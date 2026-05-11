https://sarabic.ae/20260511/نوفاك-سعر-تصدير-النفط-الروسي-سيبلغ-59-دولارا-للبرميل-في-2026-1113338324.html
نوفاك: سعر تصدير النفط الروسي سيبلغ 59 دولارا للبرميل في 2026
نوفاك: سعر تصدير النفط الروسي سيبلغ 59 دولارا للبرميل في 2026
سبوتنيك عربي
توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن يبلغ سعر تصدير النفط الروسي 59 دولارًا للبرميل في 2026، و50 دولارًا للبرميل خلال الأعوام 2027-2029. 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T21:48+0000
2026-05-11T21:48+0000
2026-05-11T21:48+0000
روسيا
أسعار النفط اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094540327_0:86:3070:1813_1920x0_80_0_0_2af56bce65aeb1c225e7ce79b53e62e3.jpg
وقال نوفاك، في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي"، إن الحكومة الروسية ستنشر يوم الثلاثاء السيناريوهات الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2029، موضحًا أنها تعتمد نهجًا محافظًا سواء في العوامل الخارجية أو الداخلية.وأوضح أن "تقديرات وكالات دولية مختلفة تشير إلى أن الصراع سيؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية خلال عامي 2026 و2027، وربما أكثر بحسب مدة استمراره"، لافتًا إلى أن "دول جنوب شرق آسيا، الأكثر اعتمادًا على واردات النفط من المنطقة، قد تتعرض لتباطؤ أكبر، ما يعني على المدى المتوسط تراجع الطلب العالمي واحتمال انخفاض الأسعار إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل النزاع".وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت في خريف 2025 أن يبلغ متوسط سعر خام الأورال 59 دولارًا للبرميل في 2026، و61 دولارًا في 2027، و65 دولارًا في 2028.
https://sarabic.ae/20260511/إيران-صادراتنا-النفطية-مستمرة-ولدينا-خطط-لضمان-عدم-توقفها-1113329397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094540327_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_d02de273edccf38d2e7e0f27cee2affd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أسعار النفط اليوم
نوفاك: سعر تصدير النفط الروسي سيبلغ 59 دولارا للبرميل في 2026
توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن يبلغ سعر تصدير النفط الروسي 59 دولارًا للبرميل في 2026، و50 دولارًا للبرميل خلال الأعوام 2027-2029.
وقال نوفاك، في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي"، إن الحكومة الروسية ستنشر يوم الثلاثاء السيناريوهات الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2029، موضحًا أنها تعتمد نهجًا محافظًا سواء في العوامل الخارجية أو الداخلية
.
وأضاف: "تعاملنا بحذر شديد مع توقعات أسعار النفط التصديرية في السيناريوهات الموضوعة: 59 دولارًا للبرميل في 2026 و50 دولارًا خلال 2027-2029"، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على سياسة براغماتية ومحافظة، رغم أن الأزمة في الشرق الأوسط تخلق ظروفًا قد تؤدي إلى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية والغازية وغيرها من السلع.
وأوضح أن "تقديرات وكالات دولية مختلفة تشير إلى أن الصراع سيؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية خلال عامي 2026 و2027، وربما أكثر بحسب مدة استمراره"، لافتًا إلى أن "دول جنوب شرق آسيا، الأكثر اعتمادًا على واردات النفط من المنطقة، قد تتعرض لتباطؤ أكبر، ما يعني على المدى المتوسط
تراجع الطلب العالمي واحتمال انخفاض الأسعار إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل النزاع".
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت في خريف 2025 أن يبلغ متوسط سعر خام الأورال 59 دولارًا للبرميل في 2026، و61 دولارًا في 2027، و65 دولارًا في 2028.