القوات النرويجية تعلن عزمها إجراء محادثات عسكرية مع نظيرتها الروسية
أعلن رون هارستاد، المتحدث باسم القوات المسلحة النرويجية، أن بلاده "تخطط لإجراء محادثات عسكرية مع روسيا، بشأن الحفاظ على الاستقرار في منطقة القطب الشمالي". 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال هارستاد: "لدينا اجتماعات مقررة على المستويين العملياتي والإستراتيجي. إن ضمان سلامة الأفراد الروس والنرويجيين العاملين في أقصى الشمال يساعد في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ذاتها".وفي 15 مارس/ آذار الماضي، انضم الجانب النرويجي إلى بيان مشترك مع الدنمارك والسويد وأيسلندا وفنلندا وكندا، يرحّب بزيادة نشاط حلف شمال الاطلسي (الناتو) في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك تدريبات الحلف.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "منطقة القطب الشمالي، التي كانت تنعم بالسلام، أصبحت بفضل جهود الحلف، منطقة تنافس جيوسياسي".وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذّر ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، من أن روسيا "لن تتباطأ في الرد على تحديات الناتو في القطب الشمالي"، وأن موسكو لديها القدرة الكافية للقيام بذلك.
وقال هارستاد: "لدينا اجتماعات مقررة على المستويين العملياتي والإستراتيجي. إن ضمان سلامة الأفراد الروس والنرويجيين العاملين في أقصى الشمال يساعد في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ذاتها".
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، انضم الجانب النرويجي إلى بيان مشترك مع الدنمارك والسويد وأيسلندا وفنلندا وكندا، يرحّب بزيادة نشاط حلف شمال الاطلسي (الناتو) في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك تدريبات الحلف.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "منطقة القطب الشمالي، التي كانت تنعم بالسلام، أصبحت بفضل جهود الحلف، منطقة تنافس جيوسياسي".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذّر ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، من أن روسيا "لن تتباطأ في الرد على تحديات الناتو في القطب الشمالي"، وأن موسكو لديها القدرة الكافية للقيام بذلك.