داخل "البيت الروسي" في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/داخل-البيت-الروسي-في-بيروتذكرى-النصر-على-النازية-تجمع-التاريخ-والهوية-ورسائل-السلام-1113266742.html
داخل "البيت الروسي" في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
داخل "البيت الروسي" في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
سبوتنيك عربي
في أجواء امتزج فيها البعد التاريخي بالواقع السياسي والأمني الراهن، أحيت السفارة الروسية في لبنان، الذكرى الـ81 للانتصار على النازية، وذلك داخل البيت الروسي،... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T13:58+0000
2026-05-09T13:59+0000
روسيا
عيد النصر
لبنان
إحياء ذكرى
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113265950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0c4416c49d1a8ab69d033d7f137e67b.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الاحتفال شهد عروضا وكلمات استذكرت تضحيات الحرب الوطنية العظمى، فيما فرضت الظروف الأمنية تعديلات على بعض التقاليد السنوية، أبرزها مسيرة "الفوج الخالد" التي أقيمت هذا العام داخل المسرح بدلا من الشوارع.وأكد أن "روسيا لا تزال حتى اليوم ملتزمة بثبات بالمبادئ السامية للشرعية الدولية، والمساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها"، وأضاف: "إننا ندعو باستمرار إلى بناء منظومة أمن عالمية متكافئة وغير قابلة للتجزئة، ونعتزم مواصلة السعي للحفاظ على السلام، على الأرض".وتابع روداكوف: "النصر العظيم الذي نحتفل به اليوم يجسد أحد المعايير الأخلاقية العامة للإنسانية، ونصرنا العظيم يذكرنا بما ينبغي أن تسعى إليه البشرية، وهو التفاهم المتبادل، والاحترام، والتعايش السلمي".وأضاف: "لقد كان البيت الروسي في بيروت وسيبقى ذلك الجسر الذي يربط قلوبنا بروسيا البعيدة، لكنها القريبة والعزيزة على قلوبنا. وهنا تحديدًا تكمن وحدتنا، وذاكرتنا الثقافية، وهويتنا الذاتية".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113265950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90f7f9c316b0d03de1ab2f397f3a6dc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, عيد النصر, لبنان, إحياء ذكرى, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, عيد النصر, لبنان, إحياء ذكرى, تقارير سبوتنيك, حصري

داخل "البيت الروسي" في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام

13:58 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 13:59 GMT 09.05.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayداخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
في أجواء امتزج فيها البعد التاريخي بالواقع السياسي والأمني الراهن، أحيت السفارة الروسية في لبنان، الذكرى الـ81 للانتصار على النازية، وذلك داخل البيت الروسي، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وثقافية، وحشد من أبناء الجالية الروسية واللبنانيين.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الاحتفال شهد عروضا وكلمات استذكرت تضحيات الحرب الوطنية العظمى، فيما فرضت الظروف الأمنية تعديلات على بعض التقاليد السنوية، أبرزها مسيرة "الفوج الخالد" التي أقيمت هذا العام داخل المسرح بدلا من الشوارع.
وقال السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، في كلمة خلال الاحتفال: "الأيديولوجيا النازية لألمانيا في تلك الحقبة تجد صداها اليوم في أساليب تفكير وأفعال بعض الحكومات الغربية المعاصرة المعادية لروسيا. لم يتعلّموا من التاريخ ولا من أخطائهم شيئًا".
وأكد أن "روسيا لا تزال حتى اليوم ملتزمة بثبات بالمبادئ السامية للشرعية الدولية، والمساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها"، وأضاف: "إننا ندعو باستمرار إلى بناء منظومة أمن عالمية متكافئة وغير قابلة للتجزئة، ونعتزم مواصلة السعي للحفاظ على السلام، على الأرض".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayداخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع روداكوف: "النصر العظيم الذي نحتفل به اليوم يجسد أحد المعايير الأخلاقية العامة للإنسانية، ونصرنا العظيم يذكرنا بما ينبغي أن تسعى إليه البشرية، وهو التفاهم المتبادل، والاحترام، والتعايش السلمي".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayداخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayداخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayداخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
1/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
2/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام
3/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
داخل البيت الروسي في بيروت...ذكرى النصر على النازية تجمع التاريخ والهوية ورسائل السلام

بدوره، قال مدير البيت الروسي ألكسندر سوروكين: "من المهم أن تحافظ الجالية الروسية في لبنان على تقاليدنا، فنحن ملزمون بأن ننقل إلى أبنائنا وأحفادنا ذكرى تلك الحرب، واللغة الروسية، واحترام جذورنا".

وأضاف: "لقد كان البيت الروسي في بيروت وسيبقى ذلك الجسر الذي يربط قلوبنا بروسيا البعيدة، لكنها القريبة والعزيزة على قلوبنا. وهنا تحديدًا تكمن وحدتنا، وذاكرتنا الثقافية، وهويتنا الذاتية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала