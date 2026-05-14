ترامب: الرئيس الصيني تعهد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة "بوينغ"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، تعهد "نوعا ما" لشراء الصين 200 طائرة من طراز "بوينغ 737"، في خطوة اعتبرها مكسبا... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T20:09+0000
وقال ترامب، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها شي جين بينغ اليوم أنه سيطلب 200 طائرة، هذا أمر كبير... فقد كانت "بوينغ" تريد 150 طائرة وحصلت على 200"، متابعا: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة تعهد، نوعا ما".وزعم التقرير الأمريكي، أن الرئيس الصيني تعهد كذلك بزيادة واردات بلاده من فول الصويا الأمريكي، والنفط، والغاز الطبيعي المسال، ومصادر طاقة أخرى. يشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أشار في وقت سابق، إلى أنه يتوقع الإعلان عن صفقة طلبية ضخمة من شركة "بوينغ"، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بكين، والتي تخللتها محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.ويجري ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات الخميس، على أن يشاركا في غداء عمل رسمي غدا الجمعة.
