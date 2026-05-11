المرشحة لتولي وزارة الخارجية المجرية: لن ندعم البنود المضرة بمصالحنا في حزمة العقوبات ضد روسيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
المرشحة لتولي وزارة الخارجية المجرية: لن ندعم البنود المضرة بمصالحنا في حزمة العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
وقالت أوربان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المجري: "لن ندعم أي بند من بنود حزمة العقوبات ينتهك المصالح المجرية، ولن نتصرف أيضاً لصالح أي دولة ثالثة. وسنمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) حتى اللحظة الأخيرة".وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 13 نيسان/ أبريل، أن الكرملين لن يهنئ زعيم حزب "تيسا"، بيتر ماغيار، على فوزه في الانتخابات البرلمانية المجرية، لأن المجر دولة غير صديقة.وقال بيسكوف: "نحن لا نرسل التهاني إلى الدول غير الصديقة. والمجر دولة غير صديقة؛ فهي تدعم العقوبات المفروضة علينا".وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن روسيا كانت تجري حوارًا مع رئيس وزراء البلاد، فيكتور أوربان، الذي خسر الانتخابات.بعد فرز 98.9% من الأصوات، فاز حزب "تيسا" بـ 138 مقعدًا من أصل 199. وأقر أوربان بالهزيمة بالفعل، وهنأ خصومه على فوزهم، وصرح بأن حزب "فيدس" سيواصل خدمة البلاد حتى في المعارضة.
13:26 GMT 11.05.2026
أعلنت مرشحة الحزب الفائز لمنصب وزير الخارجية المجري، أنيتا أوربان، أن المجر لن تدعم بنود حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تنتهك مصالحها، ولن تتصرف أيضاً لصالح دول أخرى.
وقالت أوربان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المجري: "لن ندعم أي بند من بنود حزمة العقوبات ينتهك المصالح المجرية، ولن نتصرف أيضاً لصالح أي دولة ثالثة. وسنمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) حتى اللحظة الأخيرة".
وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 13 نيسان/ أبريل، أن الكرملين لن يهنئ زعيم حزب "تيسا"، بيتر ماغيار، على فوزه في الانتخابات البرلمانية المجرية، لأن المجر دولة غير صديقة.
وقال بيسكوف: "نحن لا نرسل التهاني إلى الدول غير الصديقة. والمجر دولة غير صديقة؛ فهي تدعم العقوبات المفروضة علينا".
يدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
باحث في العلاقات الدولية: فوز المعارضة في المجر يعمق أزمة الاتحاد الأوروبي
13 أبريل, 14:35 GMT
وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن روسيا كانت تجري حوارًا مع رئيس وزراء البلاد، فيكتور أوربان، الذي خسر الانتخابات.
جرت الانتخابات البرلمانية في المجر، في نيسان الماضي، وبلغت نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا 77.8%، متجاوزة نتائج انتخابات عام 2022. وقد أدلى أكثر من 5.8 مليون شخص بأصواتهم.
بعد فرز 98.9% من الأصوات، فاز حزب "تيسا" بـ 138 مقعدًا من أصل 199. وأقر أوربان بالهزيمة بالفعل، وهنأ خصومه على فوزهم، وصرح بأن حزب "فيدس" سيواصل خدمة البلاد حتى في المعارضة.
