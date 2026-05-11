الشرطة الفرنسية تعتقل تونسيا للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي بمتحف اللوفر

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مواطن تونسي يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، للاشتباه في تحضيره لعمل إرهابي يستهدف متحف اللوفر في... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا للتقارير، فقد جرى اعتقال المواطن التونسي في 7 أيار/مايو الجاري في منطقة "إيل دو فرانس" بالعاصمة باريس، إلا أن الأنباء عن الواقعة لم تتكشف إلا الآن.وبحسب الاستنتاجات الأولية للمحققين، صرح المشتبه به خلال الاستجواب بنيته تنفيذ هجوم على متحف اللوفر وعلى أفراد من الجالية اليهودية في الدائرة الـ 16 بباريس.وأشارت التقارير، إلى أن الشرطة أوقفته في البداية أثناء فحص رخصة قيادة تبين أنها مزورة، ليتضح لاحقًا عدم امتلاكه تصريح إقامة سارٍ.وعُثر في هاتفه على صور عديدة لأسلحة نارية وبيضاء، ومواد دعائية وجهادية. ويُشتبه في تخطيطه لهجوم "عنيف مستوحى من الفكر الجهادي"، ونية مغادرة البلاد للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في سوريا أو موزمبيق.وكشفت التحقيقات عن تواصل المتهم مع حسابات مشبوهة في الخارج عبر تطبيقات مراسلة مشفرة، حيث ناقش إحباطه من الانتقال إلى فرنسا وخططه لمهاجمة اللوفر، موضحًا معرفته بمداخل المتحف ومستعرضًا مقاطع فيديو صورها في محيطه.علاوة على ذلك، شارك المعتقل خططًا لتصنيع سم لاستخدامه ضد أعضاء الجالية اليهودية في باريس. كما أكد تحليل استعلاماته عبر "تشات جي.بي.تي" وجود نوايا لديه لارتكاب عمل إرهابي.من جهتها، أكدت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا اعتقال المواطن التونسي، حيث وُجهت إليه الاتهامات رسميًا أمس الاثنين وتم إيداعه الحجز التحفظي، فيما يواصل قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية الفرنسية التحقيقات في القضية.

