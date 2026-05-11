نزع السلاح في العراق... بين طموح الدولة وتعقيدات الواقع السياسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260511/نزع-السلاح-في-العراق-بين-طموح-الدولة-وتعقيدات-الواقع-السياسي-1113328685.html
نزع السلاح في العراق... بين طموح الدولة وتعقيدات الواقع السياسي
نزع السلاح في العراق... بين طموح الدولة وتعقيدات الواقع السياسي
سبوتنيك عربي
يُعدّ ملف نزع السلاح أو حصره بيد الدولة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في الدول التي شهدت نزاعات أو تعدد في التشكيلات المسلحة، إذ يرتبط بشكل مباشر بمفهوم... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T14:15+0000
2026-05-11T14:56+0000
العالم العربي
العالم
العراق
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103893/38/1038933833_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_dc6e9d9717bf962b627ef12c8035adaa.jpg
وفي الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى نزع السلاح كخطوة ضرورية لبناء دولة مستقرة وقوية، يرى آخرون أن نجاح هذه العملية يتطلب بيئة سياسية متوازنة وضمانات أمنية شاملة، تحول دون خلق فراغ أمني أو عودة التهديدات. وبين هذا وذاك، يبقى الملف واحداً من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في مراحل إعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار.حصر السلاح بيد الدولة بحاجة لخطوات حقيقيةفي غضون ذلك، أكد المتابع في الشأن المحلي، خالد والي، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة ظل يُطرح كشعار رئيسي مع كل حكومة جديدة، إلا أن التنفيذ العملي بقي محدوداً ولم يتجاوز في كثير من الأحيان إطار التصريحات السياسية.وأشار إلى أن نجاح أي خطوة بهذا الاتجاه يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً وإجراءات عملية واضحة تضمن فرض سلطة الدولة على جميع التشكيلات المسلحة ضمن الأطر القانونية والدستورية.دمج فصائل "الحشد" بالمؤسسات الأمنية بات أكثر واقعيةفي المقابل، أكد المستشار الحكومي بشير الساعدي، أن المرحلة الحالية قد تكون الأنسب للمضي بخطوات تنظيمية تهدف إلى دمج بعض تشكيلات "الحشد الشعبي" ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، بما يشمل قوات الأمن الداخلي وحرس الحدود والتشكيلات الاتحادية الأخرى.ووفقاً للمستشار العراقي، فإن معالجة هذا الملف تحتاج إلى تفاهمات سياسية وأمنية دقيقة، فضلاً عن حوارات على مستويات عالية تضمن تحقيق مصلحة العراق والحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.في حين، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي باتخاذ إجراءات تهدف إلى توحيد القرار الأمني وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية.وخلال تقديمه البرنامج الوزاري إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأسبوع الماضي، استعرض الزيدي رؤيته للسنوات الأربع المقبلة، والتي تركز على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد.ووفقاً للبرنامج الحكومي، فإن حصر السلاح بيد الدولة إلى جانب تطوير قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بما يعزز فرض القانون ويوسّع سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية كان له الأولوية، كما تضمّن التزامات بإعادة تنظيم علاقة الدولة بالفصائل المسلحة عبر تحديد مهام "الحشد الشعبي" ضمن الأطر القانونية والدستورية النافذة.الفصائل ودور العلاقات الدوليةإلى ذلك، دعا الصحفي العراقي كامل الكعبي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى إنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، أو دمجها بشكل كامل ضمن القوات الأمنية الرسمية، مشيراً إلى أن العراق يمر بمرحلة جديدة تتطلب إعادة تنظيم الملف الأمني بما ينسجم مع علاقاته الداخلية والخارجية.وقال الكعبي إن هذا التوجه يحظى بقبول لدى بعض الفصائل، بالتزامن مع ضغوط دولية متزايدة تُمارس على بغداد لمعالجة ملف السلاح خارج الدولة، لافتاً إلى أن الاتفاقات الأمنية، ومنها الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، تفرض نقاشات أوسع بشأن مستقبل التشكيلات المسلحة.وأشار إلى أن القرار النهائي يبقى عراقياً داخلياً، ويرتبط بقدرة القوى السياسية على الوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار البلاد وتعزز هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية.وجاءت تعهدات الزيدي، وسط استمرار الإدارة الأمريكية ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية لدفع المشهد العراقي نحو تشكيل حكومة أكثر قدرة على بسط سلطة الدولة وتعزيز احتكار المؤسسات الرسمية للقرار الأمني.وترى واشنطن، وفقاً للمراقبين، أن بقاء التشكيلات المسلحة خارج الأطر القانونية يكرّس حالة عدم الاستقرار، ويجعل العراق عرضة للتأثيرات والصراعات الإقليمية، الأمر الذي ينعكس سلباً على مسارات التنمية والاستقرارين السياسي والاقتصادي.
https://sarabic.ae/20260510/تقارير-إسرائيل-أنشأت-قاعدة-سرية-بالعراق-لدعم-حربها-على-إيران-1113291161.html
https://sarabic.ae/20260510/واشنطن-في-المشهد-اتهامات-بتأثير-خارجي-على-تشكيل-الحكومة-العراقية---1113300089.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103893/38/1038933833_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_04ca0cf22190e67f8ba87493fa3ead86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, العراق, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, العالم, العراق, حصري, تقارير سبوتنيك

نزع السلاح في العراق... بين طموح الدولة وتعقيدات الواقع السياسي

14:15 GMT 11.05.2026 (تم التحديث: 14:56 GMT 11.05.2026)
© AP Photo / Ali Abdul Hassanجنود من الجيش العراقي يحتفلون بيوم الجيش
جنود من الجيش العراقي يحتفلون بيوم الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
يُعدّ ملف نزع السلاح أو حصره بيد الدولة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في الدول التي شهدت نزاعات أو تعدد في التشكيلات المسلحة، إذ يرتبط بشكل مباشر بمفهوم سيادة القانون واستقرار الدولة، وغالباً ما يُطرح هذا الملف ضمن مشاريع الإصلاح الأمني والسياسي، بهدف إنهاء حالة التعدد في مراكز القوة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في فرض الأمن.
وفي الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى نزع السلاح كخطوة ضرورية لبناء دولة مستقرة وقوية، يرى آخرون أن نجاح هذه العملية يتطلب بيئة سياسية متوازنة وضمانات أمنية شاملة، تحول دون خلق فراغ أمني أو عودة التهديدات. وبين هذا وذاك، يبقى الملف واحداً من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في مراحل إعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار.

حصر السلاح بيد الدولة بحاجة لخطوات حقيقية

في غضون ذلك، أكد المتابع في الشأن المحلي، خالد والي، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة ظل يُطرح كشعار رئيسي مع كل حكومة جديدة، إلا أن التنفيذ العملي بقي محدوداً ولم يتجاوز في كثير من الأحيان إطار التصريحات السياسية.

وقال والي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن الحكومة العراقية الحالية قد تواجه ظروفاً مختلفة عن الدورات السابقة، في ظل وجود متغيرات سياسية وأمنية، إلى جانب دعم بعض القوى والفصائل المسلحة لبرنامج رئيس الوزراء الحالي، أو مشاركتها في العملية السياسية والتصويتية، ما قد يهيئ فرصة أكبر لاتخاذ قرارات "أكثر جدية وفاعلية" بهذا الملف.

وأشار إلى أن نجاح أي خطوة بهذا الاتجاه يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً وإجراءات عملية واضحة تضمن فرض سلطة الدولة على جميع التشكيلات المسلحة ضمن الأطر القانونية والدستورية.

دمج فصائل "الحشد" بالمؤسسات الأمنية بات أكثر واقعية

في المقابل، أكد المستشار الحكومي بشير الساعدي، أن المرحلة الحالية قد تكون الأنسب للمضي بخطوات تنظيمية تهدف إلى دمج بعض تشكيلات "الحشد الشعبي" ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، بما يشمل قوات الأمن الداخلي وحرس الحدود والتشكيلات الاتحادية الأخرى.

وأوضح الساعدي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الفصائل المسلحة كانت تبرر في السابق استمرار وجودها المستقل بالمخاوف من عودة الإرهاب، إلا أن الأوضاع الأمنية شهدت تغيراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة بضمانات داخلية وخارجية تمنع تكرار التهديدات السابقة.

سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
تقارير: إسرائيل أنشأت قاعدة سرية بالعراق لدعم حربها على إيران
أمس, 02:17 GMT
ووفقاً للمستشار العراقي، فإن معالجة هذا الملف تحتاج إلى تفاهمات سياسية وأمنية دقيقة، فضلاً عن حوارات على مستويات عالية تضمن تحقيق مصلحة العراق والحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
في حين، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي باتخاذ إجراءات تهدف إلى توحيد القرار الأمني وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية.
وخلال تقديمه البرنامج الوزاري إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأسبوع الماضي، استعرض الزيدي رؤيته للسنوات الأربع المقبلة، والتي تركز على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد.
ووفقاً للبرنامج الحكومي، فإن حصر السلاح بيد الدولة إلى جانب تطوير قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بما يعزز فرض القانون ويوسّع سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية كان له الأولوية، كما تضمّن التزامات بإعادة تنظيم علاقة الدولة بالفصائل المسلحة عبر تحديد مهام "الحشد الشعبي" ضمن الأطر القانونية والدستورية النافذة.

الفصائل ودور العلاقات الدولية

إلى ذلك، دعا الصحفي العراقي كامل الكعبي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى إنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، أو دمجها بشكل كامل ضمن القوات الأمنية الرسمية، مشيراً إلى أن العراق يمر بمرحلة جديدة تتطلب إعادة تنظيم الملف الأمني بما ينسجم مع علاقاته الداخلية والخارجية.
واشنطن في المشهد.. اتهامات بتأثير خارجي على تشكيل الحكومة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
واشنطن في المشهد... اتهامات بتأثير خارجي على تشكيل الحكومة العراقية
أمس, 13:17 GMT
وقال الكعبي إن هذا التوجه يحظى بقبول لدى بعض الفصائل، بالتزامن مع ضغوط دولية متزايدة تُمارس على بغداد لمعالجة ملف السلاح خارج الدولة، لافتاً إلى أن الاتفاقات الأمنية، ومنها الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، تفرض نقاشات أوسع بشأن مستقبل التشكيلات المسلحة.
وأشار إلى أن القرار النهائي يبقى عراقياً داخلياً، ويرتبط بقدرة القوى السياسية على الوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار البلاد وتعزز هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وجاءت تعهدات الزيدي، وسط استمرار الإدارة الأمريكية ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية لدفع المشهد العراقي نحو تشكيل حكومة أكثر قدرة على بسط سلطة الدولة وتعزيز احتكار المؤسسات الرسمية للقرار الأمني.
وترى واشنطن، وفقاً للمراقبين، أن بقاء التشكيلات المسلحة خارج الأطر القانونية يكرّس حالة عدم الاستقرار، ويجعل العراق عرضة للتأثيرات والصراعات الإقليمية، الأمر الذي ينعكس سلباً على مسارات التنمية والاستقرارين السياسي والاقتصادي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала