عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
حصيلة ضحايا حرب إسرائيل في غزة تتجاوز 71 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023
حصيلة ضحايا حرب إسرائيل في غزة تتجاوز 71 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع ارتفعت إلى 71,386 قتيلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان تشمل 71,386 شهيدا و171,264 مصابا"، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الشوارع، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.وذكرت الوزارة أن جثامين 3 أشخاص جدد وصلوا إلى المستشفيات، بينهم مواطن من خان يونس نتيجة انهيار مبنى، إلى جانب إصابة 13 آخرين خلال اليوم الأخير.وأشار البيان إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 420 شخصا، مع إصابة 1,184 آخرين وانتشال 684 جثمانا.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، بعد مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصر وقطر وأمريكا وتركيا، وفق مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت "حماس" سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20، وسلمت لاحقا جثثا إضافية، بينما أفرجت إسرائيل عن نحو 2,000 معتقل فلسطيني، ضمن خطوات متفق عليها لإنهاء النزاع.وتعود بداية الحرب إلى 7 أكتوبر 2023، حين أعلنت "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل واقتحام مستوطنات قرب القطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1,200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وردّت إسرائيل على ذلك بإعلان الحرب رسميا على غزة، شاملة قصفا جويا ومدفعيا وعمليات برية، مع وعد بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.من جانبها، أكدت روسيا دعمها للجهود الرامية لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى، مع الدعوة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
حصيلة ضحايا حرب إسرائيل في غزة تتجاوز 71 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023

10:25 GMT 04.01.2026
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع ارتفعت إلى 71,386 قتيلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد تسلم جثامين 3 أشخاص إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان تشمل 71,386 شهيدا و171,264 مصابا"، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الشوارع، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وذكرت الوزارة أن جثامين 3 أشخاص جدد وصلوا إلى المستشفيات، بينهم مواطن من خان يونس نتيجة انهيار مبنى، إلى جانب إصابة 13 آخرين خلال اليوم الأخير.
وأشار البيان إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 420 شخصا، مع إصابة 1,184 آخرين وانتشال 684 جثمانا.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، بعد مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصر وقطر وأمريكا وتركيا، وفق مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت "حماس" سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20، وسلمت لاحقا جثثا إضافية، بينما أفرجت إسرائيل عن نحو 2,000 معتقل فلسطيني، ضمن خطوات متفق عليها لإنهاء النزاع.
وتعود بداية الحرب إلى 7 أكتوبر 2023، حين أعلنت "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل واقتحام مستوطنات قرب القطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1,200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.
وردّت إسرائيل على ذلك بإعلان الحرب رسميا على غزة، شاملة قصفا جويا ومدفعيا وعمليات برية، مع وعد بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
من جانبها، أكدت روسيا دعمها للجهود الرامية لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى، مع الدعوة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
