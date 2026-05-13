فانس يلمح لوجود "تقدم ملموس" في المفاوضات بين واشنطن وطهران

صرح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراء مفاوضات مثمرة مع إيران، وتعتقد أن هناك تقدماً ملموساً.

وقال فانس للصحفيين: "نسعى إلى حوار مثمر (مع إيران)... وأعتقد أننا نحقق نتائج".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون "ممثلي" إيران. لم يعجبني، غير مقبول على الإطلاق!".وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

