دبلوماسي روسي: آلاف الأوكرانيين في أوروبا يرغبون بالانتقال إلى روسيا منذ عام 2022

سبوتنيك عربي

أكد مدير إدارة شؤون المواطنين الروس في الخارج بوزارة الخارجية الروسية غينادي أوفيتشكو، أن آلاف الأوكرانيين الذين وجدوا أنفسهم في دول أوروبية بعد عام 2022... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T23:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

وقال أوفيتشكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "نتحدث عن آلاف وعشرات الآلاف من الأشخاص المهتمين بذلك"، مشيرًا إلى أن اهتمام الأوكرانيين بالانتقال إلى روسيا لا يزال مستقرًا إلى حد كبير.كان مسؤولون في أجهزة الأمن الروسية أفادوا، لوكالة "سبوتنيك" بأن الاستخبارات الأوكرانية تستخدم عناصر من قوات كييف لتجنيد القاصرين.وقال المصدر للوكالة: "تنشط في أوكرانيا، وخاصة في مناطق المواجهة، مراكز المسح الاجتماعي والنفسي، وتعمل هذه المراكز بالتعاون مع العسكريين والسكان المحليين، فعندما تدخل وحدات عسكرية أوكرانية منطقة ما بأعداد كبيرة، تحدد هذه الوحدات الوجهاء في المنطقة وتتواصل معهم".ووفقاً للمصدر، فإن من بين مهام المسلحين، تحديد المواطنين الموالين وغير الموالين للقوات المسلحة الأوكرانية، بمن فيهم طلاب المدارس والجامعات، كما يشاركون بنشاط في المحاضرات المدرسية والفعاليات الشبابية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

