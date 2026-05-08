عضو "المصري للشؤون الخارجية" يوضح لـ"سبوتنيك" دلالات رسائل السيسي من "مفرزة المقاتلات" في الإمارات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو "المصري للشؤون الخارجية" يوضح لـ"سبوتنيك" دلالات رسائل السيسي من "مفرزة المقاتلات" في الإمارات
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمفرزة المقاتلات المصرية في دولة الإمارات تمثل تحركًا مصريًا... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
واعتبر أنور، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دلالة توقيت الزيارة تكتسب أهمية كبرى، خاصة أنها جاءت في وقت انزوى فيه الجانب الإسرائيلي وتم لَجْمُه"، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية لتسوية الأزمة دبلوماسيًا واضحة ولم تنقطع، لافتًا إلى أن مناشدة مصر لترامب بوقف الصراع تعكس موقفًا واضحًا وقويًا في هذا السياق.وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن مساندة مصر لدول الخليج تعد جزءًا أصيلًا من أمنها القومي، كاشفًا عن وجود الكثير من الترتيبات التي لم يُعلن عنها سابقًا، ويتم الكشف عنها الآن بالتزامن مع توقيتات محددة.وثمّن أنور هذه الخطوة "التي تعكس حنكة القيادة المصرية في إدارة الأزمات، وهو ما تجلى سابقًا في مواجهة الإرهاب والتعامل مع ملفات ليبيا والسودان واليمن وسوريا"، مؤكدًا أن "مصر تتعامل بحسابات دقيقة ومواقف قوية، مما جعل الرؤية المصرية تفرض نفسها بقوة على الساحة الإقليمية والدولية".وفيما يخص الأصوات التي تهاجم مصر وتنسب نفسها للجانب الخليجي، وصفها الدكتور أحمد فؤاد أنور بأنها تندرج ضمن دعاة الفتنة، مضيفًا أن البعض يمارس مزايدات سخيفة تندرج تحت بند المراهقة السياسية أو تعتمد على معلومات مغلوطة وتفريغ للغضب في اتجاهات غير صحيحة.وأجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.جاء ذلك خلال زيارة أجراها السيسي للإمارات، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ذات الأولوية التنموية التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.كما جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في الإمارات"، مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أمس الخميس، أن الزعيمين المصري والإماراتي عقدا لقاءً ثنائيًا تخلله غداء عمل، حيث رحّب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس السيسي، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.واعتبر السيسي أن "الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة الراهنة.كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا والأزمات الإقليمية بما يحفظ أمن الدول ووحدة أراضيها، وفقًا للرئاسة المصرية.
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمفرزة المقاتلات المصرية في دولة الإمارات تمثل تحركًا مصريًا مدروسًا، يبعث برسائل قوية لأطراف عديدة، مشددًا على أن هذه الخطوة تبرهن على أن الدولة المصرية تتحرك بالأفعال لا بالأقوال.
واعتبر أنور، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دلالة توقيت الزيارة تكتسب أهمية كبرى، خاصة أنها جاءت في وقت انزوى فيه الجانب الإسرائيلي وتم لَجْمُه"، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية لتسوية الأزمة دبلوماسيًا واضحة ولم تنقطع، لافتًا إلى أن مناشدة مصر لترامب بوقف الصراع تعكس موقفًا واضحًا وقويًا في هذا السياق.
مروحية Mi-17 تابعة للقوات المسلحة المصرية - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
مستشار عسكري لـ"سبوتنيك": المقاتلات المصرية في الإمارات لحماية الأشقاء وردع أي تهديد
13:15 GMT
وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن مساندة مصر لدول الخليج تعد جزءًا أصيلًا من أمنها القومي، كاشفًا عن وجود الكثير من الترتيبات التي لم يُعلن عنها سابقًا، ويتم الكشف عنها الآن بالتزامن مع توقيتات محددة.
وقال إن ظهور هذا المشهد يصب في مصلحة استقرار المنطقة وكف جموح كافة الأطراف، والأهم من ذلك هو ملء الفراغ الاستراتيجي، معتبرًا أن انسحاب الجانب الأمريكي وإخلاء القواعد التي ثبت أنها عبء وليست إضافة، يستوجب وجود مظلة عربية توفر البديل وتؤمن الاستثمارات والمدنيين والعمالة المصرية في الخليج.
وثمّن أنور هذه الخطوة "التي تعكس حنكة القيادة المصرية في إدارة الأزمات، وهو ما تجلى سابقًا في مواجهة الإرهاب والتعامل مع ملفات ليبيا والسودان واليمن وسوريا"، مؤكدًا أن "مصر تتعامل بحسابات دقيقة ومواقف قوية، مما جعل الرؤية المصرية تفرض نفسها بقوة على الساحة الإقليمية والدولية".
وفيما يخص الأصوات التي تهاجم مصر وتنسب نفسها للجانب الخليجي، وصفها الدكتور أحمد فؤاد أنور بأنها تندرج ضمن دعاة الفتنة، مضيفًا أن البعض يمارس مزايدات سخيفة تندرج تحت بند المراهقة السياسية أو تعتمد على معلومات مغلوطة وتفريغ للغضب في اتجاهات غير صحيحة.
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
السيسي وابن زايد يجريان زيارة لمفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات
أمس, 16:47 GMT
وأجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها السيسي للإمارات، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ذات الأولوية التنموية التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
وتناول اللقاء بين الرئيس الإماراتي ونظيره المصري تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إذ تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في الإمارات"، مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع أبوظبي في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
القوات المسلحة الإيرانية تنفي "بشكل قاطع" شن هجمات على الإمارات
5 مايو, 21:24 GMT
وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أمس الخميس، أن الزعيمين المصري والإماراتي عقدا لقاءً ثنائيًا تخلله غداء عمل، حيث رحّب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس السيسي، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد الرئيس المصري، خلال اللقاء، تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الحالية، مشددًا على دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها لأي اعتداءات تمس سيادتها، قائلًا إن "ما يمس الإمارات يمس مصر".
واعتبر السيسي أن "الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لتسوية الأزمة الراهنة.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا والأزمات الإقليمية بما يحفظ أمن الدول ووحدة أراضيها، وفقًا للرئاسة المصرية.
