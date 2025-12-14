https://sarabic.ae/20251214/مفكر-فلسطيني-لـسبوتنيك-7-أكتوبر-هو-نتيجة-38-عاما-من-التحول-نحو-المقاومة-المسلحة-1108157719.html
مفكر فلسطيني لـ"سبوتنيك": 7 أكتوبر هو نتيجة 38 عاما من تحول حماس نحو المقاومة المسلحة
أكد المفكر الفلسطيني، عبد القادر ياسين، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مرت بمراحل متعددة منذ تأسيسها قبل 38 عاماً، وأن تاريخ السابع من...
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن 7 أكتوبر أعاد طرح القضية الفلسطينية من جديد على الساحة العالمية، ورأى أن السابع من أكتوبر "وضع حجر الأساس للقضاء على إسرائيل، وهذه الأمور يتفق عليها الكثيرون"، على حد قوله.وحول المصالحة الفلسطينية التي تصاعدت النداءات بشأنها بعد السابع من أكتوبر، يقول ياسين: "أنا أذكر أنه منذ سنوات كان هناك حوار في القاهرة بين حماس والسلطة الفلسطينية، وقتها وجه لي السؤال من الإعلام حول إمكانية التوافق بين الجانبين، وكان ردي أن تلك الجولات والنقاشات لن تأتي بأي جديد، لأن الأمر شديد الوضوح توجهات حماس لا يمكن أن تلتقي في يوم من الأيام مع توجهات أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، لأن توجه أبو مازن مهادن للعدو الإسرائيلي وحماس خط مواجهة"، وفق تعبيره.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. وسيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو "سلطة فلسطينية مُصلحة".وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
أكد المفكر الفلسطيني، عبد القادر ياسين، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مرت بمراحل متعددة منذ تأسيسها قبل 38 عاماً، وأن تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 "لم يكن نقطة فارقة في تاريخ الحركة، بل هو أكبر من ذلك بكثير".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن 7 أكتوبر أعاد طرح القضية الفلسطينية من جديد على الساحة العالمية، ورأى أن السابع من أكتوبر "وضع حجر الأساس للقضاء على إسرائيل
، وهذه الأمور يتفق عليها الكثيرون"، على حد قوله.
وتابع ياسين: "أما من يقول إن 7 أكتوبر أعطت ذريعة للإسرائيليين حتى يدمروا قطاع غزة، أقول لهم إن الذئب الإسرائيلي مستفز بطبعه وليس لديه سوى خيار واحد وهو القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وإسرائيل لا تنتظر الذرائع لكي ترتكب جرائمها بحق الفلسطينيين، إن لم توجد الذريعة للاعتداء، فهو من يقوم بخلقها لتنفيذ مخططاته".
وحول المصالحة الفلسطينية التي تصاعدت النداءات بشأنها بعد السابع من أكتوبر، يقول ياسين: "أنا أذكر أنه منذ سنوات كان هناك حوار في القاهرة بين حماس والسلطة الفلسطينية، وقتها وجه لي السؤال من الإعلام حول إمكانية التوافق بين الجانبين، وكان ردي أن تلك الجولات والنقاشات لن تأتي بأي جديد، لأن الأمر شديد الوضوح توجهات حماس
لا يمكن أن تلتقي في يوم من الأيام مع توجهات أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، لأن توجه أبو مازن مهادن للعدو الإسرائيلي وحماس خط مواجهة"، وفق تعبيره.
وأشار ياسين إلى أن "حركة حماس مرت بالعديد من المراحل منذ تأسيسها قبل 38 عاماً، عندما جاءت الانتفاضة الفلسطينية في العام 1987 في القطاع والضفة الغربية، بعدها ومع بداية العام 1988 بدأت حركة حماس في العمل العسكري بقيادة الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، هنا غيرت إسرائيل موقفها من الحركة وسحبت منها ترخيص المجمع الإسلامي وبدأت تستهدف قياداتها الواحد تلو الآخر حتى وصلنا إلى الوضع الراهن، الذي هو عبارة عن تطور للمراحل التي مرت بها الحركة بعدما تحولت إلى جماعة مسلحة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية
يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. وسيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو "سلطة فلسطينية مُصلحة".
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس"
والجماعات المسلحة الأخرى.