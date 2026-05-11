المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب ينكر جميع التهم الموجهة إليه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260511/المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-ترامب-ينكر-جميع-التهم-الموجهة-إليه-1113328371.html
المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب ينكر جميع التهم الموجهة إليه
المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب ينكر جميع التهم الموجهة إليه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن كول ألين، المشتبه به في حادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T13:53+0000
2026-05-11T13:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113034130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8ee237e2290f8433dd9bcb5fda93593.jpg
ومَثَل ألين، البالغ من العمر 31 عاما، والمنحدر من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمام المحكمة في جلسة استماع أولية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت الأمريكي، من اليوم الإثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وفي 27 نيسان/أبريل 2026، تم توجيه إلى ألين 3 تهم فيدرالية، من بينها محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإضافة إلى إطلاق النار ونقل سلاح ناري بين الولايات. وفي الأسبوع الماضي، أظهرت وثيقة محكمة أمريكية، أن هيئة محلَّفين اتحادية وجهت اتهامات إضافية إلى ألين، من بينها الاعتداء على ضابط فيدرالي بسلاح فتاك.وفي الشهر الماضي، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.الخارجية السعودية: المملكة تدين حادثة إطلاق النار التي استهدفت حفلا حضره الرئيس الأمريكي
https://sarabic.ae/20260428/الكرملين-تعليقا-على-محاولة-اغتيال-ترامب-بوتين-يدين-دائما-أي-محاولات-لاغتيال-قادة-الدول-1112938458.html
https://sarabic.ae/20260426/أول-زعيم-عربي-يدين-محاولة-اغتيال-ترامب-1112891198.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113034130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0276875da0efbb9f1ed7b4ac9f29b0bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب ينكر جميع التهم الموجهة إليه

13:53 GMT 11.05.2026
© REUTERS Evan Vucciأُجلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، على وجه السرعة من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بواسطة جهاز الخدمة السرية، وذلك بعد أن أطلق رجل النار ببندقية صيد على عناصر الأمن خارج القاعة، في واشنطن، وعقب ذلك، لجأ الضيوف إلى الاحتماء داخل المكان.
أُجلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، على وجه السرعة من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض بواسطة جهاز الخدمة السرية، وذلك بعد أن أطلق رجل النار ببندقية صيد على عناصر الأمن خارج القاعة، في واشنطن، وعقب ذلك، لجأ الضيوف إلى الاحتماء داخل المكان. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
© REUTERS Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن كول ألين، المشتبه به في حادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.
ومَثَل ألين، البالغ من العمر 31 عاما، والمنحدر من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمام المحكمة في جلسة استماع أولية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت الأمريكي، من اليوم الإثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي 27 نيسان/أبريل 2026، تم توجيه إلى ألين 3 تهم فيدرالية، من بينها محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإضافة إلى إطلاق النار ونقل سلاح ناري بين الولايات.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
الكرملين تعليقا على محاولة اغتيال ترامب: بوتين يدين دائما أي محاولات لاغتيال قادة الدول
28 أبريل, 10:30 GMT
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت وثيقة محكمة أمريكية، أن هيئة محلَّفين اتحادية وجهت اتهامات إضافية إلى ألين، من بينها الاعتداء على ضابط فيدرالي بسلاح فتاك.
وفي الشهر الماضي، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
المدير التنفيذي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، ستيف ثوما، يقف قرب شاشة مقلوبة بعد إخلاء الطاولة الرئيسية وإخراج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إثر محاولة مسلح اختراق الأمن بحفل مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
أول زعيم عربي يدين محاولة اغتيال ترامب
26 أبريل, 11:18 GMT
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.
الخارجية السعودية: المملكة تدين حادثة إطلاق النار التي استهدفت حفلا حضره الرئيس الأمريكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала