خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.05.2026, سبوتنيك عربي
ترامب يتوعد بقصف أي اقتراب من اليورانيوم الإيراني المدفون. وقال الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من انهيار الجيش بسبب قلة الاحتياط . وقال رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكينيست السابق محمد حسن كنعان، لبرنامجنا:ماكرون يؤكد انتهاء حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا. وقال الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الدكتور عماد الدين الحمروني، لبرنامجنا:الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية يدخل حيز التنفيذ. وقال الدكتور، عبد الله أحمد المغلوث، عضو جمعية "السعودية للاقتصاد"، في حديث لبرنامجنا:بدوره قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي الدكتور محمد موسى، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
ترامب يتوعد بقصف أي اقتراب من اليورانيوم الإيراني المدفون. وقال الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن، في حديث لبرنامجنا:

"شنت الولايات المتحدة حربها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف إسقاط النظام، وتقسيم البلاد، والهيمنة عليها، لكن الحرب اتخذت شكلًا مغايرًا للتمنيات الأمريكية، وردت إيران بشكل غير متكافئ، لكنها استطاعت أن تدمر كل القواعد الأمريكية في المنطقة ومنعت تحقيق الأمريكيين لأهدافهم، وستمنعهم أيضا من مس اليورانيوم".

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من انهيار الجيش بسبب قلة الاحتياط . وقال رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكينيست السابق محمد حسن كنعان، لبرنامجنا:

"لا شك أن إنهاك قوة الجيش في حرب مستمرة لأكثر من عامين في قطاع غزة، وكذلك الأمر في إيران، وفي لبنان، والأمور ليست سهلة هناك حيث تدور مواجهات عنيفة بين كلا الطرفين، مما استدعى زامير أن يحذر من عدم وجود قوات كافية للاستمرار في هذه الحروب".

ماكرون يؤكد انتهاء حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا. وقال الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الدكتور عماد الدين الحمروني، لبرنامجنا:

"أفريقيا تمثل القوة الاقتصادية والجيوسياسية لفرنسا منذ القرن التاسع عشر، وتصريح ماكرون الأخير بأن علاقة فرنسا مع الدول "الفرنكوفونية" لم تكن استعمارية، هو مجرد تصريح للتخلص من الإرث الاستعماري، وتعويض الخسائر التي منيت بها فرنسا في العقد الأخير من خلال فقدانها لبعض البلدان الأفريقية".

الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية يدخل حيز التنفيذ. وقال الدكتور، عبد الله أحمد المغلوث، عضو جمعية "السعودية للاقتصاد"، في حديث لبرنامجنا:

"دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة حيز التنفيذ، تعد خطوة أولى من نوعها في تاريخ المملكة، إذ تمثّل روسيا أول دولة تُوقّع معها اتفاقية إعفاء متبادل تشمل حاملي الجوازات العادية، ويأتي هذا بالتزامن مع احتفاء البلدين والشعبين بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية".

بدوره قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي الدكتور محمد موسى، لبرنامجنا:

"من الواضح جدا أن العلاقات السعودية الروسية آخذة في التصاعد، واليوم مع مئوية هذه العلاقات الدبلوماسية تأتي هذه الخطوة تتويجًا لهذا المسار التصاعدي لهذه الثقة المتبادلة".

التفاصيل في الملف الصوتي...
