بث مباشر
وزير المالية الروسي: تداعيات أزمة مضيق هرمز والعقوبات على روسيا قد تقود إلى ركود عالمي
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الوضع في مضيق هرمز أدى بالفعل إلى أزمة طاقة عالمية، محذرًا من أن المرحلة التالية قد تتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
موسكو، -سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك" قبيل اجتماع مجلس محافظي بنك التنمية الجديد، أشار سيلوانوف إلى أن التصعيد المحيط بإيران هذا العام أدى فعليًا إلى تعطيل مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم مسارات إمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن إغلاق المضيق تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم.وأوضح أن أكبر المتضررين هم الدول المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا، إضافة إلى الدول الأفريقية الفقيرة التي يُعد ارتفاع أسعار الغذاء أكثر خطورة بالنسبة لها، لافتًا إلى أن أن دول الخليج المصدّرة للطاقة تعاني أيضًا بسبب تضرر بنيتها التحتية.وتابع سيلوانوف: "بالنسبة لروسيا، فإن التأثير مزدوج؛ فمن جهة ترتفع عائدات التصدير وإيرادات الميزانية، ومن جهة أخرى تتعرض سلاسل التوريد للاضطراب وترتفع تكاليف الخدمات اللوجستية. كل ذلك يضعف نمو الاقتصاد العالمي ويؤثر سلبًا على الأوضاع المالية للدول ويزيد الضغوط التضخمية"، مشددًا على أن روسيا تدعو دائمًا إلى ظروف مستقرة وقابلة للتنبؤ لتطور الاقتصاد العالمي.وذكر سيلوانوف أن تفادي هذا السيناريو يتطلب اعتماد قرارات براغماتية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع دخول المواطنين، وأنه "يجب إعادة ضبط طريقة التفكير لصالح القيم الأساسية، وليس الأولويات المتخيلة التي تضر بالتنمية".وأضاف أن العالم انقسم حاليًا إلى معسكر غربي وآخر غير غربي، موضحًا أن بنك التنمية الجديد يضع ضمن أهدافه دعم دول الجنوب العالمي لتحقيق مستوى جديد من النمو الاقتصادي والتكنولوجي وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير القدرات الحديثة الخاصة بها.ومن المقرر أن تستضيف موسكو لأول مرة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد يومي 14 و15 أيار/مايو 2026، تحت عنوان تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية.
© Sputnik . Kirill Zykov / وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الوضع في مضيق هرمز أدى بالفعل إلى أزمة طاقة عالمية، محذرًا من أن المرحلة التالية قد تتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الغذائية وتهديد الاقتصاد العالمي بالركود.
موسكو، -سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك" قبيل اجتماع مجلس محافظي بنك التنمية الجديد، أشار سيلوانوف إلى أن التصعيد المحيط بإيران هذا العام أدى فعليًا إلى تعطيل مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم مسارات إمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن إغلاق المضيق تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم.
وقال: "لقد أدى ذلك بالفعل إلى أزمة نفطية. وإذا كان المضيق مغلقًا أو الملاحة فيه محدودة، فإن العالم يفقد خُمس استهلاكه النفطي وحصة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. والخطوة التالية هي ارتفاع أسعار الأسمدة، التي ارتفعت بالفعل بنسبة 30%، ما يعني أن المواد الغذائية ستصبح أقل توفرًا".
وأوضح أن أكبر المتضررين هم الدول المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا، إضافة إلى الدول الأفريقية الفقيرة التي يُعد ارتفاع أسعار الغذاء أكثر خطورة بالنسبة لها، لافتًا إلى أن أن دول الخليج المصدّرة للطاقة تعاني أيضًا بسبب تضرر بنيتها التحتية.
وتابع سيلوانوف: "بالنسبة لروسيا، فإن التأثير مزدوج؛ فمن جهة ترتفع عائدات التصدير وإيرادات الميزانية، ومن جهة أخرى تتعرض سلاسل التوريد للاضطراب وترتفع تكاليف الخدمات اللوجستية. كل ذلك يضعف نمو الاقتصاد العالمي ويؤثر سلبًا على الأوضاع المالية للدول ويزيد الضغوط التضخمية"، مشددًا على أن روسيا تدعو دائمًا إلى ظروف مستقرة وقابلة للتنبؤ لتطور الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن "الارتفاعات الحالية في الأسعار قد تمنح الميزانية إيرادات إضافية، لكن من الواضح أن هذا ليس مصدر النمو والدخل الذي ينبغي الاعتماد عليه، إذ يمكن أن ينقلب الوضع سريعًا في الاتجاه المعاكس"، مشيرًا إلى أن "تداعيات الوضع في مضيق هرمز واستمرار الضغوط العقابية على روسيا باعتبارها لاعبًا عالميًا في سوق الطاقة قد تؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وتفضي إلى ركود عالمي".
وذكر سيلوانوف أن تفادي هذا السيناريو يتطلب اعتماد قرارات براغماتية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع دخول المواطنين، وأنه "يجب إعادة ضبط طريقة التفكير لصالح القيم الأساسية، وليس الأولويات المتخيلة التي تضر بالتنمية".
وأضاف أن العالم انقسم حاليًا إلى معسكر غربي وآخر غير غربي، موضحًا أن بنك التنمية الجديد يضع ضمن أهدافه دعم دول الجنوب العالمي لتحقيق مستوى جديد من النمو الاقتصادي والتكنولوجي وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير القدرات الحديثة الخاصة بها.
ومن المقرر أن تستضيف موسكو لأول مرة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد يومي 14 و15 أيار/مايو 2026، تحت عنوان تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية.
