https://sarabic.ae/20260512/حماس-قانون-الإعدام-بحق-الأسرى-الفلسطينيين-جريمة-حرب-وتصعيد-خطير-1113344150.html

"حماس": قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب وتصعيد خطير

"حماس": قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب وتصعيد خطير

سبوتنيك عربي

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إقرار الكنيست الإسرائيلي التشريع الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أنه "تصعيد خطير وجريمة جديدة... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T09:01+0000

2026-05-12T09:01+0000

2026-05-12T09:01+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg

وقالت "حماس"، في بيان صحفي، إن "هذا القانون يستهدف بشكل خاص من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.وأضاف البيان، أن "منح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحيات استثنائية، وتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، يعكس طبيعة انتقامية وعنصرية تهدف إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام بدلًا من تحقيق العدالة".كما اعتبرت "حماس" أن هذا التشريع يهدف إلى تقويض أي فرص مستقبلية لصفقات تبادل الأسرى، عبر استثناء أسرى "طوفان الأقصى" من أي اتفاقات للإفراج، وهو ما وصفته بانتهاك فاضح للأعراف الإنسانية والقانون الدولي.ودعت حركة حماس "الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، ومحاسبة قادة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار هذه السياسات".وافق الكنيست، في جلسته العامة، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، وذلك في قراءتيه الثانية والثالثة.وينظم مشروع القانون، الذي أقره أغلبية أعضاء الكنيست البالغ عددهم 93 عضوًا، إجراءات محاكمة مرتكبي الهجوم الإرهابي، وينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم.

https://sarabic.ae/20260206/نتنياهو-يرفض-تحمل-مسؤولية-الإخفاق-في-صد-هجوم-حماس-يوم-7-أكتوبر-2023--1110043362.html

https://sarabic.ae/20251214/مفكر-فلسطيني-لـسبوتنيك-7-أكتوبر-هو-نتيجة-38-عاما-من-التحول-نحو-المقاومة-المسلحة-1108157719.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي