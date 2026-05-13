انطلاق فعاليات منتدى قازان الدولي "روسيا والعالم الإسلامي" بمشاركة دولية واسعة
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / الانتقال إلى بنك الصورالمنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/
تابعنا عبر
رصدت عدسة وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التحضيرات لافتتاح فعاليات منتدى قازان الدولي، في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، بحضور رئيس الجمهورية رستم ميخانوف.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو/ أيار الجاري. وبحسب المكتب الإعلامي لعمدة عاصمة تتارستان، أصبحت النسخة الحالية من هذا المنتدى، الأضخم في تاريخه. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 10 آلاف شخص من 103 دول، ويتضمن برنامجه 149 فعالية.
ويوم أمس الثلاثلاء، رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي" في قازان، مشيرًا إلى أن "روسيا تسعى جاهدة لتعميق العلاقات الودّية مع جميع الدول الإسلامية، وتتعاون بنشاط في مجال السياسة الخارجية". ونُشرت برقية بهذا الشأن على موقع الكرملين الإلكتروني.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الإسلام يُعد من أكثر الديانات انتشارًا في روسيا، حيث يمارسه ملايين المواطنين، الذين يُسهمون إسهامًا كبيرًا في تنمية الاقتصاد الوطني والعلوم والثقافة والمجال الاجتماعي. ونسعى جاهدين لتعميق العلاقات الودّية مع جميع الدول الإسلامية".
وأوضح أنه "في هذه الأيام، يجتمع في قازان سياسيون وشخصيات عامة روس ودوليون، وعلماء دين، ورجال أعمال وخبراء. ستناقشون قضايا رئيسية في الحياة الاقتصادية والإنسانية والروحية، وتتبادلون الخبرات في مجال التعاون بين روسيا والدول الإسلامية، القائم على القيم المشتركة، واحترام التنوع الثقافي والحضاري، والالتزام بالحوار والشراكة من أجل مستقبل مستقر ومزدهر".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "ممثلين عن مختلف الأديان والشعوب عاشوا في بلادنا لقرون، وحافظ كل منهم على خصوصيته وهويته".
وأكد بوتين أن انعقاد المنتدى في جمهورية تتارستان، وهي منطقة روسية نامية ديناميكيًا تعتز بتقاليد الوئام بين الأعراق، له دلالة رمزية.
7 مايو, 09:28 GMT
ويتناول المنتدى على مدى أيامه الستة التطورات الراهنة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول العالم الإسلامي، بهدف تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية.
ويُعدّ المعرض الدولي للتعاون بين روسيا والعالم الإسلامي أكبر منصة عرض في روسيا لبناء حوار بنّاء بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وقطاع الأعمال الروسي.
يتضمن المعرض ما يلي:
مشاريع استثمارية وبنية تحتية، وعرض تحالفات تكنولوجية ذات منفعة متبادلة في الاقتصاد الإسلامي.
عرض مشاريع الأعمال بين الشركات، ومبادرات الاقتصاد الإسلامي، ومنتجات الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
أجنحة دولية.
شركاء وجهات راعية
التمويل الإسلامي
الهندسة الميكانيكية