الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي ...قطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
سبوتنيك عربي
كشفت الصين عن مسيرات بحرية وكلاب روبوتية، في عرض لأحدث إنجازاتها في مجال الأنظمة العسكرية غير المأهولة المزودة بالذكاء الاصطناعي، ودراسة حديثة تظهر أن قطرات... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
شهد معرض تشنغدو لتكنولوجيا الدفاع 2026 في الصين نقلة نوعية في تكنولوجيا الحروب الحديثة، حيث كشفت الصين عن أحدث إنجازاتها في مجال الأنظمة غير المأهولة المزودة بالذكاء الاصطناعي، وبرزت المسيرات الذكية تحت الماء كأبرز المعروضات، وهي مركبات يمكن إطلاقها من الغواصات دون الحاجة للصعود إلى السطح.
تستطيع هذه المسيرات رسم خرائط دقيقة لقاع البحر، واكتشاف الألغام البحرية وتحييدها، والقيام بمهام استطلاع طويلة المدى في أعماق تصل إلى نحو 3000 متر، مدعومة بذكاء اصطناعي يمنحها استقلالية عالية في اتخاذ القرارات.
تضمن المعرض جيشا من الكلاب والذئاب الروبوتية
المقاتلة، وهي روبوتات رباعية الأرجل قادرة على التنقل في التضاريس الوعرة، والعمل كمنصات أسلحة متنقلة مستقرة، مقاومة لارتدادات إطلاق النار وتأثيرات الانفجارات.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، المهندس شاكر الجمل: إن"المسيرات البحرية الذكية والكلاب الروبوتية رباعية الأرجل، تعتمد على دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل تحولاً من التحكم البشري الكامل إلى قرارات خوارزمية ذاتية، مع شبكات قتالية متكاملة تتيح الاستطلاع، وكشف الألغام، ورسم خرائط قاع البحر، والاقتحام في تضاريس صعبة".
وأوضح أن "الصين تهدف بهذا إلى تقليل الخسائر البشرية في بحر الصين الجنوبي وتايوان، ضمن سباق تسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية في الروبوتات والذكاء الاصطناعي".
وقال الجمل: إن "هذه التقنيات رغم التطور، تواجه تحديات مثل التشويش الإلكتروني، الاختراق السيبراني، وضعف البطاريات، مع صعوبة التمييز بين المدني والعسكري، ويبقى الإنسان قائدا ومشرفا نهائيا، بينما تتولى الآلات المهام الأخطر".
في تطور طبي واعد، أظهرت دراسة أوروبية أن قطرات عين جديدة قد توفر حلاً غير جراحي لعلاج قصر النظر المرتبط بتقدم السن (Presbyopia)، الذي يصيب معظم الأشخاص بعد سن الأربعين.
الدراسة شملت 766 مريضاً، وعُرضت نتائجها في المؤتمر الـ43 للجمعية الأوروبية لجراحة الساد وتصحيح الانكسار بالدنمارك، وتعتمد القطرات على مادة البيلوكاربين التي تعزز قدرة العين على التركيز القريب، مع إضافة مركب ديكلوفيناك لتقليل الالتهاب والتهيج.
وأظهرت النتائج أن معظم المشاركين استطاعوا قراءة سطرين إضافيين أو أكثر على لوحة الرؤية خلال ساعة واحدة من وضع القطرة، وحافظ أكثر من 80 في المئة منهم على هذا التحسن بعد عام كامل من الاستخدام اليومي بواقع مرتين يومياً.
وقال أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني الدكتور يحيى صلاح: إنه "مع التقدم في العمر، وبخاصة بعد سن 40-45، تفقد عدسة العين قدرتها على تغيير شكلها والتكيف لتغيير المسافات بسبب نقص المرونة، مما يسبب صعوبة في الرؤية القريبة (القراءة، الموبايل، المكياج).
وأضاف أن هذه الحالة طبيعية وتصيب الكثير من الناس، مشيرا إلى أن "هناك قطرات من مشتقات البيلوكاربين بتركيز منخفض تعمل على تضييق الحدقة وتزيد عمق البؤرة (pinhole effect)، فتتسبب في تحسن الرؤية القريبة لكنه تأثير مؤقت يستمر لبضع ساعات دون التأثير على الرؤية البعيدة وهو يناسب أكثر الاستخدام المناسباتي".
وأكد صلاح أن "هذه القطرات لها عيوب مثل ضعف الرؤية الليلية، وقد تسبب صداعاً، ولا تناسب مرضى الجلوكوما ذات الزاوية الضيقة، أو قصر النظر الشديد ولا بد قبل استخدامها من إجراء فحص دقيق"، مشيرا إلى أنها "ليست حلاً مثالياً 100%، لكنها خيار مساعد جيد قبل اللجوء إلى الجراحة، خاصة لمن هم في الأربعينيات والخمسينيات شريطة ألا تكون العين مصابة بالمياه البيضاء".