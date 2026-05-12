السيسي: مساع مصرية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
السيسي: مساع مصرية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قيادة منظومة العمل الأممي خلال فترة اتسمت بتحديات... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
مصر
أخبار مصر الآن
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العالم الآن
العالم
وخلال لقاءه غوتيريش، على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا" المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، شدد السيسي، بالتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة في مختلف الملفات، سواء المرتبطة بالأزمات الإقليمية أو بالتنمية المستدامة، ضمن نطاق "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية مع مصر 2023-2027".واستعرض السيسي، في هذا السياق، جهود مصر الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية، مؤكدًا موقف مصر الداعم لدول الخليج ورفض أي اعتداء على سيادتها وأمنها.كما شدد الرئيس المصري، على أهمية الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما في السودان وقطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره للدور المصري منذ توليه مهامه، مثمنًا جهود القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، واصفًا مصر بأنها ركيزة أساسية في الجهود الدولية ذات الصلة.وأشار غوتيريش إلى التحديات التي تواجه عمل الأمم المتحدة، خاصة الضغوط التمويلية، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديره للدور المصري في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في المنطقة، وعلى رأسها السودان وقطاع غزة.وأشارت الرئاسة المصرية، إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتداعيات الأزمة الإيرانية على استقرار المنطقة والعالم، مع التأكيد على أولوية الحلول السلمية للنزاعات، بما يحفظ سيادة الدول ومقدرات شعوبها.وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قيادة منظومة العمل الأممي خلال فترة اتسمت بتحديات دولية معقدة وأزمات متشابكة.
وخلال لقاءه غوتيريش، على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا" المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، شدد السيسي، بالتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة في مختلف الملفات، سواء المرتبطة بالأزمات الإقليمية أو بالتنمية المستدامة، ضمن نطاق "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية مع مصر 2023-2027".
واستعرض السيسي، في هذا السياق، جهود مصر الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية، مؤكدًا موقف مصر الداعم لدول الخليج ورفض أي اعتداء على سيادتها وأمنها.
كما شدد الرئيس المصري، على أهمية الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما في السودان وقطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره للدور المصري منذ توليه مهامه، مثمنًا جهود القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، واصفًا مصر بأنها ركيزة أساسية في الجهود الدولية ذات الصلة.
وأشار غوتيريش إلى التحديات التي تواجه عمل الأمم المتحدة، خاصة الضغوط التمويلية، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديره للدور المصري في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في المنطقة، وعلى رأسها السودان وقطاع غزة.
وأشارت الرئاسة المصرية، إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتداعيات الأزمة الإيرانية على استقرار المنطقة والعالم، مع التأكيد على أولوية الحلول السلمية للنزاعات، بما يحفظ سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.
ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
