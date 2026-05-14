ترامب: الرئيس الصيني تعهد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة "بوينغ"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ترامب: الرئيس الصيني تعهد "نوعا ما" بشراء 200 طائرة "بوينغ"
سبوتنيك عربي
وقال ترامب، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها شي جين بينغ اليوم أنه سيطلب 200 طائرة، هذا أمر كبير... فقد كانت "بوينغ" تريد 150 طائرة وحصلت على 200"، متابعا: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة تعهد، نوعا ما".وزعم التقرير الأمريكي، أن الرئيس الصيني تعهد كذلك بزيادة واردات بلاده من فول الصويا الأمريكي، والنفط، والغاز الطبيعي المسال، ومصادر طاقة أخرى. يشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أشار في وقت سابق، إلى أنه يتوقع الإعلان عن صفقة طلبية ضخمة من شركة "بوينغ"، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بكين، والتي تخللتها محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.ويجري ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات الخميس، على أن يشاركا في غداء عمل رسمي غدا الجمعة.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، تعهد "نوعا ما" لشراء الصين 200 طائرة من طراز "بوينغ 737"، في خطوة اعتبرها مكسبا كبيرا للشركة الأمريكية.
وقال ترامب، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أحد الأمور التي وافق عليها شي جين بينغ اليوم أنه سيطلب 200 طائرة، هذا أمر كبير... فقد كانت "بوينغ" تريد 150 طائرة وحصلت على 200"، متابعا: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة تعهد، نوعا ما".
وزعم التقرير الأمريكي، أن الرئيس الصيني تعهد كذلك بزيادة واردات بلاده من فول الصويا الأمريكي، والنفط، والغاز الطبيعي المسال، ومصادر طاقة أخرى.
يشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أشار في وقت سابق، إلى أنه يتوقع الإعلان عن صفقة طلبية ضخمة من شركة "بوينغ"، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بكين، والتي تخللتها محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ.
ويجري ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى بكين منذ 9 سنوات، إذ عقد الزعيمان مباحثات الخميس، على أن يشاركا في غداء عمل رسمي غدا الجمعة.
