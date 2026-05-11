خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
ترامب يتوعد بقصف أي اقتراب من اليورانيوم الإيراني المدفون. وقال الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:
"شنت الولايات المتحدة حربها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف إسقاط النظام، وتقسيم البلاد، والهيمنة عليها، لكن الحرب اتخذت شكلًا مغايرًا للتمنيات الأمريكية، وردت إيران بشكل غير متكافئ، لكنها استطاعت أن تدمر كل القواعد الأمريكية في المنطقة ومنعت تحقيق الأمريكيين لأهدافهم، وستمنعهم أيضا من مس اليورانيوم".
رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من انهيار الجيش بسبب قلة الاحتياط . وقال رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكينيست السابق محمد حسن كنعان، لبرنامجنا:
"لا شك أن إنهاك قوة الجيش في حرب مستمرة لأكثر من عامين في قطاع غزة، وكذلك الأمر في إيران، وفي لبنان، والأمور ليست سهلة هناك حيث تدور مواجهات عنيفة بين كلا الطرفين، مما استدعى زامير أن يحذر من عدم وجود قوات كافية للاستمرار في هذه الحروب".
ماكرون يؤكد انتهاء حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا. وقال الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الدكتور عماد الدين الحمروني، لبرنامجنا:
"أفريقيا تمثل القوة الاقتصادية والجيوسياسية لفرنسا منذ القرن التاسع عشر، وتصريح ماكرون الأخير بأن علاقة فرنسا مع الدول "الفرنكوفونية" لم تكن استعمارية، هو مجرد تصريح للتخلص من الإرث الاستعماري، وتعويض الخسائر التي منيت بها فرنسا في العقد الأخير من خلال فقدانها لبعض البلدان الأفريقية".
الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية يدخل حيز التنفيذ. وقال الدكتور، عبد الله أحمد المغلوث، عضو جمعية "السعودية للاقتصاد"، في حديث لبرنامجنا:
"دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة حيز التنفيذ، تعد خطوة أولى من نوعها في تاريخ المملكة، إذ تمثّل روسيا أول دولة تُوقّع معها اتفاقية إعفاء متبادل تشمل حاملي الجوازات العادية، ويأتي هذا بالتزامن مع احتفاء البلدين والشعبين بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية".
بدوره قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي الدكتور محمد موسى، لبرنامجنا:
"من الواضح جدا أن العلاقات السعودية الروسية آخذة في التصاعد، واليوم مع مئوية هذه العلاقات الدبلوماسية تأتي هذه الخطوة تتويجًا لهذا المسار التصاعدي لهذه الثقة المتبادلة".
التفاصيل في الملف الصوتي...