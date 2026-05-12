السيسي: مساع مصرية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قيادة منظومة العمل الأممي خلال فترة اتسمت بتحديات...
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قيادة منظومة العمل الأممي خلال فترة اتسمت بتحديات دولية معقدة وأزمات متشابكة.
وخلال لقاءه غوتيريش، على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا" المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، شدد السيسي، بالتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة في مختلف الملفات، سواء المرتبطة بالأزمات الإقليمية أو بالتنمية المستدامة، ضمن نطاق "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية مع مصر 2023-2027".
واستعرض السيسي، في هذا السياق، جهود مصر الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية، مؤكدًا موقف مصر الداعم لدول الخليج ورفض أي اعتداء على سيادتها وأمنها.
كما شدد الرئيس المصري، على أهمية الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما في السودان وقطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره للدور المصري منذ توليه مهامه، مثمنًا جهود القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، واصفًا مصر بأنها ركيزة أساسية في الجهود الدولية ذات الصلة.
وأشار غوتيريش إلى التحديات التي تواجه عمل الأمم المتحدة، خاصة الضغوط التمويلية، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديره للدور المصري في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في المنطقة، وعلى رأسها السودان وقطاع غزة.
وأشارت الرئاسة المصرية، إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتداعيات الأزمة الإيرانية على استقرار المنطقة والعالم، مع التأكيد على أولوية الحلول السلمية للنزاعات، بما يحفظ سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أن تنتهي المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج.
ورغم عدم إعلان استئناف العمليات العسكرية، بدأت أمريكا
فرض حصار على الموانئ البحرية الإيرانية، فيما تتواصل جهود وسطاء دوليين لترتيب جولة جديدة من المفاوضات.