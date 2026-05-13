https://sarabic.ae/20260513/الصين-تكشف-عن-جيش-من-الروبوتات-المزودة-بالذكاء-الاصطناعي-قطرات-للعين-بديلا-عن-نظارة-القراءة-1113354801.html

الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي ...قطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة

الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي ...قطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة

سبوتنيك عربي

كشفت الصين عن مسيرات بحرية وكلاب روبوتية، في عرض لأحدث إنجازاتها في مجال الأنظمة العسكرية غير المأهولة المزودة بالذكاء الاصطناعي، ودراسة حديثة تظهر أن قطرات... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T08:00+0000

2026-05-13T08:00+0000

2026-05-13T08:00+0000

راديو

مرايا العلوم

الصين

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0c/1113354196_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8eaba66cc56e08ab7905e83967727061.png

الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة سبوتنيك عربي الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة

شهد معرض تشنغدو لتكنولوجيا الدفاع 2026 في الصين نقلة نوعية في تكنولوجيا الحروب الحديثة، حيث كشفت الصين عن أحدث إنجازاتها في مجال الأنظمة غير المأهولة المزودة بالذكاء الاصطناعي، وبرزت المسيرات الذكية تحت الماء كأبرز المعروضات، وهي مركبات يمكن إطلاقها من الغواصات دون الحاجة للصعود إلى السطح.تستطيع هذه المسيرات رسم خرائط دقيقة لقاع البحر، واكتشاف الألغام البحرية وتحييدها، والقيام بمهام استطلاع طويلة المدى في أعماق تصل إلى نحو 3000 متر، مدعومة بذكاء اصطناعي يمنحها استقلالية عالية في اتخاذ القرارات.تضمن المعرض جيشا من الكلاب والذئاب الروبوتية المقاتلة، وهي روبوتات رباعية الأرجل قادرة على التنقل في التضاريس الوعرة، والعمل كمنصات أسلحة متنقلة مستقرة، مقاومة لارتدادات إطلاق النار وتأثيرات الانفجارات.وأوضح أن "الصين تهدف بهذا إلى تقليل الخسائر البشرية في بحر الصين الجنوبي وتايوان، ضمن سباق تسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية في الروبوتات والذكاء الاصطناعي".في تطور طبي واعد، أظهرت دراسة أوروبية أن قطرات عين جديدة قد توفر حلاً غير جراحي لعلاج قصر النظر المرتبط بتقدم السن (Presbyopia)، الذي يصيب معظم الأشخاص بعد سن الأربعين.الدراسة شملت 766 مريضاً، وعُرضت نتائجها في المؤتمر الـ43 للجمعية الأوروبية لجراحة الساد وتصحيح الانكسار بالدنمارك، وتعتمد القطرات على مادة البيلوكاربين التي تعزز قدرة العين على التركيز القريب، مع إضافة مركب ديكلوفيناك لتقليل الالتهاب والتهيج.وأظهرت النتائج أن معظم المشاركين استطاعوا قراءة سطرين إضافيين أو أكثر على لوحة الرؤية خلال ساعة واحدة من وضع القطرة، وحافظ أكثر من 80 في المئة منهم على هذا التحسن بعد عام كامل من الاستخدام اليومي بواقع مرتين يومياً.وأضاف أن هذه الحالة طبيعية وتصيب الكثير من الناس، مشيرا إلى أن "هناك قطرات من مشتقات البيلوكاربين بتركيز منخفض تعمل على تضييق الحدقة وتزيد عمق البؤرة (pinhole effect)، فتتسبب في تحسن الرؤية القريبة لكنه تأثير مؤقت يستمر لبضع ساعات دون التأثير على الرؤية البعيدة وهو يناسب أكثر الاستخدام المناسباتي".وأكد صلاح أن "هذه القطرات لها عيوب مثل ضعف الرؤية الليلية، وقد تسبب صداعاً، ولا تناسب مرضى الجلوكوما ذات الزاوية الضيقة، أو قصر النظر الشديد ولا بد قبل استخدامها من إجراء فحص دقيق"، مشيرا إلى أنها "ليست حلاً مثالياً 100%، لكنها خيار مساعد جيد قبل اللجوء إلى الجراحة، خاصة لمن هم في الأربعينيات والخمسينيات شريطة ألا تكون العين مصابة بالمياه البيضاء".

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

مرايا العلوم, الصين, أخبار العالم الآن, аудио