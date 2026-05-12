لافروف: الغرب يمارس "لعبة غير عادلة" ويستخدم أساليب استعمارية لمنع شراء النفط الروسي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب يمارس ضغوطًا على جميع الدول لعدم شراء النفط الروسي، معتبرًا أن هذه التصرفات غير عادلة وأساليب... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T15:42+0000
وقال لافروف لقناة "آر تي الهند": "إنهم (الغرب) يمارسون ضغوطًا على الجميع لعدم شراء النفط الروسي، هذه لعبة غير شريفة. هذه أساليب استعمارية أو شبه استعمارية، يمكن وصفها بطرق مختلفة، لكننا نتحدث عن أساليب استغلال الآخرين".
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب يمارس ضغوطًا على جميع الدول لعدم شراء النفط الروسي، معتبرًا أن هذه التصرفات غير عادلة وأساليب استعمارية جديدة.
وقال لافروف لقناة "آر تي الهند": "إنهم (الغرب) يمارسون ضغوطًا على الجميع لعدم شراء النفط الروسي، هذه لعبة غير شريفة. هذه أساليب استعمارية أو شبه استعمارية، يمكن وصفها بطرق مختلفة، لكننا نتحدث عن أساليب استغلال الآخرين".
وصرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم السبت الماضي، بأن الاتفاقيات المبرمة مع شركات النفط بشأن توريد المنتجات البترولية إلى السوق الروسية ستظل سارية المفعول طوال عام 2026 ووزارة الطاقة حاليًا بصدد توقيعها.
وقال نوفاك للصحفيين: "لم يتم توقيعها بعد. إنها قيد الإجراء. صدر مرسوم حكومي... وتعمل وزارة الطاقة حاليًا مع الشركات على توقيعها".
وردًا على سؤال حول مدة سريان هذه الاتفاقيات، قال: "نتوقع أن تظل سارية المفعول طوال عام 2026".