في مدينة أوشوايا الأرجنتينية، مطلع أبريل/نيسان.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، شارك الزوجان في رحلة لمراقبة الطيور تضمنت زيارة مناطق تنتشر فيها أنواع من الفئران المعروفة بحملها لسلالة "الأنديز" من فيروس "هانتا"، ما يعزز فرضية تعرضهما للعدوى خلال تلك الرحلات البرية.
