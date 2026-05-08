بوتين: العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تشهد تحسنا في السنوات الأخيرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وأوزبكستان بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة، مع نمو التبادل التجاري.
2026-05-08T20:24+0000
روسيا
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف في الكرملين: "بلغت العلاقات بين بلدينا أزهى مستوياتها في السنوات الأخيرة، ويعود الفضل في ذلك جزئيا، وربما بالدرجة الأولى، إلى جهودكم الشخصية. فالعلاقات التجارية والاقتصادية تشهد نمواً، ويجري تنفيذ مشاريع كبرى".
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف في الكرملين: "بلغت العلاقات بين بلدينا أزهى مستوياتها في السنوات الأخيرة، ويعود الفضل في ذلك جزئيا، وربما بالدرجة الأولى، إلى جهودكم الشخصية. فالعلاقات التجارية والاقتصادية تشهد نمواً، ويجري تنفيذ مشاريع كبرى".
وأكد الرئيس أن روسيا لا تزال مستثمرا رئيسيا في الاقتصاد الأوزبكستاني.
وأشار بوتين أن أوزبكستان، بقيادة الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، تشهد تطورا ملحوظا، مهنئا إياه بذلك.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، إلى موسكو للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الحادية والثمانين لعيد النصر.
وتشهد العاصمة الروسية موسكو، في 9 مايو من كل عام، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة ذكرى النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.