https://sarabic.ae/20260510/الخارجية-المصرية-الإفراج-عن-مئات-المواطنين-المتورطين-في-قضايا-الهجرة-غير-الشرعية-وإعادتهم-للبلاد--1113299522.html
الخارجية المصرية: الإفراج عن مئات المواطنين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية وإعادتهم للبلاد
الخارجية المصرية: الإفراج عن مئات المواطنين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية وإعادتهم للبلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاح جهودها في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وذلك خلال... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T12:49+0000
2026-05-10T12:49+0000
2026-05-10T12:49+0000
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101618/86/1016188664_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_ec2fb464c2b71aac5e26d7e32f5abddb.jpg
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن جهودها أسفرت عن الإفراج عن 508 مواطنين مصريين كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس، مع تأمين عودتهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع الجهات المعنية في ليبيا. وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تواصل متابعة حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية التي كان على متنها مواطنون مصريون، مشيرة إلى شحن 94 جثمانًا إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وجددت وزارة الخارجية مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء مخاطر الهجرة غير الشرعية أو التعامل مع شبكات التهريب، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للسفر إلى دول الجوار، من خلال الحصول على تأشيرات رسمية وعقود عمل موثقة.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260502/الهجرة-غير-الشرعية-في-ليبيا-تعقيدات-أمنية-وتحديات-الاستقرار-المؤقت-1113064645.html
https://sarabic.ae/20250803/ترحيل-103-مصريين-من-ليبيا-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-1103315633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101618/86/1016188664_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_d6730ac4b838db75b979257d9ae2f502.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الخارجية المصرية: الإفراج عن مئات المواطنين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية وإعادتهم للبلاد
أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاح جهودها في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وذلك خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/نيسان 2026.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن جهودها أسفرت عن الإفراج عن 508 مواطنين مصريين كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس، مع تأمين عودتهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع الجهات المعنية في ليبيا
.
كما نجحت الوزارة في الإفراج عن 871 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مدينة بنغازي، وإعادتهم إلى البلاد، بعد تورطهم في قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية خلال الفترة نفسها.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تواصل متابعة حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية
التي كان على متنها مواطنون مصريون، مشيرة إلى شحن 94 جثمانًا إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.
وأضاف البيان أن السلطات تمكنت كذلك من نقل 5 رفات لجثامين تم التعرف عليها عبر تحليل البصمة الوراثية، لمواطنين مصريين عُثر على جثامينهم قبالة السواحل التونسية.
وجددت وزارة الخارجية مناشدتها للمواطنين
بعدم الانسياق وراء مخاطر الهجرة غير الشرعية أو التعامل مع شبكات التهريب، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للسفر إلى دول الجوار، من خلال الحصول على تأشيرات رسمية وعقود عمل موثقة.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
وتدير عمليات الهجرة
هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.