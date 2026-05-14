تضاعف عدد السياح القادمين من عمان إلى روسيا بنهاية عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الخميس، أن عدد السياح من سلطنة عُمان إلى روسيا قد تضاعف بنهاية عام 2025، مشيرا إلى أن الطلب من قبل...
2026-05-14T19:27+0000
العالم العربي, روسيا, سلطنة عمان
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الخميس، أن عدد السياح من سلطنة عُمان إلى روسيا قد تضاعف بنهاية عام 2025، مشيرا إلى أن الطلب من قبل المواطنين الروس لزيارة مدن عُمان يتزايد أيضاً.
وقال خوسنولين في منتدى الأعمال "روسيا – عُمان" الذي عُقد في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "أود بشكل خاص أن أشير إلى الإمكانات في التبادل السياحي المتبادل. فقد تضاعف عدد السياح من عُمان إلى روسيا بنهاية عام 2025. كما أن الطلب من قبل المواطنين الروس لزيارة مدن عُمان في ازدياد".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في مدينة قازان خلال الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو.
ويُعد المنتدى منصة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، والعلمية التقنية، والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا الاتحادية، اكتسب المنتدى وضعاً اتحادياً (فدرالياً) منذ عام 2023.