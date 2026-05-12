https://sarabic.ae/20260512/الكرملين-زيارة-ترامب-إلى-روسيا-ليست-مطروحة-على-جدول-الأعمال-حاليا-1113361857.html
الكرملين: زيارة ترامب إلى روسيا ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليا
الكرملين: زيارة ترامب إلى روسيا ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى روسيا ليست مطروحة حاليًا على جدول الأعمال. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T22:03+0000
2026-05-12T22:03+0000
2026-05-12T22:03+0000
ترامب
روسيا
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردًا على سؤال "سبوتنيك" حول ما إذا كان الكرملين يجري أي تحضيرات لزيارة محتملة للرئيس الأميركي إلى روسيا: "لا. مثل هذه الزيارة ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليًا".وقد أدلى بهذا التصريح ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية، أثناء حديثه مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل مغادرته إلى الصين.وقال الرئيس الأمريكي ردًا على سؤال حول إمكانية زيارة روسيا قبل نهاية هذا العام: "سأبذل كل ما يلزم". وأضاف: "وأعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه "قد توصل بالفعل إلى حل ثمانية نزاعات".
https://sarabic.ae/20260512/ترامب-يعلن-عن-إمكانية-زيارة-روسيا-خلال-العام-الجاري-1113358549.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, الكرملين
الكرملين: زيارة ترامب إلى روسيا ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى روسيا ليست مطروحة حاليًا على جدول الأعمال.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردًا على سؤال "سبوتنيك" حول ما إذا كان الكرملين يجري أي تحضيرات لزيارة محتملة للرئيس الأميركي إلى روسيا: "لا. مثل هذه الزيارة ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليًا".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح أمس الثلاثاء، إلى إمكانية زيارته لروسيا العام الجاري.
وقد أدلى بهذا التصريح ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية، أثناء حديثه مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل مغادرته إلى الصين.
وقال الرئيس الأمريكي ردًا على سؤال حول إمكانية زيارة روسيا قبل نهاية هذا العام: "سأبذل كل ما يلزم". وأضاف: "وأعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه "قد توصل بالفعل إلى حل ثمانية نزاعات".