"حماس" تدعو "فتح" لحوار مباشر لتوحيد الموقف الفلسطيني ووضع استراتيجية مشتركة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" تدعو "فتح" لحوار مباشر لتوحيد الموقف الفلسطيني ووضع استراتيجية مشتركة
سبوتنيك عربي
قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي في حركة "حماس" الفلسطينية، حسام بدران، اليوم الخميس، إن المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" يمثل فرصة لتحقيق... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
19:34 GMT 14.05.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي في حركة "حماس" الفلسطينية، حسام بدران، اليوم الخميس، إن المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" يمثل فرصة لتحقيق نقلة في العلاقات الوطنية الفلسطينية وتعزيز الجاهزية لمواجهة ما وصفه بـ"مخططات تصفية القضية الفلسطينية" في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
ودعا بدران، في تصريحات صحفية، حركة "فتح" إلى عقد لقاء مباشر عقب انتهاء المؤتمر من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، مؤكدا أن "المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الخلافات السابقة والعمل وفق مبدأ الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية الجماعية، بما يتناسب مع تضحيات الشعب الفلسطيني"، وفقا لوكالة أنباء "صفا" الفلسطينية.
وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الثامن لحركة "فتح" في رام الله بعد غياب دام نحو 10 سنوات، وسط تحديات سياسية وأمنية متصاعدة، أبرزها الحرب في قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب ملفات داخلية تتعلق بمستقبل الحركة وبنية النظام السياسي الفلسطيني.
ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضوا من داخل فلسطين وخارجها، فيما يتضمن جدول أعماله انتخاب 18 عضوا للجنة المركزية و80 عضوا للمجلس الثوري، في خطوة يُنظر إليها على أنها محطة مفصلية لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الحركة الفلسطينية.
وانتخب أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيسا وقائدا عاما للحركة بالإجماع.
وأكد المشاركون في المؤتمر، خلال التصويت، دعمهم لعباس وقيادته للحركة في هذه المرحلة التي وصفوها بالحساسة في تاريخ الشعب الفلسطيني، مشددين على أهمية دوره السياسي والتنظيمي.
