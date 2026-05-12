خبير عسكري: صاروخ "سارمات" قادر على اختراق أي منظومة دفاع جوي حالية ومستقبلية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري: صاروخ "سارمات" قادر على اختراق أي منظومة دفاع جوي حالية ومستقبلية
علّق يوري كنوتوف، الخبير العسكري ومؤرخ الدفاع الجوي، على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات، قائلا إن صاروخ "سارمات" يهدف إلى استبدال صاروخ "فويفودا"، فهو أقوى منه... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف كنوتوف في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن هذا الصاروخ (سارمات) يمتلك نظامًا لاختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وتابع الخبير: يستطيع صاروخ "سارمات" مهاجمة الولايات المتحدة عبر مسار شبه مداري فوق القطب الجنوبي انطلاقًا من المكسيك. وهذا ما تفتقر إليه الولايات المتحدة ليس فقط في مجال الدفاع الصاروخي، بل وفي مجال الدفاع الجوي أيضًا.ومن ميزاته الفريدة الأخرى أن أبعاده تُضاهي أبعاد صاروخ فويفودا السوفييتي التصميم، والذي يجري إخراجه من الخدمة، مما يسمح بتحديث منصات الإطلاق ونشر أحدث الصواريخ بأقل تكلفة، وفقا للخبير.يعتقد الخبير أيضًا أن الصاروخ سيكون قادرًا على حمل رؤوس حربية متعددة قابلة للتوجيه بشكل مستقل (نووية بالطبع)، بالإضافة إلى رؤوس حربية فرط صوتية من طراز أفانغارد، والتي تبلغ سرعتها 26 ماخ. حاليًا، وفي المستقبل المنظور، لا يوجد نظام دفاع صاروخي قادر على اعتراض مثل هذه الرؤوس الحربية.وأضاف الخبير، أن "القبة الذهبية" التي يخطط ترامب لإنشائها قد تكون فعالة بشكل عام ضد الصواريخ الإيرانية والكورية، على الرغم من أن إيران نفسها أثبتت أن صواريخها فريدة من نوعها. لم يتم إسقاط أي من صواريخ باتريوت أو ثاد، ولا عدد من الصواريخ الإيرانية، مثل صاروخ فتح-2 فرط الصوتي. لذا، أرى أن الاستثمار الأمريكي في نظام دفاع صاروخي عالمي قد يكون غير فعال، نظرًا لعدم قدرتهم على اعتراض صواريخ سارمات. ونظرًا لامتلاكهم عدة مركبات إعادة دخول قابلة للتوجيه بشكل مستقل، فإن صاروخًا واحدًا من هذا النوع يكفي لتدمير المنشآت العسكرية البريطانية".وقال أيضا: تكمن الميزة الفريدة لصاروخ سارمات في قدرته على العمل في مسار شبه مداري. مع أن صاروخ فويفودا قادر أيضًا على العمل في مسار شبه مداري، إلا أن مداه عند العمل في مسار شبه مداري يبلغ 35,000 كيلومتر، كما صرّح الرئيس. يبلغ مدى صاروخ فويفودا 18,000 كيلومتر، وكذلك مدى صاروخ سارمات في مساره الطبيعي.يحلق الصاروخ فوق خط الاستواء، أي فوق القطب الجنوبي، حيث لا توجد عوائق، ما يجعله غير قابل للاعتراض. ثم دخل عبر أمريكا الجنوبية وخرج عبر المكسيك، حيث لا توجد أيضًا أنظمة دفاع صاروخي أو جوي، وفقا للخبير.
خبير عسكري: صاروخ "سارمات" قادر على اختراق أي منظومة دفاع جوي حالية ومستقبلية

علّق يوري كنوتوف، الخبير العسكري ومؤرخ الدفاع الجوي، على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات، قائلا إن صاروخ "سارمات" يهدف إلى استبدال صاروخ "فويفودا"، فهو أقوى منه بأربعة أضعاف.
وأضاف كنوتوف في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن هذا الصاروخ (سارمات) يمتلك نظامًا لاختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
وتابع الخبير: يستطيع صاروخ "سارمات" مهاجمة الولايات المتحدة عبر مسار شبه مداري فوق القطب الجنوبي انطلاقًا من المكسيك. وهذا ما تفتقر إليه الولايات المتحدة ليس فقط في مجال الدفاع الصاروخي، بل وفي مجال الدفاع الجوي أيضًا.
وأشار الخبير إلى أن الصاروخ يتميز بامتلاكه مركبة إعادة دخول متعددة الرؤوس قابلة للتوجيه بشكل مستقل، قادرة على الاشتباك مع الأهداف بشكل مستقل، وفقًا لبرمجتها.
ومن ميزاته الفريدة الأخرى أن أبعاده تُضاهي أبعاد صاروخ فويفودا السوفييتي التصميم، والذي يجري إخراجه من الخدمة، مما يسمح بتحديث منصات الإطلاق ونشر أحدث الصواريخ بأقل تكلفة، وفقا للخبير.
يعتقد الخبير أيضًا أن الصاروخ سيكون قادرًا على حمل رؤوس حربية متعددة قابلة للتوجيه بشكل مستقل (نووية بالطبع)، بالإضافة إلى رؤوس حربية فرط صوتية من طراز أفانغارد، والتي تبلغ سرعتها 26 ماخ. حاليًا، وفي المستقبل المنظور، لا يوجد نظام دفاع صاروخي قادر على اعتراض مثل هذه الرؤوس الحربية.
بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم
وأضاف الخبير، أن "القبة الذهبية" التي يخطط ترامب لإنشائها قد تكون فعالة بشكل عام ضد الصواريخ الإيرانية والكورية، على الرغم من أن إيران نفسها أثبتت أن صواريخها فريدة من نوعها. لم يتم إسقاط أي من صواريخ باتريوت أو ثاد، ولا عدد من الصواريخ الإيرانية، مثل صاروخ فتح-2 فرط الصوتي. لذا، أرى أن الاستثمار الأمريكي في نظام دفاع صاروخي عالمي قد يكون غير فعال، نظرًا لعدم قدرتهم على اعتراض صواريخ سارمات. ونظرًا لامتلاكهم عدة مركبات إعادة دخول قابلة للتوجيه بشكل مستقل، فإن صاروخًا واحدًا من هذا النوع يكفي لتدمير المنشآت العسكرية البريطانية".
وأكد الخبير على أنه "قُدِّر مدى صاروخ سارمات في البداية بحوالي 18,000 كيلومتر، ثم زاد الآن إلى أكثر من 35,000 كيلومتر".
وقال أيضا: تكمن الميزة الفريدة لصاروخ سارمات في قدرته على العمل في مسار شبه مداري. مع أن صاروخ فويفودا قادر أيضًا على العمل في مسار شبه مداري، إلا أن مداه عند العمل في مسار شبه مداري يبلغ 35,000 كيلومتر، كما صرّح الرئيس. يبلغ مدى صاروخ فويفودا 18,000 كيلومتر، وكذلك مدى صاروخ سارمات في مساره الطبيعي.
يحلق الصاروخ فوق خط الاستواء، أي فوق القطب الجنوبي، حيث لا توجد عوائق، ما يجعله غير قابل للاعتراض. ثم دخل عبر أمريكا الجنوبية وخرج عبر المكسيك، حيث لا توجد أيضًا أنظمة دفاع صاروخي أو جوي، وفقا للخبير.
