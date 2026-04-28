الكرملين تعليقا على محاولة اغتيال ترامب: بوتين يدين دائما أي محاولات لاغتيال قادة الدول
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدين دائماً أي محاولات لاغتيال قادة الدول، وذلك تعليقاً على...
2026-04-28T10:30+0000
وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على هذا الموضوع: "لطالما أدان الرئيس بوتين بشكل قاطع أي مظاهر للعنف وأي محاولات للاعتداء على حياة قادة الدول".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدين دائماً أي محاولات لاغتيال قادة الدول، وذلك تعليقاً على محاولة الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على هذا الموضوع: "لطالما أدان الرئيس بوتين بشكل قاطع أي مظاهر للعنف وأي محاولات للاعتداء على حياة قادة الدول".
وفي وقت سابق من فجر يوم الاحد الماضي، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب
، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.