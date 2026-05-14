اكتشاف مذهل في سيبيريا يعيد كتابة تاريخ طب الأسنان
كشفت دراسة علمية حديثة نقلتها مجلة "ساينس نيوز"، أن فريقًا من الباحثين من روسيا والولايات المتحدة، توصّل إلى أدلة تشير إلى امتلاك إنسان "نياندرتال" مهارات... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح الباحثون أن تحليل ضرس قديم عُثر عليه في كهف "تشاغيرسكايا" بجبال ألتاي في سيبيريا، أظهر وجود ثقب كبير يمتد من سطح السن إلى حجرة اللب، ما يرجّح أن إنسان "نياندرتال" استخدم أدوات حجرية لحفر الأسنان المصابة بهدف تخفيف الألم.وأشارت المجلة إلى أن الضرس اكتُشف عام 2016، إلا أن أهميته العلمية لم تتضح إلا في الآونة الأخيرة بعد إجراء تحليلات دقيقة عليه.من جانبه، أكد عالم الأنثروبولوجيا بجامعة أريزونا جون أولسن، أن هذا الاكتشاف يعكس مستوى متقدمًا من المهارة اليدوية والقدرات الإدراكية لدى إنسان "نياندرتال"، ما مكّنه من تنفيذ مثل هذه الإجراءات العلاجية بنجاح.
09:42 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 14.05.2026)
كشفت دراسة علمية حديثة نقلتها مجلة "ساينس نيوز"، أن فريقًا من الباحثين من روسيا والولايات المتحدة، توصّل إلى أدلة تشير إلى امتلاك إنسان "نياندرتال" مهارات بدائية في جراحة الأسنان، قبل نحو 59 ألف عام.
وأوضح الباحثون أن تحليل ضرس قديم عُثر عليه في كهف "تشاغيرسكايا" بجبال ألتاي في سيبيريا، أظهر وجود ثقب كبير يمتد من سطح السن إلى حجرة اللب، ما يرجّح أن إنسان "نياندرتال" استخدم أدوات حجرية لحفر الأسنان المصابة بهدف تخفيف الألم.
وبحسب الدراسة، يُعد هذا الضرس أقدم دليل معروف حتى الآن على ممارسة بدائية لطب الأسنان لدى إنسان "نياندرتال"، كما يمثل أول اكتشاف يشير إلى إجراء عمليات أسنان لدى أشباه البشر من غير الإنسان العاقل الحديث.
وأشارت المجلة إلى أن الضرس اكتُشف عام 2016، إلا أن أهميته العلمية لم تتضح إلا في الآونة الأخيرة بعد إجراء تحليلات دقيقة عليه.
من جانبه، أكد عالم الأنثروبولوجيا بجامعة أريزونا جون أولسن، أن هذا الاكتشاف يعكس مستوى متقدمًا من المهارة اليدوية والقدرات الإدراكية لدى إنسان "نياندرتال"، ما مكّنه من تنفيذ مثل هذه الإجراءات العلاجية بنجاح.