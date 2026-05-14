القوات النرويجية تعلن عزمها إجراء محادثات عسكرية مع نظيرتها الروسية

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث
من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
القوات النرويجية تعلن عزمها إجراء محادثات عسكرية مع نظيرتها الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن رون هارستاد، المتحدث باسم القوات المسلحة النرويجية، أن بلاده "تخطط لإجراء محادثات عسكرية مع روسيا، بشأن الحفاظ على الاستقرار في منطقة القطب الشمالي". 14.05.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103951/77/1039517761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_85e36bdd6c86b14fff31630bb9f2385e.jpg
وقال هارستاد: "لدينا اجتماعات مقررة على المستويين العملياتي والإستراتيجي. إن ضمان سلامة الأفراد الروس والنرويجيين العاملين في أقصى الشمال يساعد في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ذاتها".وفي 15 مارس/ آذار الماضي، انضم الجانب النرويجي إلى بيان مشترك مع الدنمارك والسويد وأيسلندا وفنلندا وكندا، يرحّب بزيادة نشاط حلف شمال الاطلسي (الناتو) في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك تدريبات الحلف.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "منطقة القطب الشمالي، التي كانت تنعم بالسلام، أصبحت بفضل جهود الحلف، منطقة تنافس جيوسياسي".وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذّر ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، من أن روسيا "لن تتباطأ في الرد على تحديات الناتو في القطب الشمالي"، وأن موسكو لديها القدرة الكافية للقيام بذلك.موسكو: الناتو يكثف تدريباته قرب المنطقة القطبية الشمالية الروسية وممر بحر الشمالبوتين: روسيا مستعدة للتعاون في القطب الشمالي مع جميع الدول المهتمة
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري "شاري" في منطقة مورمانسك الروسية
أعلن رون هارستاد، المتحدث باسم القوات المسلحة النرويجية، أن بلاده "تخطط لإجراء محادثات عسكرية مع روسيا، بشأن الحفاظ على الاستقرار في منطقة القطب الشمالي".
وقال هارستاد: "لدينا اجتماعات مقررة على المستويين العملياتي والإستراتيجي. إن ضمان سلامة الأفراد الروس والنرويجيين العاملين في أقصى الشمال يساعد في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ذاتها".
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، انضم الجانب النرويجي إلى بيان مشترك مع الدنمارك والسويد وأيسلندا وفنلندا وكندا، يرحّب بزيادة نشاط حلف شمال الاطلسي (الناتو) في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك تدريبات الحلف.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "منطقة القطب الشمالي، التي كانت تنعم بالسلام، أصبحت بفضل جهود الحلف، منطقة تنافس جيوسياسي".
حاملات الصواريخ الروسية من طراز تو-95 إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحري بارنتس والنرويج
30 أبريل, 15:04 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذّر ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، من أن روسيا "لن تتباطأ في الرد على تحديات الناتو في القطب الشمالي"، وأن موسكو لديها القدرة الكافية للقيام بذلك.
موسكو: الناتو يكثف تدريباته قرب المنطقة القطبية الشمالية الروسية وممر بحر الشمال
بوتين: روسيا مستعدة للتعاون في القطب الشمالي مع جميع الدول المهتمة
