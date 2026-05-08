مستشار عسكري لـ"سبوتنيك": المقاتلات المصرية في الإمارات لحماية الأشقاء وردع أي تهديد

أكد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء الدكتور، محمد قشقوش، أن "الدور العسكري المصري في الخليج دفاعي بحت". 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T13:25+0000

وأشار في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "الطائرات والقوات المصرية لن تقلع لمهاجمة أحد، وإنما لتأمين الأشقاء في الإمارات وبقية دول الخليج إذا تعرضت لأي اعتداء".وأضاف أن "هذا الموقف يتسق مع القانون الدولي، ومع سياسة مصر الثابتة في الدفاع عن نفسها وعن أشقائها العرب".وكشفت الإمارات عن مقاتلات مصرية على أراضيها خلال زيارة الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أعلنت أن مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، هي للاطلاع على الجاهزية وتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، أن عددًا من المسؤولين رافقوا الرئيس السيسي ونظيره بن زايد.وقال اللواء، محمد قشقوش، إن التكامل العربي ليس وليد اللحظة، بل امتداد لتاريخ طويل بدأ مع تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، أي قبل إنشاء الأمم المتحدة بثلاثة أشهر.وأوضح أن هذا التكامل شهد مراحل من الصعود والهبوط تبعا لطبيعة العلاقات البينية والإقليمية، لكنه ظل قائمًا كإطار جامع للدول العربية.وذكر أن العلاقات بين مصر ودول الخليج علاقات خاصة واستراتيجية، تجلّت بوضوح منذ تحرير الكويت عام 1991، حيث كانت مصر ثاني أكبر قوة مشاركة بعد الولايات المتحدة، ما يعكس عمق التضامن العربي في مواجهة التحديات.وشدّد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على أن مصر والدول العربية لا تقبل أن تكون دول الخليج هدفًا لأي اعتداء، خاصة أنها لم تبادر بالعدوان.وانتقد استهداف إيران لمنشآت مدنية خليجية رغم امتلاكها وسائل استخباراتية وأقمار صناعية قادرة على التمييز بين الأهداف الأمريكية والإسرائيلية وبين الأهداف المدنية العربية، واعتبر أن هذا الاستهداف أضعف أوراق إيران التفاوضية في أي مسار للسلام بالمنطقة.وأكد قشقوش، أن القضية الفلسطينية هي لُبّ الصراع في الشرق الأوسط، وأن حلّها العادل سيؤدي إلى انكماش معظم الأزمات في لبنان وسوريا وإيران وغيرها، مبينًا أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني يمثلان العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام الشامل".ونوّه اللواء قشقوش إلى أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي الأمثل، وأنه سيحقق رخاء اقتصاديًا واسعًا لدول المنطقة الغنية بالنفط والمعادن، كما سيعود بالنفع على العالم أجمع".وشدّد على أن مصر ملتزمة باتفاقيات السلام القائمة مع إسرائيل، وأن النموذج يمكن أن يتكرر لضمان استقرار المنطقة تحت مظلة المجتمع الدولي.

