موسكو: روسيا أنشأت قناة تواصل مع الجانب الأوكراني بشأن لم شمل الأطفال مع عائلاتهم منذ عام 2023
سبوتنيك عربي
أعربت روسيا عن تقديرها البالغ لجهود الوساطة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفاتيكان وقطر والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية لجمع شمل الأطفال... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T20:43+0000
أعربت روسيا عن تقديرها البالغ لجهود الوساطة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفاتيكان وقطر والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية لجمع شمل الأطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان: "يظل الجانب الروسي منفتحًا باستمرار على الحوار البنّاء. ونحن نُثمن عاليًا جهود الوساطة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفاتيكان وقطر، والتي تُقدم أيضًا دعمًا لوجستيًا كبيرا".
وأشار البيان إلى أنه "منذ خريف عام 2025، انضمت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانا ترامب، إلى هذا العمل المهم. ونعتبر أي تكهنات حول هذه القضية غير مقبولة، لأنها قد تُعيق العمل الإنساني ذي الصلة الذي تقوم به روسيا وشركاؤها الدوليون".
وأدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، 16 فردًا و7 كيانات بقائمة عقوباته المفروضة على روسيا.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان "قرر المجلس اعتماد تدابير تقييدية ضد 16 فردًا و7 كيانات أخرى"، في إطار قائمة العقوبات ضد روسيا.
وتشمل العقوبات مؤسسات روسية لتعليم الأطفال، بالإضافة إلى مسؤولين مرتبطين بتلك المراكز التعليمية.