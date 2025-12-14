https://sarabic.ae/20251214/مفكر-فلسطيني-لـسبوتنيك-7-أكتوبر-هو-نتيجة-38-عاما-من-التحول-نحو-المقاومة-المسلحة-1108157719.html

مفكر فلسطيني لـ"سبوتنيك": 7 أكتوبر هو نتيجة 38 عاما من تحول حماس نحو المقاومة المسلحة

مفكر فلسطيني لـ"سبوتنيك": 7 أكتوبر هو نتيجة 38 عاما من تحول حماس نحو المقاومة المسلحة

أكد المفكر الفلسطيني، عبد القادر ياسين، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مرت بمراحل متعددة منذ تأسيسها قبل 38 عاماً، وأن تاريخ السابع من...

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن 7 أكتوبر أعاد طرح القضية الفلسطينية من جديد على الساحة العالمية، ورأى أن السابع من أكتوبر "وضع حجر الأساس للقضاء على إسرائيل، وهذه الأمور يتفق عليها الكثيرون"، على حد قوله.وحول المصالحة الفلسطينية التي تصاعدت النداءات بشأنها بعد السابع من أكتوبر، يقول ياسين: "أنا أذكر أنه منذ سنوات كان هناك حوار في القاهرة بين حماس والسلطة الفلسطينية، وقتها وجه لي السؤال من الإعلام حول إمكانية التوافق بين الجانبين، وكان ردي أن تلك الجولات والنقاشات لن تأتي بأي جديد، لأن الأمر شديد الوضوح توجهات حماس لا يمكن أن تلتقي في يوم من الأيام مع توجهات أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، لأن توجه أبو مازن مهادن للعدو الإسرائيلي وحماس خط مواجهة"، وفق تعبيره.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. وسيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو "سلطة فلسطينية مُصلحة".وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.

