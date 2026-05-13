ماكرون: فرنسا ستطرح إطارا لمهمتها في مضيق هرمز أمام الأمم المتحدة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعرض على الأمم المتحدة إطارًا خاصًا بمهمتها الرامية إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وقال ماكرون لوسائل إعلام فرنسية: "نعتزم طرح مبادرة في الأمم المتحدة، إلى جانب عدة دول أخرى، لاقتراح إطار مناسب محايد تمامًا وسلمي وخالٍ من النزاع، كما يُقال، للعلاقات مع إيران".وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على ضرورة فتح مضيق هرمز دون شروط إضافية أو رسوم.وأدى التصعيد المرتبط بإيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى الأسواق العالمية، كما أثر على مستويات إنتاج وتصدير النفط. وتسبب الحصار في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم.
