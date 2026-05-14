"حماس" تدعو "فتح" لحوار مباشر لتوحيد الموقف الفلسطيني ووضع استراتيجية مشتركة
قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي في حركة "حماس" الفلسطينية، حسام بدران، اليوم الخميس، إن المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" يمثل فرصة لتحقيق...
2026-05-14T19:34+0000
قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي في حركة "حماس" الفلسطينية، حسام بدران، اليوم الخميس، إن المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" يمثل فرصة لتحقيق نقلة في العلاقات الوطنية الفلسطينية وتعزيز الجاهزية لمواجهة ما وصفه بـ"مخططات تصفية القضية الفلسطينية" في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
ودعا بدران، في تصريحات صحفية، حركة "فتح" إلى عقد لقاء مباشر عقب انتهاء المؤتمر من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، مؤكدا أن "المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الخلافات السابقة والعمل وفق مبدأ الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية الجماعية، بما يتناسب مع تضحيات الشعب الفلسطيني"، وفقا لوكالة
أنباء "صفا" الفلسطينية.
وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الثامن لحركة "فتح" في رام الله بعد غياب دام نحو 10 سنوات، وسط تحديات سياسية وأمنية متصاعدة، أبرزها الحرب في قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب ملفات داخلية تتعلق بمستقبل الحركة وبنية النظام السياسي الفلسطيني.
ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضوا من داخل فلسطين وخارجها، فيما يتضمن جدول أعماله انتخاب 18 عضوا للجنة المركزية و80 عضوا للمجلس الثوري، في خطوة يُنظر إليها على أنها محطة مفصلية لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الحركة الفلسطينية.
وانتخب أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيسا وقائدا عاما للحركة بالإجماع.
وأكد المشاركون في المؤتمر، خلال التصويت، دعمهم لعباس وقيادته للحركة في هذه المرحلة التي وصفوها بالحساسة في تاريخ الشعب الفلسطيني، مشددين على أهمية دوره السياسي والتنظيمي.