الكرملين: استهدافات قوات نظام كييف للمباني السكنية مظهر من مظاهر النشاط الإرهابي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنى التحتية المدنية والمنازل والمدنيين، هي دليل على الطبيعة...
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تلقى طلبات للتفاوض من الاتحاد الأوروبي وما إذا كان رئيس الدولة، مستعدًا للاتصالات مع الاتحاد: "بوتين مستعد للتفاوض مع الجميع. لقد صرّح بذلك مرارًا. روسيا لم تبادر بقطع علاقاتنا، بل بروكسل وعواصم أوروبية منفردة هي التي بادرت بذلك".ووفقا لبيسكوف، فإن التقارير التي تفيد بأن الكرملين قد ألغى اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية لحضور عرض "يوم النصر" في الساحة الحمراء، "غير صحيحة، معلومات كاذبة"، وأضاف: "عدد الصحفيين الذين سيحضرون العرض محدود، ولكن لم يتم إلغاء اعتماد أي منهم".وقال المتحدث باسم الكرملين: "لا توجد قيود على تلقي المعلومات حول العرض أو على تلقي مقاطع الفيديو، وما إلى ذلك".وأكد أن حفل الاستقبال لن يختلف عن حفلات الاستقبال المعتادة.ويوم أمس الخميس، أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أن عددًا من القادة الأجانب أعربوا عن رغبتهم في زيارة موسكو، خلال أيام الاحتفال بالنصر في الحرب الوطنية العظمى.وسيقام العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك في يوم 9 مايو الجاري.وفي التاسع من مايو 1945، وقّعت ألمانيا وثيقة الاستسلام النهائي والكامل أمام القادة العسكريين السوفييت، بعد دخول القوات السوفييتية إلى برلين وتحريرها من النازية، في محطة شكّلت بارقة أمل جديدة للشعوب في مواجهة الفاشية.الخارجية الروسية: أرسلنا مذكرة إلى جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة حول تهديدات نظام كييفالخارجية الروسية: لم يصدر زيلينسكي أمر وقف إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية الذي أعلنه بنفسه
10:02 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 10:18 GMT 08.05.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنى التحتية المدنية والمنازل والمدنيين، هي دليل على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تلقى طلبات للتفاوض من الاتحاد الأوروبي وما إذا كان رئيس الدولة، مستعدًا للاتصالات مع الاتحاد: "بوتين مستعد للتفاوض مع الجميع. لقد صرّح بذلك مرارًا. روسيا لم تبادر بقطع علاقاتنا، بل بروكسل وعواصم أوروبية منفردة هي التي بادرت بذلك".

وأشار إلى أنه "بعد الموقف الذي اتخذه الأوروبيون، لن نبدأ مثل هذه الاتصالات بأنفسنا".

ووفقا لبيسكوف، فإن التقارير التي تفيد بأن الكرملين قد ألغى اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية لحضور عرض "يوم النصر" في الساحة الحمراء، "غير صحيحة، معلومات كاذبة"، وأضاف: "عدد الصحفيين الذين سيحضرون العرض محدود، ولكن لم يتم إلغاء اعتماد أي منهم".
وقال المتحدث باسم الكرملين: "لا توجد قيود على تلقي المعلومات حول العرض أو على تلقي مقاطع الفيديو، وما إلى ذلك".

وأضاف بيسكوف: "من المقرر إقامة حفل استقبال لرؤساء الوفود المدعوة إلى العرض العسكري غدًا، 9 مايو (أيار الجاري)، في الكرملين".

وأكد أن حفل الاستقبال لن يختلف عن حفلات الاستقبال المعتادة.
ويوم أمس الخميس، أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أن عددًا من القادة الأجانب أعربوا عن رغبتهم في زيارة موسكو، خلال أيام الاحتفال بالنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وسيقام العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وذلك في يوم 9 مايو الجاري.
وفي التاسع من مايو 1945، وقّعت ألمانيا وثيقة الاستسلام النهائي والكامل أمام القادة العسكريين السوفييت، بعد دخول القوات السوفييتية إلى برلين وتحريرها من النازية، في محطة شكّلت بارقة أمل جديدة للشعوب في مواجهة الفاشية.
