الخارجية المصرية: الإفراج عن مئات المواطنين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية وإعادتهم للبلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاح جهودها في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وذلك خلال... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101618/86/1016188664_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_ec2fb464c2b71aac5e26d7e32f5abddb.jpg
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن جهودها أسفرت عن الإفراج عن 508 مواطنين مصريين كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس، مع تأمين عودتهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع الجهات المعنية في ليبيا. وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تواصل متابعة حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية التي كان على متنها مواطنون مصريون، مشيرة إلى شحن 94 جثمانًا إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وجددت وزارة الخارجية مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء مخاطر الهجرة غير الشرعية أو التعامل مع شبكات التهريب، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للسفر إلى دول الجوار، من خلال الحصول على تأشيرات رسمية وعقود عمل موثقة.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.
12:49 GMT 10.05.2026
© AP Photo / Irish Defence Forces via APمهاجرون على قارب
أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاح جهودها في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وذلك خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/نيسان 2026.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن جهودها أسفرت عن الإفراج عن 508 مواطنين مصريين كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس، مع تأمين عودتهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع الجهات المعنية في ليبيا.
كما نجحت الوزارة في الإفراج عن 871 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مدينة بنغازي، وإعادتهم إلى البلاد، بعد تورطهم في قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية خلال الفترة نفسها.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تواصل متابعة حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية التي كان على متنها مواطنون مصريون، مشيرة إلى شحن 94 جثمانًا إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.
وأضاف البيان أن السلطات تمكنت كذلك من نقل 5 رفات لجثامين تم التعرف عليها عبر تحليل البصمة الوراثية، لمواطنين مصريين عُثر على جثامينهم قبالة السواحل التونسية.
وجددت وزارة الخارجية مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء مخاطر الهجرة غير الشرعية أو التعامل مع شبكات التهريب، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للسفر إلى دول الجوار، من خلال الحصول على تأشيرات رسمية وعقود عمل موثقة.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.
