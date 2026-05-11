الشرطة الفرنسية تعتقل تونسيا للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي بمتحف اللوفر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرطة الفرنسية تعتقل تونسيا للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي بمتحف اللوفر
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مواطن تونسي يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، للاشتباه في تحضيره لعمل إرهابي يستهدف متحف اللوفر في... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا للتقارير، فقد جرى اعتقال المواطن التونسي في 7 أيار/مايو الجاري في منطقة "إيل دو فرانس" بالعاصمة باريس، إلا أن الأنباء عن الواقعة لم تتكشف إلا الآن.وبحسب الاستنتاجات الأولية للمحققين، صرح المشتبه به خلال الاستجواب بنيته تنفيذ هجوم على متحف اللوفر وعلى أفراد من الجالية اليهودية في الدائرة الـ 16 بباريس.وأشارت التقارير، إلى أن الشرطة أوقفته في البداية أثناء فحص رخصة قيادة تبين أنها مزورة، ليتضح لاحقًا عدم امتلاكه تصريح إقامة سارٍ.وعُثر في هاتفه على صور عديدة لأسلحة نارية وبيضاء، ومواد دعائية وجهادية. ويُشتبه في تخطيطه لهجوم "عنيف مستوحى من الفكر الجهادي"، ونية مغادرة البلاد للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في سوريا أو موزمبيق.وكشفت التحقيقات عن تواصل المتهم مع حسابات مشبوهة في الخارج عبر تطبيقات مراسلة مشفرة، حيث ناقش إحباطه من الانتقال إلى فرنسا وخططه لمهاجمة اللوفر، موضحًا معرفته بمداخل المتحف ومستعرضًا مقاطع فيديو صورها في محيطه.علاوة على ذلك، شارك المعتقل خططًا لتصنيع سم لاستخدامه ضد أعضاء الجالية اليهودية في باريس. كما أكد تحليل استعلاماته عبر "تشات جي.بي.تي" وجود نوايا لديه لارتكاب عمل إرهابي.من جهتها، أكدت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا اعتقال المواطن التونسي، حيث وُجهت إليه الاتهامات رسميًا أمس الاثنين وتم إيداعه الحجز التحفظي، فيما يواصل قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية الفرنسية التحقيقات في القضية.
© Sputnik . Julien Mattia / الانتقال إلى بنك الصوراستمرار احتجاجات "السترات الصفراء" - الشرطة الفرنسية تفرق المتظاهرين في باريس، يناير/ كانون الثاني 2019
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مواطن تونسي يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، للاشتباه في تحضيره لعمل إرهابي يستهدف متحف اللوفر في باريس.
ووفقًا للتقارير، فقد جرى اعتقال المواطن التونسي في 7 أيار/مايو الجاري في منطقة "إيل دو فرانس" بالعاصمة باريس، إلا أن الأنباء عن الواقعة لم تتكشف إلا الآن.
وأوضحت التقارير، أن الشرطة ألقت القبض "على مواطن تونسي يبلغ من العمر 27 عامًا ويقيم بفرنسا بصورة غير قانونية، في إطار تحقيق أولي بقضية (مؤامرة إرهابية بهدف ارتكاب جرائم ضد الأشخاص)".
وبحسب الاستنتاجات الأولية للمحققين، صرح المشتبه به خلال الاستجواب بنيته تنفيذ هجوم على متحف اللوفر وعلى أفراد من الجالية اليهودية في الدائرة الـ 16 بباريس.
وأشارت التقارير، إلى أن الشرطة أوقفته في البداية أثناء فحص رخصة قيادة تبين أنها مزورة، ليتضح لاحقًا عدم امتلاكه تصريح إقامة سارٍ.
وعُثر في هاتفه على صور عديدة لأسلحة نارية وبيضاء، ومواد دعائية وجهادية. ويُشتبه في تخطيطه لهجوم "عنيف مستوحى من الفكر الجهادي"، ونية مغادرة البلاد للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في سوريا أو موزمبيق.
وكشفت التحقيقات عن تواصل المتهم مع حسابات مشبوهة في الخارج عبر تطبيقات مراسلة مشفرة، حيث ناقش إحباطه من الانتقال إلى فرنسا وخططه لمهاجمة اللوفر، موضحًا معرفته بمداخل المتحف ومستعرضًا مقاطع فيديو صورها في محيطه.
علاوة على ذلك، شارك المعتقل خططًا لتصنيع سم لاستخدامه ضد أعضاء الجالية اليهودية في باريس. كما أكد تحليل استعلاماته عبر "تشات جي.بي.تي" وجود نوايا لديه لارتكاب عمل إرهابي.
من جهتها، أكدت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا اعتقال المواطن التونسي، حيث وُجهت إليه الاتهامات رسميًا أمس الاثنين وتم إيداعه الحجز التحفظي، فيما يواصل قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية الفرنسية التحقيقات في القضية.
