خبير عسكري: صاروخ "سارمات" قادر على اختراق أي منظومة دفاع جوي حالية ومستقبلية

سبوتنيك عربي

علّق يوري كنوتوف، الخبير العسكري ومؤرخ الدفاع الجوي، على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات، قائلا إن صاروخ "سارمات" يهدف إلى استبدال صاروخ "فويفودا"، فهو أقوى منه... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف كنوتوف في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن هذا الصاروخ (سارمات) يمتلك نظامًا لاختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وتابع الخبير: يستطيع صاروخ "سارمات" مهاجمة الولايات المتحدة عبر مسار شبه مداري فوق القطب الجنوبي انطلاقًا من المكسيك. وهذا ما تفتقر إليه الولايات المتحدة ليس فقط في مجال الدفاع الصاروخي، بل وفي مجال الدفاع الجوي أيضًا.ومن ميزاته الفريدة الأخرى أن أبعاده تُضاهي أبعاد صاروخ فويفودا السوفييتي التصميم، والذي يجري إخراجه من الخدمة، مما يسمح بتحديث منصات الإطلاق ونشر أحدث الصواريخ بأقل تكلفة، وفقا للخبير.يعتقد الخبير أيضًا أن الصاروخ سيكون قادرًا على حمل رؤوس حربية متعددة قابلة للتوجيه بشكل مستقل (نووية بالطبع)، بالإضافة إلى رؤوس حربية فرط صوتية من طراز أفانغارد، والتي تبلغ سرعتها 26 ماخ. حاليًا، وفي المستقبل المنظور، لا يوجد نظام دفاع صاروخي قادر على اعتراض مثل هذه الرؤوس الحربية.وأضاف الخبير، أن "القبة الذهبية" التي يخطط ترامب لإنشائها قد تكون فعالة بشكل عام ضد الصواريخ الإيرانية والكورية، على الرغم من أن إيران نفسها أثبتت أن صواريخها فريدة من نوعها. لم يتم إسقاط أي من صواريخ باتريوت أو ثاد، ولا عدد من الصواريخ الإيرانية، مثل صاروخ فتح-2 فرط الصوتي. لذا، أرى أن الاستثمار الأمريكي في نظام دفاع صاروخي عالمي قد يكون غير فعال، نظرًا لعدم قدرتهم على اعتراض صواريخ سارمات. ونظرًا لامتلاكهم عدة مركبات إعادة دخول قابلة للتوجيه بشكل مستقل، فإن صاروخًا واحدًا من هذا النوع يكفي لتدمير المنشآت العسكرية البريطانية".وقال أيضا: تكمن الميزة الفريدة لصاروخ سارمات في قدرته على العمل في مسار شبه مداري. مع أن صاروخ فويفودا قادر أيضًا على العمل في مسار شبه مداري، إلا أن مداه عند العمل في مسار شبه مداري يبلغ 35,000 كيلومتر، كما صرّح الرئيس. يبلغ مدى صاروخ فويفودا 18,000 كيلومتر، وكذلك مدى صاروخ سارمات في مساره الطبيعي.يحلق الصاروخ فوق خط الاستواء، أي فوق القطب الجنوبي، حيث لا توجد عوائق، ما يجعله غير قابل للاعتراض. ثم دخل عبر أمريكا الجنوبية وخرج عبر المكسيك، حيث لا توجد أيضًا أنظمة دفاع صاروخي أو جوي، وفقا للخبير.

