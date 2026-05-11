المرشحة لتولي وزارة الخارجية المجرية: لن ندعم البنود المضرة بمصالحنا في حزمة العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت مرشحة الحزب الفائز لمنصب وزير الخارجية المجري، أنيتا أوربان، أن المجر لن تدعم بنود حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تنتهك مصالحها، ولن... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت أوربان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المجري: "لن ندعم أي بند من بنود حزمة العقوبات ينتهك المصالح المجرية، ولن نتصرف أيضاً لصالح أي دولة ثالثة. وسنمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) حتى اللحظة الأخيرة".
وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 13 نيسان/ أبريل، أن الكرملين لن يهنئ زعيم حزب "تيسا"، بيتر ماغيار، على فوزه في الانتخابات البرلمانية المجرية، لأن المجر دولة غير صديقة.
وقال بيسكوف
: "نحن لا نرسل التهاني إلى الدول غير الصديقة. والمجر دولة غير صديقة؛ فهي تدعم العقوبات المفروضة علينا".
وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن روسيا كانت تجري حوارًا مع رئيس وزراء البلاد، فيكتور أوربان، الذي خسر الانتخابات.
جرت الانتخابات البرلمانية في المجر، في نيسان الماضي، وبلغت نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا 77.8%، متجاوزة نتائج انتخابات عام 2022. وقد أدلى أكثر من 5.8 مليون شخص بأصواتهم.
بعد فرز 98.9% من الأصوات، فاز حزب "تيسا" بـ 138 مقعدًا من أصل 199. وأقر أوربان بالهزيمة بالفعل، وهنأ خصومه على فوزهم، وصرح بأن حزب "فيدس" سيواصل خدمة البلاد حتى في المعارضة.