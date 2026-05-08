مستشار عسكري لـ"سبوتنيك": المقاتلات المصرية في الإمارات لحماية الأشقاء وردع أي تهديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260508/مستشار-التواجد-المصري-في-الإمارات-دفاعي-لتأمين-الأشقاء-في-الخليج-1113221857.html
مستشار عسكري لـ"سبوتنيك": المقاتلات المصرية في الإمارات لحماية الأشقاء وردع أي تهديد
مستشار عسكري لـ"سبوتنيك": المقاتلات المصرية في الإمارات لحماية الأشقاء وردع أي تهديد
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء الدكتور، محمد قشقوش، أن "الدور العسكري المصري في الخليج دفاعي بحت". 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T13:15+0000
2026-05-08T13:25+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104406/59/1044065946_0:0:2354:1324_1920x0_80_0_0_7d97c0869aa3c42d23f5ba77168b4cf7.jpg
وأشار في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "الطائرات والقوات المصرية لن تقلع لمهاجمة أحد، وإنما لتأمين الأشقاء في الإمارات وبقية دول الخليج إذا تعرضت لأي اعتداء".وأضاف أن "هذا الموقف يتسق مع القانون الدولي، ومع سياسة مصر الثابتة في الدفاع عن نفسها وعن أشقائها العرب".وكشفت الإمارات عن مقاتلات مصرية على أراضيها خلال زيارة الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أعلنت أن مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، هي للاطلاع على الجاهزية وتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، أن عددًا من المسؤولين رافقوا الرئيس السيسي ونظيره بن زايد.وقال اللواء، محمد قشقوش، إن التكامل العربي ليس وليد اللحظة، بل امتداد لتاريخ طويل بدأ مع تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، أي قبل إنشاء الأمم المتحدة بثلاثة أشهر.وأوضح أن هذا التكامل شهد مراحل من الصعود والهبوط تبعا لطبيعة العلاقات البينية والإقليمية، لكنه ظل قائمًا كإطار جامع للدول العربية.وذكر أن العلاقات بين مصر ودول الخليج علاقات خاصة واستراتيجية، تجلّت بوضوح منذ تحرير الكويت عام 1991، حيث كانت مصر ثاني أكبر قوة مشاركة بعد الولايات المتحدة، ما يعكس عمق التضامن العربي في مواجهة التحديات.وشدّد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على أن مصر والدول العربية لا تقبل أن تكون دول الخليج هدفًا لأي اعتداء، خاصة أنها لم تبادر بالعدوان.وانتقد استهداف إيران لمنشآت مدنية خليجية رغم امتلاكها وسائل استخباراتية وأقمار صناعية قادرة على التمييز بين الأهداف الأمريكية والإسرائيلية وبين الأهداف المدنية العربية، واعتبر أن هذا الاستهداف أضعف أوراق إيران التفاوضية في أي مسار للسلام بالمنطقة.وأكد قشقوش، أن القضية الفلسطينية هي لُبّ الصراع في الشرق الأوسط، وأن حلّها العادل سيؤدي إلى انكماش معظم الأزمات في لبنان وسوريا وإيران وغيرها، مبينًا أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني يمثلان العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام الشامل".ونوّه اللواء قشقوش إلى أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي الأمثل، وأنه سيحقق رخاء اقتصاديًا واسعًا لدول المنطقة الغنية بالنفط والمعادن، كما سيعود بالنفع على العالم أجمع".وشدّد على أن مصر ملتزمة باتفاقيات السلام القائمة مع إسرائيل، وأن النموذج يمكن أن يتكرر لضمان استقرار المنطقة تحت مظلة المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20260507/السيسي-وابن-زايد-يجريان-زيارة-لمفرزة-المقاتلات-المصرية-في-الإمارات-1113194962.html
https://sarabic.ae/20260507/السيسي-لبن-زايد-الاعتداءات-الإيرانية-تمثل-تصعيدا-خطيرا-يهدد-أمن-واستقرار-المنطقة-والعالم-بأسره-1113185040.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104406/59/1044065946_262:0:2354:1569_1920x0_80_0_0_f759c59852a3de3a87c981de2c49ace2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, مصر
حصري, العالم العربي, الأخبار, مصر

مستشار عسكري لـ"سبوتنيك": المقاتلات المصرية في الإمارات لحماية الأشقاء وردع أي تهديد

13:15 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 13:25 GMT 08.05.2026)
© Sputnik . Андрей Чаплыгин / الانتقال إلى بنك الصورمروحية Mi-17 تابعة للقوات المسلحة المصرية - الجيش المصري
مروحية Mi-17 تابعة للقوات المسلحة المصرية - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
© Sputnik . Андрей Чаплыгин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء الدكتور، محمد قشقوش، أن "الدور العسكري المصري في الخليج دفاعي بحت".
وأشار في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "الطائرات والقوات المصرية لن تقلع لمهاجمة أحد، وإنما لتأمين الأشقاء في الإمارات وبقية دول الخليج إذا تعرضت لأي اعتداء".
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
السيسي وابن زايد يجريان زيارة لمفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات
أمس, 16:47 GMT
وأضاف أن "هذا الموقف يتسق مع القانون الدولي، ومع سياسة مصر الثابتة في الدفاع عن نفسها وعن أشقائها العرب".
وكشفت الإمارات عن مقاتلات مصرية على أراضيها خلال زيارة الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أعلنت أن مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، هي للاطلاع على الجاهزية وتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، أن عددًا من المسؤولين رافقوا الرئيس السيسي ونظيره بن زايد.
وقال اللواء، محمد قشقوش، إن التكامل العربي ليس وليد اللحظة، بل امتداد لتاريخ طويل بدأ مع تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، أي قبل إنشاء الأمم المتحدة بثلاثة أشهر.
وأوضح أن هذا التكامل شهد مراحل من الصعود والهبوط تبعا لطبيعة العلاقات البينية والإقليمية، لكنه ظل قائمًا كإطار جامع للدول العربية.
وذكر أن العلاقات بين مصر ودول الخليج علاقات خاصة واستراتيجية، تجلّت بوضوح منذ تحرير الكويت عام 1991، حيث كانت مصر ثاني أكبر قوة مشاركة بعد الولايات المتحدة، ما يعكس عمق التضامن العربي في مواجهة التحديات.
وشدّد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على أن مصر والدول العربية لا تقبل أن تكون دول الخليج هدفًا لأي اعتداء، خاصة أنها لم تبادر بالعدوان.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري زيارة إلى دولة الإمارات التقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
السيسي لابن زايد: الاعتداءات الإيرانية تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره
أمس, 12:05 GMT
وانتقد استهداف إيران لمنشآت مدنية خليجية رغم امتلاكها وسائل استخباراتية وأقمار صناعية قادرة على التمييز بين الأهداف الأمريكية والإسرائيلية وبين الأهداف المدنية العربية، واعتبر أن هذا الاستهداف أضعف أوراق إيران التفاوضية في أي مسار للسلام بالمنطقة.
وأكد قشقوش، أن القضية الفلسطينية هي لُبّ الصراع في الشرق الأوسط، وأن حلّها العادل سيؤدي إلى انكماش معظم الأزمات في لبنان وسوريا وإيران وغيرها، مبينًا أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني يمثلان العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام الشامل".
ونوّه اللواء قشقوش إلى أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي الأمثل، وأنه سيحقق رخاء اقتصاديًا واسعًا لدول المنطقة الغنية بالنفط والمعادن، كما سيعود بالنفع على العالم أجمع".
وشدّد على أن مصر ملتزمة باتفاقيات السلام القائمة مع إسرائيل، وأن النموذج يمكن أن يتكرر لضمان استقرار المنطقة تحت مظلة المجتمع الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала