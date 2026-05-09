3 قتلى لبنانيين في غارات إسرائيلية على طريق دولي جنوبي بيروت

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص على الأقل بعد أن شنّ الجيش الإسرائيلي غارتين بطائرتين مسيّرتين استهدفتا سيارتين على الطريق الساحلي بين...

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ملتقى النهرين – الشوف، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا داخلها.فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هويات القتلى أو طبيعة الاستهداف.من جانبها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ اندلاع الحرب مع "حزب الله" في الثاني من مارس/ آذار الماضي، عن مقتل أكثر من 2750 شخصا ونزوح أكثر من مليون خصوصا من جنوب البلاد المحاذي للحدود مع إسرائيل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

