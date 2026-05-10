الخارجية المصرية: الإفراج عن مئات المواطنين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية وإعادتهم للبلاد

أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاح جهودها في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وذلك خلال... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T12:49+0000

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن جهودها أسفرت عن الإفراج عن 508 مواطنين مصريين كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس، مع تأمين عودتهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع الجهات المعنية في ليبيا. وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تواصل متابعة حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية التي كان على متنها مواطنون مصريون، مشيرة إلى شحن 94 جثمانًا إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وجددت وزارة الخارجية مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء مخاطر الهجرة غير الشرعية أو التعامل مع شبكات التهريب، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للسفر إلى دول الجوار، من خلال الحصول على تأشيرات رسمية وعقود عمل موثقة.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

