اكتشاف مذهل في سيبيريا يعيد كتابة تاريخ طب الأسنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/اكتشاف-مذهل-في-سيبيريا-يعيد-كتابة-تاريخ-طب-الأسنان-1113398852.html
اكتشاف مذهل في سيبيريا يعيد كتابة تاريخ طب الأسنان
اكتشاف مذهل في سيبيريا يعيد كتابة تاريخ طب الأسنان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة نقلتها مجلة "ساينس نيوز"، أن فريقًا من الباحثين من روسيا والولايات المتحدة، توصّل إلى أدلة تشير إلى امتلاك إنسان "نياندرتال" مهارات... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T09:42+0000
2026-05-14T09:56+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
علماء
سيبيريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113404604_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_28578cbab8787e7dabe30cb5aeb6b845.jpg
وأوضح الباحثون أن تحليل ضرس قديم عُثر عليه في كهف "تشاغيرسكايا" بجبال ألتاي في سيبيريا، أظهر وجود ثقب كبير يمتد من سطح السن إلى حجرة اللب، ما يرجّح أن إنسان "نياندرتال" استخدم أدوات حجرية لحفر الأسنان المصابة بهدف تخفيف الألم.وأشارت المجلة إلى أن الضرس اكتُشف عام 2016، إلا أن أهميته العلمية لم تتضح إلا في الآونة الأخيرة بعد إجراء تحليلات دقيقة عليه.من جانبه، أكد عالم الأنثروبولوجيا بجامعة أريزونا جون أولسن، أن هذا الاكتشاف يعكس مستوى متقدمًا من المهارة اليدوية والقدرات الإدراكية لدى إنسان "نياندرتال"، ما مكّنه من تنفيذ مثل هذه الإجراءات العلاجية بنجاح.علماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعيعلماء روس يطورون مادة حيوية تعمل على تحسين فعالية علاج السرطان
https://sarabic.ae/20260512/علماء-روس-يطورون-طريقة-أرخص-وأكثر-دقة-لتدمير-الخلايا-السرطانية-بالليزر-1113348302.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سيبيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113404604_71:0:646:431_1920x0_80_0_0_1091727b7a0f1b787943be5280d2f182.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, علماء, سيبيريا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, علماء, سيبيريا

اكتشاف مذهل في سيبيريا يعيد كتابة تاريخ طب الأسنان

09:42 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 14.05.2026)
© Photo© Источник: David W. Frayer et al. Prehistoric dentistry? P4 rotation, partial M3 impaction, toothpick grooves and other signs of manipulation in Krapina Dental Person 20. Bulletin of the International association for paleodontology, Vol. 11 No. 1, 2017
© Источник: David W. Frayer et al. Prehistoric dentistry? P4 rotation, partial M3 impaction, toothpick grooves and other signs of manipulation in Krapina Dental Person 20. Bulletin of the International association for paleodontology, Vol. 11 No. 1, 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© Photo
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة نقلتها مجلة "ساينس نيوز"، أن فريقًا من الباحثين من روسيا والولايات المتحدة، توصّل إلى أدلة تشير إلى امتلاك إنسان "نياندرتال" مهارات بدائية في جراحة الأسنان، قبل نحو 59 ألف عام.
وأوضح الباحثون أن تحليل ضرس قديم عُثر عليه في كهف "تشاغيرسكايا" بجبال ألتاي في سيبيريا، أظهر وجود ثقب كبير يمتد من سطح السن إلى حجرة اللب، ما يرجّح أن إنسان "نياندرتال" استخدم أدوات حجرية لحفر الأسنان المصابة بهدف تخفيف الألم.

وبحسب الدراسة، يُعد هذا الضرس أقدم دليل معروف حتى الآن على ممارسة بدائية لطب الأسنان لدى إنسان "نياندرتال"، كما يمثل أول اكتشاف يشير إلى إجراء عمليات أسنان لدى أشباه البشر من غير الإنسان العاقل الحديث.

سرطان البروستاتا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة أرخص وأكثر دقة لتدمير الخلايا السرطانية بالليزر
12 مايو, 11:45 GMT
وأشارت المجلة إلى أن الضرس اكتُشف عام 2016، إلا أن أهميته العلمية لم تتضح إلا في الآونة الأخيرة بعد إجراء تحليلات دقيقة عليه.
من جانبه، أكد عالم الأنثروبولوجيا بجامعة أريزونا جون أولسن، أن هذا الاكتشاف يعكس مستوى متقدمًا من المهارة اليدوية والقدرات الإدراكية لدى إنسان "نياندرتال"، ما مكّنه من تنفيذ مثل هذه الإجراءات العلاجية بنجاح.
علماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي
علماء روس يطورون مادة حيوية تعمل على تحسين فعالية علاج السرطان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала