https://sarabic.ae/20260513/فانس-يلمح-لوجود-تقدم-ملموس-في-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1113389020.html
فانس يلمح لوجود "تقدم ملموس" في المفاوضات بين واشنطن وطهران
فانس يلمح لوجود "تقدم ملموس" في المفاوضات بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
صرح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراء مفاوضات مثمرة مع إيران، وتعتقد أن هناك تقدماً ملموساً. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T19:27+0000
2026-05-13T19:27+0000
2026-05-13T19:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
وقال فانس للصحفيين: "نسعى إلى حوار مثمر (مع إيران)... وأعتقد أننا نحقق نتائج".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون "ممثلي" إيران. لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق!".وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260513/الخارجية-الإيرانية-الطرف-الأمريكي-أبلغنا-عدم-موافقته-على-مقترحنا-في-هذه-المرحلة-1113374203.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_125:0:1124:749_1920x0_80_0_0_ccb2426b1f22da372dda4def5b79d2f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
فانس يلمح لوجود "تقدم ملموس" في المفاوضات بين واشنطن وطهران
صرح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراء مفاوضات مثمرة مع إيران، وتعتقد أن هناك تقدماً ملموساً.
وقال فانس للصحفيين: "نسعى إلى حوار مثمر (مع إيران)... وأعتقد أننا نحقق نتائج".
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، رد إيران على المقترح الأمريكي لحل النزاع بأنه غير مقبول بتاتا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون "ممثلي" إيران. لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق!".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.