سفير جامعة الدول العربية في روسيا يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية العلاقات العربية الروسية
سفير جامعة الدول العربية في روسيا وليد حامد شلتاغ
حصري
تحدث سفير جامعة الدول العربية في روسيا، وليد حامد شلتاغ، عن أهمية العلاقات العربية الروسية ودعم روسيا للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشكر السفير روسيا على مبادراتها المتعددة لخفض التصعيد في المنطقة وإنشاء بيئة أمنية مشتركة مع إيران للحفاظ على الهدوء في المنطقة.
وقال شلتاغ، في حديثه لسبوتنيك، إن روسيا تساهم في إنشاء بيئة أمنية مشتركة مع إيران للحفاظ على الهدوء في المنطقة.
وأضاف شلتاغ، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن العلاقات العربية الروسية تعود إلى قرن من الزمن، تخلل هذه الأعوام العديد من التبادلات التجارية والسياسية والاجتماعية بين البلدين.
وحول الصراع الدائر في الشرق الأوسط، أكد شلتاغ: "نحن كجامعة دول عربية نحث على السلام بين جميع الأطراف".
وتابع: "نحرص على أن أي اتفاق مستقبلي بين إيران وأمريكا يجب أن يضمن أمن دول المنطقة جميعها دون استثناء".
وفيما يتعلق بالشأن العراقي أكد أن "العراق ليس طرفا في الصراع الدائر بين واشنطن وطهران وبن يكون طرفا فيه".