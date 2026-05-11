نوفاك: سعر تصدير النفط الروسي سيبلغ 59 دولارا للبرميل في 2026

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
نوفاك: سعر تصدير النفط الروسي سيبلغ 59 دولارا للبرميل في 2026
سبوتنيك عربي
توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن يبلغ سعر تصدير النفط الروسي 59 دولارًا للبرميل في 2026، و50 دولارًا للبرميل خلال الأعوام 2027-2029. 11.05.2026, سبوتنيك عربي
© Sputnik . Grigory Sysoev
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن يبلغ سعر تصدير النفط الروسي 59 دولارًا للبرميل في 2026، و50 دولارًا للبرميل خلال الأعوام 2027-2029.
وقال نوفاك، في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي"، إن الحكومة الروسية ستنشر يوم الثلاثاء السيناريوهات الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2029، موضحًا أنها تعتمد نهجًا محافظًا سواء في العوامل الخارجية أو الداخلية.
وأضاف: "تعاملنا بحذر شديد مع توقعات أسعار النفط التصديرية في السيناريوهات الموضوعة: 59 دولارًا للبرميل في 2026 و50 دولارًا خلال 2027-2029"، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على سياسة براغماتية ومحافظة، رغم أن الأزمة في الشرق الأوسط تخلق ظروفًا قد تؤدي إلى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية والغازية وغيرها من السلع.
وأوضح أن "تقديرات وكالات دولية مختلفة تشير إلى أن الصراع سيؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية خلال عامي 2026 و2027، وربما أكثر بحسب مدة استمراره"، لافتًا إلى أن "دول جنوب شرق آسيا، الأكثر اعتمادًا على واردات النفط من المنطقة، قد تتعرض لتباطؤ أكبر، ما يعني على المدى المتوسط تراجع الطلب العالمي واحتمال انخفاض الأسعار إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل النزاع".
إيران: صادراتنا النفطية مستمرة ولدينا خطط لضمان عدم توقفها
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت في خريف 2025 أن يبلغ متوسط سعر خام الأورال 59 دولارًا للبرميل في 2026، و61 دولارًا في 2027، و65 دولارًا في 2028.
