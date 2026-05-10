قاعدة فضائية روسية خاصة بصدد إطلاق نحو 50 صاروخا سنويًا - بيان
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لشركة "سبيس إنرجي"، وهي شركة روسية خاصة متخصصة في مجال الفضاء، لوكالة "سبوتنيك" أن قاعدة بريمورسكي الفضائية، التي تعتزم الشركة بناءها هذا... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لشركة "سبيس إنرجي"، وهي شركة روسية خاصة متخصصة في مجال الفضاء، لوكالة "سبوتنيك" أن قاعدة بريمورسكي الفضائية، التي تعتزم الشركة بناءها هذا العام، ستكون قادرة على إطلاق ما يصل إلى 50 صاروخًا خفيفًا سنويًا.
وأضاف مصدر من الوكالة: "صُممت البنية التحتية للمشروع منذ البداية خصيصًا للصواريخ فائقة الخفة، وهذا يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل، ويسرّع عملية التحضير للمهام، ويضمن وتيرة إطلاق عالية".
وتبلغ الطاقة التشغيلية لقاعدة بريمورسكي الفضائية نحو 50 عملية إطلاق سنويًا.
وستُستخدم القاعدة الفضائية لإطلاق مركبة الإطلاق "أوربيتا" فائقة الخفة التي طورتها شركة "سبيس إنرجي".
ومن المقرر إجراء أول رحلة تجريبية في عام 2027، ولكن في حال نجاح المشروع، فقد تتم الرحلة في وقت مبكر من هذا العام.
وفي 3 نيسان/ أبريل، كشف المصمم العام للأنظمة والمجمعات الآلية في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، غينادي يروخين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستطلق أول دفعة من الأقمار الصناعية لتوفير خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف النقال، وذلك خلال الفترة 2027-2029.
وأوضح يروخين، خلال منتدى "إنفو سبيس": تضع صناعتنا حالياً، سواء "روسكوسموس" أو الشركات الخاصة، مهمة لتحديد شكل هذا المجموعة من الأقمار الصناعية، ومهمة إطلاق أول نماذج تجريبية في عام 2027، ثم إطلاق أول قمر صناعي فعلي لهذا المجموعة في عامي 2028-2029، والذي سيوفر لنا جميعاً إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر هواتفنا النقالة العادية في أي مكان في روسيا.
وبيّن يروخين، أن الصين قامت بنشر ثلاثة أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض قادرة على نقل البيانات إلى هواتف خلوية عادية من نوع "هواوي" مزودة برقائق خاصة، كما بدأت آيفون باستخدام نظامها المداري المتوسط، مضيفاً أن الاتصال مع المجموعة (الأقمار) سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم.