https://sarabic.ae/20260511/المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-ترامب-ينكر-جميع-التهم-الموجهة-إليه-1113328371.html
المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب ينكر جميع التهم الموجهة إليه
المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب ينكر جميع التهم الموجهة إليه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن كول ألين، المشتبه به في حادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T13:53+0000
2026-05-11T13:53+0000
2026-05-11T13:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113034130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8ee237e2290f8433dd9bcb5fda93593.jpg
ومَثَل ألين، البالغ من العمر 31 عاما، والمنحدر من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمام المحكمة في جلسة استماع أولية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت الأمريكي، من اليوم الإثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وفي 27 نيسان/أبريل 2026، تم توجيه إلى ألين 3 تهم فيدرالية، من بينها محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإضافة إلى إطلاق النار ونقل سلاح ناري بين الولايات. وفي الأسبوع الماضي، أظهرت وثيقة محكمة أمريكية، أن هيئة محلَّفين اتحادية وجهت اتهامات إضافية إلى ألين، من بينها الاعتداء على ضابط فيدرالي بسلاح فتاك.وفي الشهر الماضي، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.الخارجية السعودية: المملكة تدين حادثة إطلاق النار التي استهدفت حفلا حضره الرئيس الأمريكي
https://sarabic.ae/20260428/الكرملين-تعليقا-على-محاولة-اغتيال-ترامب-بوتين-يدين-دائما-أي-محاولات-لاغتيال-قادة-الدول-1112938458.html
https://sarabic.ae/20260426/أول-زعيم-عربي-يدين-محاولة-اغتيال-ترامب-1112891198.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113034130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0276875da0efbb9f1ed7b4ac9f29b0bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب ينكر جميع التهم الموجهة إليه
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن كول ألين، المشتبه به في حادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.
ومَثَل ألين، البالغ من العمر 31 عاما، والمنحدر من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمام المحكمة في جلسة استماع أولية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت الأمريكي، من اليوم الإثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي 27 نيسان/أبريل 2026، تم توجيه إلى ألين 3 تهم فيدرالية، من بينها محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإضافة إلى إطلاق النار ونقل سلاح ناري بين الولايات.
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت وثيقة محكمة أمريكية، أن هيئة محلَّفين اتحادية وجهت اتهامات إضافية إلى ألين، من بينها الاعتداء على ضابط فيدرالي بسلاح فتاك.
وفي الشهر الماضي، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب
، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.